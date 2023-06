Mon mari Litvinenko a été tué par Poutine – Le «coup d’État» de Wagner montre pourquoi Vlad doit être éliminé et arrêté avant qu’il ne soit trop tard

LA veuve d’un homme assassiné sur ordre de Poutine a exhorté les dirigeants mondiaux à ce que la sécurité de la Russie repose sur l’élimination du tyran.

Marina Litvinenko a averti aujourd’hui que le quasi-succès du coup d’État extraordinaire de Wagner montre que « Poutine n’a aucun contrôle » et doit être « éliminé ».

Marina Litvinenko sur la BBC ce matin conseillant aux dirigeants occidentaux de retirer Poutine du pouvoir Crédit : PA

Elle a dit à Laura Kuenssberg que Poutine n’a même pas le contrôle de l’arsenal nucléaire russe Crédit : PA

Alexander Litvinenko à l’hôpital en 2006 après avoir été empoisonné par des agents du KSB opérant sous les ordres de Poutine – il est décédé au bout de trois semaines Crédit : AFP

Poutine s’est adressé à sa nation avec fureur et de manière inattendue samedi matin, avertissant que des « traîtres » attaquaient leur patrie Crédit : AFP

Litvinenko a inlassablement milité pour la justice suite à l’empoisonnement mortel de son mari en 2006.

Alexander Litvinenko était un déserteur naturalisé britannique et ancien officier du Service fédéral de sécurité russe (FSB) qui s’est enfui au Royaume-Uni en 2000 avec sa famille.

Connu comme « l’ennemi numéro un » de Poutine, il était un fervent critique de Vlad et une enquête britannique sur sa mort a conclu qu’il avait été assassiné par le FSB et que Poutine avait « un niveau d’approbation pour le meurtre ».

Aujourd’hui, Litvinenko a appelé les dirigeants mondiaux pour leur stratégie prétendument risquée consistant à permettre à Poutine de rester au pouvoir alors que les événements dramatiques se déroulent dans une Russie désormais fragile.

L’activiste a déclaré à Laura Kuenssberg de la BBC : « Je ne vois pas les dirigeants internationaux avoir une forte réaction [to war in Ukraine]bien sûr qu’ils veulent aider… mais ils veulent toujours garder Poutine au moins pour garder un certain contrôle sur la Russie.

« Mais ce que vous pouvez voir depuis hier, c’est que Poutine ne contrôle rien.

« Plus important encore, si vous voulez empêcher la Russie de s’effondrer, vous devez déplacer Poutine hors de sa place. »

Se référant à la facilité avec laquelle l’armée de mercenaires de Wagner a pris d’assaut l’est de la Russie, elle a déclaré que c’était un signe clair que Poutine n’est pas le chef qu’il prétend être.

Arguant que son règne de la main de fer est terminé, elle a déclaré : « Poutine n’est pas le chef de ce pays, même les armes nucléaires pourraient être utilisées sans le savoir ».

Pour les Russes ordinaires sur le terrain, Litvinenko les a qualifiés d' »otages » – trop effrayés pour discuter de ce qui se passe.

« Mais ce qui se passe en ce moment pourrait leur donner l’impression que Poutine ne leur donne aucune stabilité. »

Un ancien officier du MI6 a également soutenu aujourd’hui que le soulèvement suggère que Vlad a « perdu son autorité » en Russie.

Christopher Steele a déclaré à Sky News : « Ce qui a changé, je pense, c’est que Vladimir Poutine a perdu son autorité et sa légitimité en Russie et a été défié d’une certaine manière, oui, il a réussi à s’en sortir pour le moment.

« Voir les événements se dérouler en Russie hier et la vitesse à laquelle la situation a semblé devenir incontrôlable doit être très préoccupant pour Poutine et les gens qui l’entourent. »

En ce qui concerne la suite, un ancien chef d’état-major britannique est inquiet de ce que l’exil d’Evgeny Prigozhin en Biélorussie pourrait signifier pour l’Ukraine.

Lord Dannatt a également déclaré à Sky News: « Le fait qu’il soit allé en Biélorussie est, je pense, un sujet de préoccupation. »

Il a poursuivi: « S’il est allé en Biélorussie et a gardé une force de combat efficace autour de lui, il présente alors à nouveau une menace pour le flanc ukrainien le plus proche de Kiev, où tout cela a commencé le 24 février de l’année dernière.

« Bien qu’il semblerait que cette affaire soit close, je pense qu’elle est loin d’être close et que les répliques se répercuteront pendant un certain temps. »

Hier soir, The Sun Online s’est entretenu avec un autre ennemi juré de Poutine qui a averti que le soulèvement violent de Prigozhin et de ses troupes n’était « que le début ».

Bill Browder, un financier et militant politique américano-britannique, a déclaré : « Poutine ne peut pas pardonner à quelqu’un qui lui a manqué de respect d’une manière aussi puissante.

« Poutine a déjà essayé de tuer Prigozhin, et il [Prigozhin] comprend qu’ils vont probablement réessayer. Je pense que personne ne fait confiance à personne maintenant. »

Browder a poursuivi: « Disons simplement que cela dit simplement que cette chose se désamorce – il va y avoir une purge massive du Kremlin comme nous ne l’avons jamais vue auparavant.

« Poutine va s’en prendre à tous ceux dont il se méfie de toutes les manières possibles et ce sera un désastre total pour toutes les personnes à l’intérieur de l’establishment alors que Poutine teste leur loyauté – parce que c’est la chose la plus effrayante qui soit jamais arrivée à Poutine. »

« Je pense que rien n’est fini. Je pense que ça ne fait que commencer », a-t-il ajouté.

Dans un geste bizarre, l’homme qualifié de « traître » par Poutine a été autorisé à s’éloigner Crédit : Reuters

Prigozhin aurait quitté la Russie pour s’exiler en Biélorussie