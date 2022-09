Mon mari est décédé après un plongeon dans un «bain à remous Airbnb contaminé» – cela a ruiné notre famille mais ils refusent d’accepter le blâme

Une épouse DISTRAUGH prend des mesures contre Airbnb pour avoir affirmé que son mari était décédé après avoir plongé dans un bain à remous contaminé.

Sandra Bermingham, 54 ans, envisage de poursuivre le site américain de réservation de maisons de vacances pour 1,2 million de livres sterling après la mort de son mari Paul quelques jours seulement après leur retour de vacances.

Paul Bermingham est décédé deux semaines seulement après son retour de vacances Crédit : Facebook

Sa femme pense que le bain à remous n’a pas été correctement entretenu Crédit : Air B&B

Sandra, ses deux enfants, Darragh et Kate, et Paul se sont rendus à Malte Crédit : Facebook

Sandra, Paul et leurs deux enfants Darragh, 10 ans, et Kate, 12 ans, ont utilisé le site Web Airbnb pour réserver deux semaines de vacances à Gozo, à Malte, en 2016.

Leur maison de vacances sur l’île avait une piscine thermale qui était principalement utilisée par les enfants, rapporte MailOnline.

Paul n’a sauté dans le jacuzzi que quelques secondes car l’eau était trop froide.

Sandra a déclaré: “Paul n’est allé dans le bain à remous qu’une seule fois le soir du Nouvel An et il est resté dans l’eau pendant quelques secondes. La bactérie est en suspension dans l’air et je pense qu’il a été infecté peu de temps après son arrivée à la ferme.”

Après être rentré chez eux à Islington, dans le nord de Londres, Paul est tombé malade et a été transporté d’urgence à l’hôpital de Whittington.

Il a été plongé dans un coma artificiel mais est malheureusement décédé deux semaines après son retour à la maison.

Sandra a déclaré: “L’hôpital a fait tout ce qu’il pouvait mais n’a pas pu le sauver. Nous étions complètement bouleversés qu’il puisse nous être enlevé.”

Sa mort a été jugée par un coroner comme une pneumonie à Legionella.

La maladie du légionnaire est une infection pulmonaire grave causée par la bactérie Legionella.

Il se transmet généralement par inhalation de petites gouttelettes d’eau infectée, mais il ne peut pas être transmis d’une personne à l’autre.

Sandra a déclaré: “Je ne pense pas que le jacuzzi ait été correctement entretenu et qu’il n’ait pas été utilisé depuis un certain temps avant notre arrivée.”

Au cours des six années qui ont suivi, la veuve en deuil s’est battue pour obtenir une indemnisation.

La mère a déclaré: “Ils n’ont montré aucun suivi ni aucune inquiétude pour les personnes qui louent des maisons via leur site.

“Tout ce qui les intéresse, c’est de tirer de l’argent des réservations. Cela m’a laissé sans voix à quel point ils sont impitoyables et indifférents.

Qu’est-ce que la maladie du légionnaire ? La maladie du légionnaire est une infection pulmonaire grave causée par la bactérie Legionella. Il se transmet généralement par inhalation de petites gouttelettes d’eau infectée, mais il ne peut pas être transmis d’une personne à l’autre. Il peut y avoir de petites quantités inoffensives de bactéries dans les sources d’eau comme les étangs et les rivières. Mais s’il pénètre dans un environnement où il peut se développer, comme un système de climatisation, il se multipliera rapidement. En juillet 2018, des scientifiques ont averti ceux qui utilisaient des récupérateurs d’eau pour laver leur voiture et arroser leur jardin qu’ils risquaient de s’exposer à la bactérie Legionella.

“Les vacances étaient censées être une pause dont nous pourrions tous profiter, mais cela a ruiné notre vie de famille.”

L’avocat maltais représentant Mme Bermingham, Peter Fenench, a déclaré qu’elle devait collecter des fonds pour poursuivre sa bataille contre Airbnb.

Sandra a déclaré: “Airbnb n’a pas enquêté sur cette affaire et n’a jamais offert de soutien à ma famille. Aucune indemnisation n’a été accordée et je suis moi-même pour obtenir justice pour ce qui s’est passé.

“Puisque je n’abandonnerai pas, j’ai besoin d’un financement pour les procédures judiciaires pour lutter contre Airbnb à Malte pour obtenir une indemnisation.

“Je veux que le monde sache comment fonctionne Airbnb, en faisant des tonnes d’argent sur notre dos et en renonçant à toute responsabilité lorsque les choses tournent terriblement mal dans les maisons avec lesquelles ils gagnent leurs milliards.”

Un porte-parole d’Airbnb a déclaré: “Nous avons eu le cœur brisé d’apprendre cet incident tragique à l’époque et nos pensées restent avec la famille Bermingham suite à une perte aussi inimaginable. Nous restons en contact avec les représentants de la famille à ce sujet.

“La sécurité de notre communauté est une priorité et avec plus d’un milliard d’arrivées d’invités dans les annonces Airbnb à ce jour, les incidents isolés sont exceptionnellement rares.”

Sandra a lancé une page GoFundMe pour aider à payer les frais juridiques de sa famille.