Mon mari contrôlant m’a cassé le dos des semaines après notre mariage… Ma famille avait vu des signes avant-coureurs et avait boycotté la cérémonie

UNE FEMME a raconté comment son mari contrôlant l’avait brisée le dos quelques semaines seulement après leur mariage – et avait refusé de l’emmener à l’hôpital.

Jonathan Hall, 45 ans, a donné des coups de pied à plusieurs reprises à Amanda Lomax, 51 ans, alors qu’elle était allongée sur le sol lors de l’attaque d’horreur de l’année dernière.

Jonathan Hall a frappé à plusieurs reprises Amanda Lomax l’année dernière Crédit : fonctionnalités de mise au point

Elle a dénoncé les abus, révélant des ecchymoses sur le ventre Crédit : fonctionnalités de mise au point

La maman est restée noire et bleue, avec des ecchymoses sur les bras Crédit : fonctionnalités de mise au point

Le couple s’était rencontré cinq ans plus tôt et Hall avait semblé “gentil” et “attentionné”.

Mais quelques mois après avoir fait connaissance, le contrôle de Hall est devenu violent.

Amanda, de Warrington, Cheshire, a déclaré que sa famille avait repéré les signes et avait même refusé de se rendre à leur mariage en septembre 2021, isolant Amanda du soutien familial.

Elle a déclaré: «J’avais supporté des années et des années d’abus et j’ai subi un lavage de cerveau complet.

“En fait, je pensais que les attaques étaient de ma faute.

“Moins d’un mois après notre mariage, il m’a attaqué et m’a cassé le dos.”

Le couple s’est marié en septembre 2021 – un jour qui, selon Amanda, serait “un nouveau départ”.

Mais sa famille, qui n’a pas soutenu la façon dont Hall a traité Amanda, a boycotté l’événement, et quelques semaines plus tard, Hall a lancé une autre attaque vicieuse.

Il l’a jetée au sol et a refusé de s’arrêter malgré ses supplications.

Il ne voulait pas non plus la laisser aller à l’hôpital et ce n’est que le lendemain, lorsqu’elle est allée à A&E à l’agonie, qu’elle a découvert que son dos était cassé avec cinq côtes fracturées.

La mère de deux enfants a passé neuf jours à l’hôpital sous morphine et a ensuite porté une attelle dorsale pendant des mois.

Elle a toujours des douleurs persistantes et des dommages durables au dos et après que Hall l’ait attaquée deux fois de plus, elle s’est courageusement rendue à la police.

Il a été cette semaine emprisonné pour 27 mois.

S’ouvrant sur les abus pour aider d’autres femmes qui pourraient vivre la même chose, Amanda a déclaré: «Quand il était ivre, il se mettait en colère si je lui répondais.

Il m’a fait sentir que c’était de ma faute à chaque fois, parce qu’il prétendait que je lui avais répondu. Amanda Lomax

“Il n’aimait pas que l’on se dispute, surtout quand il buvait.

“Il m’a fait sentir que c’était de ma faute à chaque fois, car il a affirmé que je lui avais répondu.”

L’alcool peut être un catalyseur d’abus, mais ce n’est pas une excuse.

Une fois, Hall a tiré le bras d’Amanda derrière son dos jusqu’à ce qu’il se casse.

Elle a subi une intervention chirurgicale mais a subi des dommages durables au coude.

La famille d’Amanda l’a suppliée de le quitter mais elle était complètement sous son contrôle et en septembre 2021, le couple s’est marié.

Plus tôt cette semaine, le Liverpool Crown Court a entendu Hall, de Warrington, avoir 12 condamnations antérieures pour 19 infractions – notamment pour rixe, agression, conduite en état d’ébriété, comportement ivre et désordonné et “malhonnêteté”.

Il a également été reconnu coupable de harcèlement envers une ex en 2016, pour lequel il a reçu une ordonnance communautaire.

Amanda a dit qu’elle n’en avait aucune idée.

“AGRESSION PERSISTANTE”

Hall a reconnu avoir infligé des lésions corporelles graves sans intention et deux chefs d’agression et, apparaissant par liaison vidéo avec le HMP Altcourse, a été emprisonné pendant deux ans et trois mois.

Il a également reçu une ordonnance d’interdiction l’empêchant de contacter Amanda ou d’entrer dans sa rue indéfiniment et on lui a dit de payer une suramende compensatoire.

Lors de la condamnation, l’enregistreur Kevin Slack a déclaré: “La mère de la victime déclare qu’elle était tellement consternée à l’idée que vous l’épousiez qu’elle a refusé d’assister au mariage.

“Elle avait raison de s’inquiéter, car en quelques semaines, vous avez attaqué gratuitement Mme Lomax dans la maison familiale.

“Elle vous a supplié d’arrêter, mais vous avez continué. La force était si forte qu’elle a eu peur de mourir.

“La douleur physique continue, mais aussi le traumatisme psychologique qui a résulté de votre attaque contre elle. Vous reconnaissez au moins que l’abus d’alcool alimente la colère que vous semblez incapable de contrôler dans vos relations.”

Il a ajouté: “J’espère que la phrase que je suis sur le point de prononcer vous donnera le temps de réfléchir à votre comportement passé et vous permettra de réfléchir à la façon dont vous pouvez changer la façon dont vous allez vous conduire à l’avenir pour votre bénéfice et celui de tout futur partenaire. .

“Il s’agissait d’une agression persistante qui s’est poursuivie après que Mme Lomax vous ait supplié d’arrêter.

“Elle était allongée sur le sol, ce qui la rendait vulnérable – vous lui avez donné des coups de pied, en utilisant votre pied comme une arme.”

Amanda a dit qu’elle pensait que son mari était gentil et attentionné au début Crédit : fonctionnalités de mise au point

Elle partage ses expériences pour avertir les autres femmes Crédit : fonctionnalités de mise au point