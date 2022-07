Mon mari m’a quitté après avoir donné naissance à notre cinquième paire de jumeaux et m’a dit “ce n’est pas normal”

Une mère affirme avoir été larguée et abandonnée par son mari après avoir donné naissance à leur cinquième paire de jumeaux.

Nalongo Gloria, d’Ouganda, a été laissée au sec par son partenaire Ssalongo lorsqu’elle a accouché de leur neuvième et dixième enfant – au milieu des allégations selon lesquelles c’était “anormal”.

Nalongo Gloria dit qu'elle a été laissée seule pour élever les enfants après que son mari l'a abandonnée

Les enfants étaient sa cinquième paire de jumeaux

Dévastée, Nalongo a déclaré que son partenaire l’avait déjà menacée de la quitter si elle ne produisait qu’un seul enfant après avoir prétendument établi une liste de termes et conditions.

“L’homme m’a dit qu’il ne pouvait pas s’occuper de moi avec les chiens”, a déclaré Gloria à NTV Mwasuze Mutya.

Le père aurait disparu une nuit après leur naissance alors que Gloria devait élever seule les enfants.

Elle a dit que de nombreux frères et sœurs plus âgés avaient déjà volé dans le nid sans savoir où ils se trouvaient.

Et au milieu d’une nouvelle tragédie, la mère a déclaré qu’elle pourrait même être forcée de trouver une nouvelle maison alors que la famille se débattait financièrement.

Cela est venu après que son propriétaire aurait affirmé qu’il voulait maintenant la responsabilité de loger «ses bagages».

Cependant, elle a juré de ne jamais abandonner ses enfants.

“Je ne regrette pas d’avoir donné naissance à tous ces enfants”, a-t-elle déclaré au point de vente.





« Je sais que leur père ne les aime pas, et je ne peux pas les déposer chez lui. Malgré les défis, je n’abandonnerai jamais mes enfants. Je sais que Dieu pourvoira.

« J’ai remis mes affaires au Seigneur. J’ai souffert mais Dieu sait mieux.

Les taux de fécondité seraient beaucoup plus élevés en Ouganda, où la moyenne est de 5,6 enfants par femme, selon la Banque mondiale.

C’est plus du double de la moyenne mondiale de 2,4 enfants.

Le mois dernier, une mère ougandaise, qui a donné naissance à un nombre record de 44 enfants, a été avertie par des médecins qu’elle pourrait souffrir de graves problèmes de santé si elle arrêtait d’accoucher.

Au cours de sa vie, Mariem Nabatanzi a mis au monde quatre paires de jumeaux, cinq paires de triplés et cinq paires de quadruplés.

Une seule fois, elle a donné naissance à un seul enfant.

Six de ses enfants sont morts, et son mari l’a abandonnée et s’est enfui avec tout l’argent de la famille, la laissant seule avec 38 enfants – 20 garçons et 18 filles.

Les médecins lui ont dit depuis qu’elle avait des ovaires anormalement gros, ce qui a entraîné une maladie appelée hyperovulation.

On lui a dit que le contrôle des naissances ne fonctionnerait pas et causerait probablement de graves problèmes de santé.

Il existe des traitements pour l’hyperovulation, mais ils sont difficiles à trouver dans les zones rurales de l’Ouganda.