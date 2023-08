Mon mariage italien de rêve est mis en doute après une catastrophe de passeport majeure – les propriétaires d’animaux sont prévenus

UN couple ENGAGÉ a averti les propriétaires d’animaux après que leur vilain Golden Retriever ait mangé l’un de leurs passeports quelques jours avant leur mariage de rêve.

Chickie, 18 mois – abréviation de Escalope de poulet – a mis un frein potentiel aux projets de Donato Frattaroli et Magda Mazri de se marier en Italie plus tard ce mois-ci.

Chickie, 18 mois, a mangé une partie du passeport de son propriétaire Crédit : Flash d’information

Donato Frattaroli s’est fait détruire son passeport par son chiot Golden Retriever Crédit : Flash d’information

Magda Mazri et Donato prévoient de se marier dans le lac de Garde en Italie Crédit : Flash d’information

Le couple bostonien ne sait plus s’il pourra célébrer son mariage à La Torre di San Marco, une ancienne tour de guet surplombant le lac de Garde, le 31 août.

Quelques jours plus tôt, le 17 août, Donato et Magda venaient de remplir des formulaires avant leur mariage avant de rentrer à la maison et de déposer le passeport sur le comptoir.

C’est alors que Chickie a décidé que le passeport de Donato était son nouveau jouet et a obtenu le document de voyage de son propriétaire après avoir sauté sur le comptoir.

« Notre Golden Retriever extrêmement mignonne a décidé qu’elle ne voulait peut-être pas que nous partions pour nous marier, alors elle a sauté sur le comptoir et a décidé que mon passeport était un nouveau jouet sympa avec lequel jouer », a déclaré le marié.

Après s’être rendu compte que les pages les plus importantes du passeport étaient maintenant déchiquetées, il a dit qu’il ne pensait pas qu’il était « si poli », mais a ajouté : « Je veux dire, c’est une Golden d’un an et demi Chiot retriever, ne pourrait pas être un coupable plus mignon. »

Magda, qui vend des dispositifs médicaux, a contacté les bureaux de son membre du Congrès et sénateur, qui auraient alors été en contact avec le couple.

Donato, dont la famille possède plusieurs restaurants à Boston, a déclaré qu’il pourrait peut-être être vu à Atlanta avant de retourner à Boston pour prendre le vol vers l’Italie.

Bien qu’il faille généralement de huit à 11 semaines pour obtenir un nouveau passeport, cela peut se faire en cinq à sept jours s’il est accéléré, et même plus tôt s’il s’agit d’une urgence.

Donato, qui travaille avec Magda depuis quatre ans, a déclaré: « J’ai entendu dire dans certains cas que vous pouviez sortir avec un passeport.

« Pour être parfaitement honnête, je ne pense pas que je quitterais ce bureau sans un. »

« Le jour le plus important de ma vie approche, je dois m’assurer d’être là pour ça.

« C’est presque comme l’excuse ‘Le chien a mangé mes devoirs’ mais avec des ramifications légèrement plus importantes. »

Le père de Donato est né à Gardone Riviera avant d’émigrer aux États-Unis à l’âge de 14 ans.

Le couple attend 86 invités des États-Unis, quatre d’Australie, quatre d’Italie et quatre du Maroc.

Donato et Magda n’étaient pas le seul couple à faire face à des cauchemars de mariage avant leur grand jour.

Catherine Batista a été laissée en sanglots après avoir reçu un traitement de lissage japonais sur ses cheveux trois semaines avant son mariage, ce qui a laissé ses cheveux frits et cassants.

S’adressant aux médias sociaux, la future mariée avait des larmes coulant sur son visage alors qu’elle se demandait comment elle pourrait sauver ses cheveux pour le jour de son mariage.

Catherine a révélé qu’elle avait des cheveux naturellement bouclés qu’elle avait lissés avec un traitement pendant des années sans aucun problème, mais cette fois, elle est allée dans un salon de coiffure complètement différent – et ça ne s’est pas bien passé.

Chickie a déchiqueté les pages les plus importantes du passeport de Donato Crédit : Flash d’information