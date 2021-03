Alors que le véganisme et le végétarisme continuent de croître, comment les couples concilient-ils les différences alimentaires? Voici comment j’ai navigué dans ma relation. | Oscar Wong / Getty Images

Le végétarisme est l’une de mes valeurs fondamentales. Comment concilier cela avec mon mari carnivore?

La nourriture était au cœur de mes fréquentations avec mon mari, Ben. Nous avons parcouru New York à la recherche de la meilleure part, nous nous sommes inscrits à des festivals de macaronis et de fromages et, plus tard, il se délectait (parfois) de ma cuisine végétarienne. Même maintenant, il demandera un burrito Beyond Meat pour le dîner.

Bien que nous aimions tous les deux la nourriture, nous ne sommes pas d’accord sur l’éthique qui la sous-tend ou, peut-être mieux, j’ai une véritable passion pour les aspects environnementaux et humains derrière mon alimentation, alors que sa vision est plus proche de: «J’adore les hot-dogs.»

Je mange végétarien depuis plus d’une décennie – bien avant que Ben et moi ne nous rencontrions pour la première fois – tandis que l’appréciation de Ben pour un bon rouleau de porc de Jersey n’a peut-être fait que se renforcer au fil des ans. Pourtant, le respect que nous avons pour l’autonomie alimentaire de chacun nous a permis de trouver des compromis, voire de l’amour.

Les amis nous demandaient comment nous nous débrouillons pour partager le dîner, mais notre histoire n’est guère originale. L’intérêt pour l’alimentation à base de plantes a beaucoup augmenté au cours des deux dernières décennies – bien qu’il soit difficile à quantifier, certaines données suggèrent que le nombre de végétaliens aux États-Unis a augmenté de 300% de 2004 à 2019, représentant 3% de la population du pays, tandis qu’environ 5 pour cent des adultes aux États-Unis se considèrent végétariens. Et à mesure que cela continue de s’épanouir, les valeurs personnelles autour de la nourriture continueront de rassembler les gens ou de les séparer. Dans certaines relations, partager la décision de manger strictement à base de plantes compte beaucoup moins que partager une vision du monde similaire; dans d’autres, s’abstenir de viande est la vision du monde.

En discutant avec une douzaine de végétaliens et de végétariens qui entretiennent des relations amoureuses avec des omnivores – certes, un très petit échantillon – j’ai entendu diverses approches sur la façon dont ces couples à régime mixte traitent la nourriture. Dans l’ensemble, j’ai remarqué que le mangeur de plantes assume généralement l’un des trois rôles suivants: le compromettant, qui pourrait contourner ses propres règles pour le bien de sa relation; le convertisseur, qui travaille pour guider son partenaire vers un régime différent; ou le contentieux, qui cogne la tête avec son autre significatif en raison de son plan alimentaire contradictoire.

Bien que je ne sois pas végétalien, j’ai appris que ces trois types de relations peuvent être considérés comme controversés dans certains coins de la communauté végétalienne. Certains végétaliens ne veulent pas échanger la broche avec un mangeur de viande, les plus fervents prétendant que l’acte seul est contraire à l’éthique. D’autres se demandent comment les végétaliens pourraient justifier une romance avec un omnivore, souvent appelé «omniscum» ou «souffle de mort» sur les communautés en ligne comme Reddit.

Mais il y a beaucoup de végétariens qui ne souscrivent pas à cette réflexion, qui partagent une vie passionnée et épanouissante avec des mangeurs de viande qu’ils considèrent comme leur meilleure moitié.

Cindy Gooden, une végétalienne de 32 ans basée à Los Angeles, a été élevée dans un foyer végétarien et est restée fidèle à son style d’alimentation dans sa vie d’adulte. Cependant, quand elle a commencé à sortir avec son désormais fiancé, Juan, la viande a commencé à faire son chemin dans son assiette.

«Le logement au début venait plus de ma fin», a déclaré Gooden à propos de Juan et de ses choix alimentaires. Juan, dont les parents ont immigré en Californie depuis le Mexique, a grandi en mangeant beaucoup de viande, a déclaré Gooden. «Je me suis dit qu’il serait plus facile de manger ce qui était devant moi que de faire des histoires», en particulier lors de la visite de sa famille élargie. De plus, aller au restaurant et essayer de nouvelles choses, comme les viandes grillées coréennes qu’elle n’avait jamais goûtées quand elle était enfant, était amusant à vivre ensemble.

Cinq ans après son partenariat avec Juan, Gooden est désormais entièrement végétalienne. Alors qu’elle avait plongé un orteil dans l’omnivorisme de Juan au début de leur romance, la volonté de Juan de couper la viande a été moins généreuse, et cela ne se fait pas sans conflit. Pour commencer, «nous devons faire beaucoup d’efforts pour trouver un restaurant qui nous offre les choses que nous voulons tous les deux», a déclaré Gooden, ajoutant qu’elle était impatiente de soutenir les restaurants qui proposent plusieurs options végétaliennes sur leur menu (plutôt qu’une seule hockey puck veggie burger), alors que ce n’est pas un facteur décisif pour Juan.

Gooden fait la majeure partie de la cuisine à la maison, et Juan «aime beaucoup mes repas végétaliens, mais ce qui finit généralement par arriver, c’est qu’il mange très rarement le repas végétalien», a-t-elle déclaré. «Il ajoutera du fromage, du poulet ou un œuf à [the meal] sans jamais l’essayer comme prévu. À son honneur, Juan a légèrement ajusté ses habitudes, échangeant du poulet contre une grande partie du bœuf qu’il avait l’habitude de manger, ce qui, selon Gooden, est un changement positif, car le bœuf est plus écologique que toute autre protéine animale. Gooden croit que Juan «comprend l’aspect moral [of veganism] et en est d’accord. Il n’a tout simplement pas surmonté cet obstacle psychologique consistant à abandonner cette chose qu’il aime et c’est une si grande partie de sa vie.

Alors, comment le couple se réconcilie-t-il? «Nous ne l’avons pas fait. Il est vaguement conscient que cela m’irrite. Mais cela revient au fait que, pour le moment, il n’est pas vraiment disposé à y aller », a-t-elle déclaré.

Il est important pour les végétaliens et leurs partenaires potentiels de comprendre pourquoi ils sont végétaliens, Marisa T. Cohen, spécialiste des relations, coach et auteur de Du premier baiser à toujours: une approche scientifique de l’amour, a dit Vox. Ne pas manger d’animaux peut être quelque chose d’aussi simple qu’une préférence alimentaire personnelle, mais rejeter les animaux comme nourriture peut également être plus indicatif d’un certain type de mode de vie. Si deux personnes partagent des valeurs diamétralement opposées autour de l’alimentation, a déclaré Cohen, la relation va être compliquée. «C’est un peu comme être marié avec une politique différente aujourd’hui; c’est très difficile de coexister.

Pour de nombreux mangeurs de légumes, ne pas manger d’animaux est plus qu’une préférence ou une bizarrerie – c’est une idéologie. Par exemple, la Vegan Society définit le véganisme comme «une philosophie et un mode de vie qui cherchent à exclure – dans la mesure du possible et du possible – toutes les formes d’exploitation et de cruauté envers les animaux à des fins alimentaires, vestimentaires ou à toute autre fin.» Ce n’est pas la même chose qu’une allergie au gluten ou un dégoût pour les olives. Pour certaines personnes, s’abstenir de produits d’origine animale est autant une identité que la religion ou décider pour qui voter. Cohen dit que c’est pourquoi les relations avec deux types différents de mangeurs ont le potentiel d’être si tendues.

Gooden, cependant, a déclaré qu’elle ne laisserait jamais le véganisme mettre fin à leur relation.

«Il y a tellement plus de dimensions dans notre relation, et quand il s’agit des autres choses qui font une bonne relation, il la fait tomber du parc», a-t-elle déclaré.

Idéalement, Gooden aimerait que Juan devienne végétalien, et elle n’abandonne pas pour que cela se produise. «Je n’arrêterai jamais d’essayer de le convertir, mais cela doit être son choix. J’ai fait des progrès et lentement, je fais de petits éclats dans son armure. Chaque fois que Juan choisit le beurre végétalien plutôt que le lait de vache dans le réfrigérateur, par exemple, «c’est une victoire – pas pour moi, mais pour les animaux et l’environnement», a déclaré Gooden. «Chaque choix individuel a un impact direct sur les industries que nous essayons de déplacer.»

Les conseils conventionnels sur les relations amènent souvent les couples à travailler pour accepter leurs différences. Mais dans certaines factions du véganisme – ou dans tout autre type d’activisme passionné, d’ailleurs – le recrutement n’est qu’une autre partie de la plus grande cause. De ce point de vue, partager une relation amoureuse avec un non-végétalien pourrait simplement faire partie de ce travail.

AJ Smiley, une trentaine d’années de Cincinnati, dans l’Ohio, a déclaré qu’elle avait «entendu dire que sortir avec des non-végétaliens était la chose la plus végétalienne à faire», car «votre influence pourrait finir par se convertir. [them]. » C’était exactement le cas pour Smiley, qui est avec son désormais fiancé depuis neuf ans. Elle est devenue végétalienne deux ans après le début de leur relation, mais comme son partenaire souffre d’une foule d’allergies alimentaires, elle «ne voulait pas le pousser trop fort à le culpabiliser, le faisant basculer dans le véganisme».

Pourtant, une fois que Smiley est passée au véganisme, elle a insisté sur certaines règles de la maison. Par exemple, elle n’aimait pas que son partenaire reçoive une pizza garnie de deux garnitures de viande différentes, donc l’une de ces règles était qu’il ne pouvait manger qu’un seul type d’animal mort à la fois. «Il est venu à une tête une nuit quand il [had two different toppings] de toute façon », a déclaré Smiley. «Il a en quelque sorte tenu sa main devant sa pizza et a ri et a dit, ‘ne la regarde pas.’ Je suis devenu sérieux et je lui ai expliqué à quel point c’était sérieux pour moi – ce n’est pas une aversion personnelle, c’est une position morale.

Cet incident a été critique pour le couple, et Smiley a déclaré après la discussion que son partenaire «était devenu plus respectueux et mangerait végétalien avec moi». Il a même lu le célèbre Jonathan Safran Foer Manger des animaux, ce que Smiley a dit a fait penser à son partenaire « au voyage quel que soit l’animal qu’il mangeait était devenu son repas » pour la première fois. Puis le moment est venu: à mi-chemin d’un hamburger chez McDonald’s, Smiley a déclaré que son partenaire ressentait une répulsion physique. Au moment où il rentrait du fast-food, «il était engagé dans le véganisme». Il est fidèle à cet engagement depuis cinq ans.

Pour d’autres, la navigation dans les valeurs alimentaires dans une relation ne s’est pas si bien terminée. « L’une des raisons pour lesquelles mon ex-mari et moi avons rompu était parce qu’il était un mangeur tellement difficile et qu’il ne voulait pas essayer ma nourriture végétalienne », a déclaré Diane Vukovic, qui est végétalienne depuis environ 20 ans. «Nous nous serions séparés de toute façon, mais le fait qu’il était si con que je ne cuisine pas de la viande pour lui n’a certainement pas aidé. Grâce à cette expérience avec mon ex, j’ai réalisé à quel point il était important pour moi d’être dans une relation avec quelqu’un qui aime la même nourriture que moi.

Dean Moore, un homme de 54 ans de l’extérieur de Buffalo, New York, est en train de confronter ce que signifie être aux extrémités opposées du spectre alimentaire avec sa femme de 31 ans. Il a dit quand il a annoncé il y a deux ans qu’il allait devenir végétalien, elle a dit: «Super, maintenant tu viens de foutre en l’air ma vie.»

Moore a déclaré que son mariage était «difficile» depuis plus de 20 mois de véganisme, mais «quand j’ai dit que je devenais végétalien, cela a manifesté beaucoup de problèmes que nous avions et que nous avons toujours eu. Cela l’a exacerbé et l’a fait remonter à la surface.

Partager une philosophie alimentaire pourrait très bien être un élément du succès en amour, a déclaré Karine Charbonneau – alias Vegan Cupid – une entremetteuse végétalienne et fondatrice de FindVegLove. «Les relations sont déjà compliquées au début, donc lorsque les deux personnes sont végétaliennes, vous commencez sur le même pied d’égalité – pas de problème pour savoir où sortir dîner, si vos enfants seront élevés végétaliens, etc.»

Charbonneau a déclaré qu’elle avait connecté des milliers de végétaliens au cours de ses 10 années de jumelage; alors qu’elle pense qu’il est possible pour un végétalien de le faire fonctionner avec un partenaire non végétalien, elle a constaté que «beaucoup de gens disent qu’ils sont capables de tisser un lien beaucoup plus profond avec quelqu’un qui partage cette partie de leur vie.»

Les choses pourraient être plus faciles dans ma propre vie si mon partenaire abandonnait la viande pour de bon. Mais je ne suis pas sûr que ce soit la facilité que je souhaite toujours. Une partie de ce que j’aime tant chez Ben, c’est à quel point il prend au sérieux son propre classement de la meilleure pizza de New York (il y a une équation mathématique impliquée), ou l’excitation que lui et mon père partagent pour le poulet en canette de bière et leur volonté de s’asseoir. dans le trafic ensemble pour obtenir des boulettes de soupe. Et, oui, c’est même son penchant pour McDonald’s, qui lui rappelle son Bubby et son enfance, que je trouve attachant.

Nous ne partageons peut-être pas un estomac, mais cela fait partie du plaisir de profiter de la nourriture ensemble. Il a cuisiné une fois une recette de burrito de bœuf kimchi qu’il aimait tellement qu’il a insisté pour faire le même plat une semaine plus tard avec de la fausse viande pour que je puisse l’essayer. Maintenant, c’est l’un de nos produits de base. Bien que nous puissions tous les deux convenir que les nouvelles fausses pépites de poulet que nous avons échantillonnées avaient un goût horrible, lui seul a le pouvoir de prétendre qu’elles étaient un affront aux vraies pépites de poulet partout.

Il y a un morceau de moi qui souhaite que Ben ne soit pas aussi fou de viande, mais ce n’est qu’à cause de nos différences que Ben testera un plat pour du bacon accidentel avant que je prenne une bouchée. Et je l’aime pour ça.

Kate Bratskeir est écrivain et auteur de Un guide de poche pour l’achat d’aliments durables. Elle était auparavant rédactrice en chef chez Mic.