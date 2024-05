Mon mari souhaite une « amitié plus profonde » avec une jeune femme célibataire. Je suis sous le choc.

Dear Prudence est la rubrique conseils de Slate. Soumettez vos questions ici.

Chère Prudence,

Mon mari vient de me dire qu’il souhaite une relation plus profonde avec l’un de ses amis, mais ils ne veulent pas tous les deux franchir des limites que je n’approuverais pas. Il se trouve qu’elle est célibataire et de 20 ans sa cadette. Il a dit qu’il était dynamisé par son enthousiasme pour la vie, qu’il l’admirait beaucoup et qu’ils avaient de nombreux intérêts communs. Il veut pouvoir prendre sa place et assister avec elle à des événements auxquels je ne souhaite pas assister. Je trouve cela non seulement très blessant mais aussi absurde et inapproprié. C’est une affaire d’émotion à mes yeux. Suis-je fou?

— Suis-je fou d’être blessé ?

Cher blessé,

Vous n’êtes pas folle, mais votre mari a conçu un plan assez étonnant pour vous faire vous demander si vous l’êtes, pendant qu’il peut faire ce qu’il veut. En vous présentant cette proposition au lieu de la cacher, il s’assure qu’il ne fait techniquement rien de mal et vous met dans la position de devoir remettre en question ce que votre instinct vous dit – et de vous sentir potentiellement comme un imbécile jaloux qui s’en fiche. sur son bonheur.

Écoutez, il existe de nombreuses façons différentes de se marier et de nombreuses approches différentes de la monogamie ou de la non-monogamie. Je suis sûr que de nombreux couples nouent constamment de nouvelles relations comme celle-ci, tous deux convaincus qu’ils ne devraient jamais s’empêcher de se connecter avec un autre être humain. Mais mon sentiment profond est que si vous étiez dans un mariage dans lequel les amitiés intimes et individuelles avec des célibataires qui vous attirent (nous sommes tous des adultes, admettons simplement qu’il est attiré par elle) étaient un jeu équitable, vous l’auriez su et vous seriez senti à l’aise avec cela dès le début de votre relation. Il n’aurait pas eu à annoncer qu’il ne voulait pas franchir les frontières. L’angoisse que vous ressentez vient du fait que votre mari essaie d’apporter une modification subtile à votre accord et de voir ce qu’il peut faire. Dites-lui qu’il vous fait du mal et qu’il met votre mariage en danger. Mais rappelez-vous : vous pouvez décider indépendamment que quoi qu’il choisisse, vous ne le laisserez pas vous amener à remettre en question ce qui est sous vos yeux ou à douter de votre propre jugement.

Chère Prudence,

Il y a quelque temps, ma cousine m’a demandé si j’allais célébrer son mariage et j’ai été ravi d’accepter. (Je ne suis pas célébrant de métier, mais je suis autorisé à célébrer des mariages par l’intermédiaire d’une église en ligne populaire.) Bien que cela n’ait jamais été explicitement discuté, j’ai supposé que j’offrais mes services sans aucune attente de paiement. Je l’ai considéré comme mon cadeau de mariage aux jeunes mariés et, par conséquent, je n’ai rien acheté dans leur registre.

Le mariage a eu lieu il y a environ deux semaines et tout s’est bien passé. Plus tard dans la nuit, la mariée et ses parents (ma tante et mon oncle) m’ont glissé séparément des cartes de remerciement, dont chacune, j’ai découvert plus tard, contenait 100 $. Suis-je désormais obligé d’acheter un cadeau de mariage, puisque j’ai été remercié à hauteur de 200 $ ? Était-il même approprié pour moi de considérer mes fonctions d’officiel comme un cadeau de mariage en premier lieu ?

— Payé pour mon service

Cher Payé,

Je ne sais pas s’il était approprié de traiter vos fonctions d’officiant de mariage comme un cadeau. Je suppose que c’était juste d’une certaine manière (il est toujours juste de donner ce que vous pouvez vous permettre, même si ce n’est qu’une carte), surtout si vous manquez d’argent. Mais j’ai tendance à considérer « J’ai fait cette chose, donc je ne vous retirerai rien du registre » comme plus applicable aux situations où l’invité a fourni quelque chose de tangible, comme les compositions florales ou le champagne, ou a préparé le gâteau. Dans ce cas, je suppose que vous auriez été un invité si vous n’aviez pas été l’officiant, donc vous n’avez pas vraiment perdu votre temps (sauf peut-être ce qu’il vous a fallu pour préparer) ou dépenser de l’argent.

Alors maintenant que vous avez reçu cette aubaine inattendue, je pense vraiment que vous devriez offrir un petit quelque chose au couple. Si vous deviez acheter une nouvelle tenue de célébrant pour l’événement ou si vous pensez simplement que votre temps vaut de l’argent, je ne vous combattrai pas : gardez 100 $ comme pourboire. Mais dépensez les 100 $ restants pour un bon mixeur.

Chère Prudence,

Je (ils/il) sors avec ma partenaire (elle/ils) depuis presque un an. Depuis que je la connais, elle s’étire les oreilles avec des jauges, mais toujours très lentement car elle fait extrêmement attention à ne pas les abîmer. Je l’aime tellement. Mais les étirements commencent à me rendre nerveux. Je suis mal à l’aise face à des choses comme celle-ci, et parfois même à cause de cicatrices sur mon corps ou de choses comme voir un nombril en public alors que je ne m’y attends pas, même si mon cerveau pensant sait que c’est totalement sûr et naturel. Je ne sais pas ce qui semble me faire flipper particulièrement dans la peau. J’ai un trouble anxieux que j’ai assez bien géré la plupart du temps, mais cela me préoccupe beaucoup parce que je veux pouvoir m’en remettre.

Je ne dirai jamais à personne quoi faire de son corps, et à part ça, j’aime à quel point ma petite amie est heureuse de son expression personnelle. Comment puis-je gérer cette peur apparemment aléatoire, en espérant que cela ne freine pas son enthousiasme ou ne donne pas l’impression que j’ai un problème avec elle ? Le moyen le plus simple serait de ne pas lui en parler du tout, mais en même temps, ne pas en parler comme je le ferais avec la plupart des autres choses qui se passent dans nos vies semble trop proche du mensonge.

—S’étirer un peu

Cher étirement un peu mince,

Je vais vous donner le bénéfice du doute et supposer que les jauges de votre petite amie étaient beaucoup plus petites lorsque vous avez commencé à sortir ensemble, ou que cela ne vous a pas encore fait flipper. Mais il semble qu’une personne présentant une nausée inhabituelle autour de la peau aurait dû avoir ce type de modifications corporelles en tête de sa liste de facteurs rédhibitoires.

Mais évidemment, ils ne vous ont pas laissé réfléchir, alors nous y voilà.

Vous dites que vous voulez gérer (ou peut-être même surmonter ?) votre peur, alors mon conseil est d’élaborer un plan pour y parvenir, avec l’aide d’un thérapeute, puis de dire à votre petite amie ce qui se passe. Je suis d’accord qu’il ne serait pas sain de lui cacher votre problème, mais il ne serait pas non plus juste de lui en imposer la charge sans proposer un plan sur la façon dont vous allez avancer. « Parfois, quand je suis avec vous, je vais être très dégoûté » n’est pas suffisant. « Parfois, quand je suis avec vous, je peux être très dégoûté et je voulais vous faire savoir que c’est mon problème, pas le vôtre. J’ai prévu six séances de thérapie d’exposition cutanée et une consultation pour ajuster mes médicaments parce que je ne veux pas ressentir cela et je ne veux certainement pas en faire votre problème », c’est beaucoup mieux.

Chère Prudence,

Mon oncle a récemment annoncé qu’il divorçait de sa femme « Sansa » depuis 15 ans. Sansa et moi avons toujours eu une relation très chaleureuse. Nous n’habitions pas près l’un de l’autre, mais elle laissait toujours les commentaires les plus édifiants sur mon Facebook/Instagram, et nous envoyions des SMS sporadiquement. Je suis au début de la vingtaine et elle a environ 20 ans de plus que moi, si cela compte. Après l’annonce, j’ai vu que Sansa m’avait supprimé, ainsi que le reste de ma famille, sur tous les réseaux sociaux. Évidemment, je ne connais pas tous les détails de leur séparation et je comprends si elle a besoin d’une rupture nette avec ma famille. Mais c’était une personne merveilleuse et j’aimerais la garder dans ma vie. Des conseils sur la façon de la contacter, ou dois-je simplement la laisser tranquille ?

—Les ruptures sont nulles

Chères ruptures, c’est nul,

Ma réponse serait différente si vous aviez une connexion en personne, mais si votre relation chaleureuse se limitait principalement aux commentaires publics sur Facebook, il est logique de passer à autre chose. Les médias sociaux peuvent donner un faux sentiment de familiarité et de proximité avec les autres – et certaines personnes ont un talent pour les mots qui peuvent intensifier cette dynamique. Mais le fait que Sansa ne soit plus votre ami, combiné au fait que vous n’avez jamais parlé de sa relation ou de sa séparation, suggère qu’elle n’a jamais vraiment été une partie active de votre vie de manière significative. Souhaitez-lui le meilleur (dans votre tête) et laissez-la aller.

