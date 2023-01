Mon mari est mort il y a neuf ans mais un restaurant indien a dit qu’il y mangeait la SEMAINE DERNIÈRE – mais je sais que c’est une erreur

Une veuve qui prétend avoir vu son défunt mari dans la vidéo promotionnelle d’un restaurant qui aurait été filmée la semaine dernière a insisté sur le fait qu’il devait y avoir une erreur.

Lucy Watson, 59 ans, était convaincue qu’il devait s’agir d’anciennes images montrant le distinctif Harry Doherty, décédé il y a neuf ans.

Une veuve qui prétend avoir vu son défunt mari dans la vidéo promotionnelle d’un restaurant qui aurait été filmée la semaine dernière a insisté sur le fait qu’il devait y avoir une erreur Crédit : Google Maps

Elle prétend avoir repéré son mari dans sa dernière vidéo promotionnelle – malgré sa mort il y a neuf ans

Elle a préparé une tempête hier lorsqu’elle a vu la vidéo sur une vidéo promotionnelle Facebook de The Spice Cottage à Chichester, West Sussex.

Mme Watson a déclaré à MailOnline: “Au moment où j’ai vu la chose, j’ai pensé” Oh mon Dieu, c’est Harry “. C’était tellement instantané que je n’ai même pas eu à réfléchir.

“Il mangerait un poulet korma parce que c’est tout ce qu’il a jamais mangé.”

“Il n’y avait aucun doute dans mon esprit que c’était mon mari. Je ne pouvais pas mettre la chose en pause, alors j’ai dû la rejouer environ 30 fois et à chaque fois j’étais de plus en plus sûre.

“Harry était un homme grand et distinctif. Il a les cheveux blancs. Sa carrure et ses lunettes sont distinctives. J’ai reconnu le sweat-shirt bleu qu’il portait et il est assis là avec son fils Alex.”

Elle pensait qu’il devait s’agir d’une vieille vidéo, alors elle a demandé quand elle avait été filmée avant qu’Internet ne devienne “fou”.

Elle a ajouté: “Cela m’a ennuyé quand ils ont renvoyé un message disant que c’était filmé la semaine dernière. Ça ne peut pas l’être.

“Je suis totalement perplexe par la réponse. Je ne comprends pas comment les gens l’ont compris de cette façon pour être tout à fait honnête et il y a toutes ces théories folles.”

Harry a été gravement malade à l’hôpital pendant les mois qui ont précédé sa mort en 2014, a-t-elle révélé.

Et il n’est jamais arrivé à temps pour une greffe de foie prévue.

Lucy a commenté la vidéo : “De quand datent les images ? Mon défunt mari et son fils sont sur le premier plan et il est mort en 2014 ??”

Le restaurant a rapidement répondu: “Salut Lucy, désolé d’entendre cela. Cette séquence a été enregistrée la semaine dernière.”

Une femme a écrit : “Nous avons besoin d’une mise à jour ! Son corps a-t-il déjà été retrouvé, ou juste un canot ?”

Elle faisait référence à l’histoire de John Darwin qui a simulé sa mort pour une escroquerie à l’assurance-vie dans un accident apparent de canoë en 2002.

Un autre a écrit : « Il n’était pas mort. Il était juste dans un korma.”

À quoi un autre a commenté: “Curry si bon que le défunt mari de cette dame est revenu à la vie pour cela.”

Une personne a dit : “Vous tous, croyants au naan, pensez que cette dame ment.”

Alors qu’un autre a écrit: “Peut-être qu’il était vindaloo tout ce temps…?” Et un autre a commenté: “Quelle saaga!”

Une personne a également souligné la coïncidence effrayante selon laquelle les images ont été filmées le vendredi 13.

Bien que les gens implorent une mise à jour sur la situation, la femme qui a initialement dit qu’elle avait repéré son défunt mari n’a pas encore répondu aux commentaires.