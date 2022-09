Mon mari s’est fait couper le corps en deux dans un horrible accident de chariot élévateur – des trolls malades m’accusent de l’exploiter pour de l’argent

UNE FEMME dont le mari a eu le corps coupé en deux dans un accident de chariot élévateur d’horreur a claqué des trolls cruels l’accusant de l’exploiter pour de l’argent.

Loren Schauers n’avait que 18 ans lorsqu’il a dévié d’un pont sur un chantier de construction et a plongé de 50 pieds.

Loren Schauers a été écrasée par un chariot élévateur dans un horrible accident 1 crédit

Il a épousé sa petite amie Sabia l’année dernière 1 crédit

L’ouvrier a été laissé cloué au sol sous le véhicule de quatre tonnes à la suite de l’accident de septembre 2019.

Le bras droit de Loren a été sectionné et tout, depuis son bassin jusqu’en bas, a été complètement écrasé.

Sa petite amie Sabia Reiche, alors âgée de 19 ans, lui a dit au revoir six fois alors que les médecins l’avaient prévenu qu’il ne s’en sortirait pas.

On a demandé à sa famille de prendre la décision angoissante de laisser ou non les chirurgiens le couper en deux.

Trois ans plus tard, Loren et Sabia – qui se sont mariés l’année dernière – sont devenus un succès sur les réseaux sociaux en partageant des mises à jour avec les fans.

Mais bien que Sabia, 23 ans, ait soutenu Loren, 20 ans, tout au long de son rétablissement, des trolls malades l’ont accusée d’utiliser son mari pour de l’argent et des vues.

Sabia a riposté aux commentaires haineux et a insisté sur le fait que c’est Loren qui aime avoir une forte présence en ligne.

Elle a écrit sur son histoire Instagram: “Je pense que c’est tellement drôle quand je vois des gens sur Internet publier des messages sur moi en disant que j’exploite Loren sur YouTube bla bla bla et je l’utilise pour de l’argent et des vues alors que c’est lui qui veut/a choisi de faire YouTube et je suis celui qui ne veut pas vraiment être aux yeux du public.”

Le couple a récemment emménagé ensemble dans une maison du Montana, aux États-Unis.

Cela vient après que Loren ait été ciblé par des théoriciens du complot qui l’ont accusé d’avoir utilisé la page GoFundMe du couple comme une arnaque.

Il a déclaré: “J’ai vu quelques commentaires qui disaient que c’était une arnaque assez élaborée.

Sabia a révélé qu’un fil de discussion complet sur les réseaux sociaux avait été créé dans le but de démystifier le couple en tant que fraudeur.

Elle a déclaré: “Il y a des gens qui pensent que nous utilisons CGI pour faire disparaître les membres de Loren et que tout cela n’est qu’une grosse arnaque.

“Quand nous sommes devenus viraux pour la première fois, il y avait comme une page subreddit qui parlait de la façon dont il s’agissait d’une arnaque et nous mentons à ce sujet et nous faisons du montage pour faire disparaître son corps et ceux-ci sont tout simplement fous.

“Les complots que certaines personnes proposent, mais comme évidemment, nous en avons juste ri et l’avons ignoré parce que nous n’allons pas laisser cela nous atteindre, mais comme si c’était juste fou.”

Trolls silencieux

Afin de faire taire les trolls, Loren s’est même hissé pour qu’il soit suspendu d’une main pendant la diffusion en direct pour révéler le bas de son torse.

Après l’accident, une opération d’hémicorporectomie drastique – amputant tout sous la taille – était le seul moyen de lui sauver la vie, mais sa mère et sa sœur ne savaient pas si Loren préférerait mourir.

Elle a dit que les médecins avaient accepté de réveiller Loren et qu’il avait immédiatement compris que quelque chose de terrible s’était produit.

Les chirurgiens lui ont alors demandé s’il voulait l’amputation, avertissant : “Vous allez perdre la moitié inférieure de votre corps ou vous pourriez mourir en chirurgie”.

Sabia a déclaré : « À partir de ce moment, j’ai su qu’il n’irait nulle part.

«Il les a regardés droit dans les yeux et leur a dit qu’il s’en fichait s’il n’était qu’une tête sur une assiette, ils vont faire l’opération et ils vont le garder en vie.

“Cela nous a vraiment apporté beaucoup d’espoir, qu’il était un combattant, mais nous le savions déjà parce qu’il était toujours en vie.”

Loren a déclaré plus tard: “Ce n’était pas un choix difficile de se faire amputer la moitié de mon corps – c’était essentiellement un choix de vivre ou de mourir.”