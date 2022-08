Mon mari ne peut pas parler après qu’un gang d’adolescents l’ait battu et son agresseur est libéré après seulement 2 mois – ce n’est pas la justice

L’épouse d’un homme battu si violemment qu’il a subi des lésions cérébrales et est incapable de parler dit qu’elle est “une épave” après avoir découvert que l’un des agresseurs sadiques est sur le point de se libérer dans quelques semaines.

Alan Willson, 47 ans, a été laissé dans le coma à la suite d’une attaque soutenue impliquant une bûche d’arbre après avoir tenu tête à trois adolescents intimidateurs d’affilée sur un frisbee.

Alan Willson ne peut pas parler et nécessite des soins 24 heures sur 24 suite à l’attaque qui l’a presque tué Crédit : Simon Jones

Harry Furlong, 18 ans, devrait sortir dans moins de quatre semaines Crédit : NOUVELLES ET PHOTOS DU SUSSEX

Annie Willson désespérée avec son mari Alan dit qu’elle est “une épave” et furieuse que Furlong soit libéré dans quelques semaines 1 crédit

Les frères tordus Archie, 16 ans, et George Tilley, 14 ans, ont chacun été mis en cage pendant un total de 12 ans en juin pour l’horreur du dimanche de Pâques l’année dernière.

Mais l’ami Harry Furlong, 18 ans, qui a obtenu 20 mois – avec les 10 derniers dépensés en licence – devrait sortir dans moins de quatre semaines.

S’exprimant depuis la maison du couple à Worthing après la révélation, Annie a déclaré à ITV: “Émotionnellement, je suis une épave.

“Tout le monde pense que justice a été rendue. Mais vraiment sortir après deux mois, ce n’est pas justice.”

Elle a déclaré que sa vie et celle de ses enfants avaient été “boulversées” à la suite de l’attaque frénétique de Longcroft Park, à Worthing, dans l’East Sussex.

Les actions des voyous ont empêché Alan de jouer avec ses propres enfants et ont besoin de soins constants.

Il a également des problèmes d’audition, des problèmes dentaires, ne peut pas aller aux toilettes tout seul ni s’occuper de son hygiène personnelle.

Et il ne peut même pas signer son nom.

Et tandis qu’Alan est “toujours parfait”, Annie a souligné qu’il y a des choses qu’elle ne récupérera jamais du mari qu’il était avant.

L’homme de 47 ans s’est retrouvé avec “des lésions cérébrales importantes qui ont changé sa vie” après avoir été battu avec une bûche de bois alors qu’il venait en aide à un garçon de 11 ans dans les bois le jour fatidique.

ATTAQUE

Lewes Crown Court a déjà entendu comment Alan a été poussé par l’un des adolescents – alors âgé de seulement 13, 14 et 17 ans – d’affilée sur un frisbee.

Il a ensuite été “frappé” avec une bûche de 3 pieds – provoquant une “forte fissure” lorsque ses côtes se sont cassées.

Le trio a ensuite été filmé par CCTV dans une gare, reconstituant les coups pervers moins d’une heure plus tard alors qu’il tentait d’impressionner les filles.

Un adolescent qui a parlé aux agresseurs les a décrits comme “faux battant l’air” et riant “s’il vous plaît, arrêtez”.

Un promeneur de chiens a déclaré à la police que l’attaque “avait d’abord ressemblé à quelqu’un qui se faisait battre ou blesser”, puis “comme si quelqu’un était assassiné”.

Les ambulanciers paramédicaux se sont précipités sur les lieux après l’horreur de 19h30 mais n’ont pas pu le reconnaître comme étant un adulte.

On a dit à sa famille de ne pas s’attendre à ce qu’il survive.

Le snowboardeur passionné a été laissé dans le coma pendant plusieurs jours et a passé trois mois à l’hôpital au total.

Les attaquants tordus avaient laissé Alan avec des ecchymoses et des saignements au cerveau et des fractures au crâne, aux orbites, à la mâchoire et aux côtes.

SOURIRE

Souriant et effleurant le doigt alors qu’ils entraient dans le tribunal, The Sun a pu démasquer les frères Tilley impitoyables qui étaient les “meneurs” de l’attaque.

George a également souri après le prononcé des verdicts en mai et a continué à sourire fréquemment lors de son audition en juin.

Mais les frères yob ont souri lorsqu’ils ont été condamnés à une peine totale prolongée de 12 ans.

Cela comprenait un maximum de neuf ans avec une licence prolongée de trois ans.

Furlong a été reconnu coupable d’avoir infligé des lésions corporelles graves (GBH) et emprisonné pendant 20 mois.

Annie a courageusement lu sa déclaration de victime devant le tribunal : « Vous avez détruit ma famille et nous avez brisé de façon irréparable.

“Vous avez enlevé un mari, un père, un grand-père, un frère, un cousin et un oncle.”

Une vidéo déchirante prise ces derniers mois a été montrée au tribunal d’Annie tentant d’apprendre à son mari à compter à nouveau jusqu’à dix.

Une collecte de fonds communautaire a permis de recueillir 37 000 £ pour la famille d’Alan.

Les médecins ne pensaient pas qu’Alan surmonterait l’horreur de l’attaque du dimanche de Pâques l’année dernière Crédit : Simon Jones

Les frères tordus George et Archie Tilley donnent tous les deux le doigt alors qu’ils entrent dans le tribunal lors d’une précédente comparution Crédit : Eddie Mitchell

Ils ont battu Alan Willson, photographié avec sa femme Annie, d’affilée sur un frisbee Crédit : Réseaux sociaux – Reportez-vous à la source

La famille d’Alan a vu sa vie bouleversée après l’attaque Crédit : Simon Jones