Mon mariage a été annulé avec un préavis de deux semaines car le lieu est utilisé pour héberger des demandeurs d’asile – je suis dévasté

UN COUPLE de 21 ans dit qu’ils ont eu le cœur brisé quand on leur a dit que leur mariage n’aurait pas lieu dans seulement deux semaines.

Dean Turner et sa fiancée Charlotte Townend comptaient jusqu’à leur grand jour mais ont déclaré avoir reçu un appel de leur organisateur de mariage à 8 h 45, qui leur a dit que le Hull Humber View Hotel ne pouvait plus les accueillir.

Dean et sa fiancée Charlotte ont eu le cœur brisé quand on leur a dit que leur mariage n’aurait pas lieu dans seulement deux semaines Crédit : MEN Media

Le couple de Hedon, East Yorkshire, a déclaré qu’on leur avait dit que l’hôtel était “pris en charge” par le ministère de l’Intérieur pour héberger les demandeurs d’asile à partir de lundi et que tous les événements et réservations ne tiendraient plus.

Lorsqu’il a été approché par Hull Live, le ministère de l’Intérieur a déclaré qu’il n’avait pas commenté les sites individuels d’hébergement des demandeurs d’asile, mais a confirmé que l’utilisation des hôtels était une solution à court terme pendant qu’ils travaillaient dur avec les autorités locales pour trouver un logement approprié.

L’hôtel a refusé de commenter lorsqu’il a été contacté par le journal.

Dean Turner, 40 ans, a déclaré: “Mon partenaire et moi sommes ensemble depuis 21 ans et avons une famille ensemble.

“Elle est l’amour de ma vie et nous avons été tellement excités pour le jour de notre mariage qui devait être dans seulement 14 jours.

“Tout avait été réservé et payé, y compris 25 chambres pour nos invités, une robe de mariée, des robes de demoiselle d’honneur, des fleurs, etc.

“C’est tout ce dont nous avons parlé pendant des semaines, puis j’ai reçu l’appel de mon organisateur de mariage ce matin.

“Il m’a dit que l’hôtel était repris par quelqu’un d’autre, donc toutes les réservations avaient été annulées pour l’année prochaine et il avait 100 personnes à appeler.

“Quand j’ai demandé des réponses sur les raisons pour lesquelles je ne découvrais que maintenant, il a dit qu’il ne l’avait découvert que ce matin.”

Selon Dean, l’hôtel Best Western sera fermé au public à partir du 29 octobre, sans disponibilité sur le site internet de l’hôtel à partir de cette date.

Cependant, l’hôtel et Best Western ont tous deux refusé de commenter ce qui se passerait à partir de lundi lorsqu’ils ont été approchés par le journal.

Dean a ajouté: “Mon organisateur de mariage a essayé de proposer des lieux alternatifs à Hull pour le même jour, mais malheureusement, aucun greffier du conseil municipal de Hull n’était disponible.

“Puis, quand j’ai appelé pour essayer de régler quelque chose, on m’a demandé si je connaissais la vraie raison pour laquelle les événements avaient été annulés.

“J’ai alors été informé que l’hôtel devait être pris en charge par le ministère de l’Intérieur lundi et que la sécurité serait là pour aider les demandeurs d’asile à s’installer.

“Je n’ai aucun problème avec cela, mais la partie la plus frustrante est le manque de préavis et le gouvernement aurait sûrement prévu cela un certain temps à l’avance?”

ANNULATION DE DERNIÈRE MINUTE

Dean a déclaré que l’annulation de dernière minute était incroyablement frustrante, mais sa principale préoccupation était pour Charlotte, sa future épouse.

Il a ajouté: “Charlotte est allée travailler ce matin, j’ai donc dû lui annoncer la nouvelle par téléphone et je savais qu’elle serait dévastée.

“Surtout pour une mariée, un jour de mariage est censé être le plus beau jour de sa vie et ce dont elle a toujours rêvé.

“Je n’ai même pas encore pu lui faire un câlin et je ne sais pas quoi faire.”

Dean a maintenant déclaré que son mariage devrait être reporté à l’année prochaine.

Il a dit que le couple obtiendrait un remboursement ou pourrait différer les fleurs et le lieu, mais les robes de demoiselle d’honneur dont les enfants vont grandir et les frais de voyage pour les invités seront probablement gaspillés.

Dean a déclaré: “Mon fils devait rentrer chez lui après avoir travaillé à l’étranger pour le grand jour et nous avions réservé de nombreuses chambres pour la famille de Portsmouth. C’est tout simplement incroyable.”

Une autre année s’écoulera avant que le couple puisse enfin se marier après une relation de plus de deux décennies.

Un porte-parole du ministère de l’Intérieur a refusé de confirmer si l’hôtel était utilisé pour héberger des demandeurs d’asile, mais a ajouté : “Le nombre de personnes arrivant au Royaume-Uni qui ont besoin d’un logement a atteint des niveaux records et a mis notre système d’asile sous une pression incroyable.

“L’utilisation d’hôtels pour héberger des demandeurs d’asile est inacceptable – il y a actuellement plus de 37 000 demandeurs d’asile dans des hôtels qui coûtent au contribuable britannique 5,6 millions de livres sterling par jour.

“L’utilisation des hôtels est une solution à court terme et nous travaillons dur avec les autorités locales pour trouver un logement approprié.”