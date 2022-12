Mon mari Alexander Litvinenko savait que Poutine le tuait – il a dit aux flics : « Je veux signaler un meurtre… le mien »

SOUTENU par des oreillers d’hôpital alors qu’il succombait lentement à un poison radioactif, Alexander Litvinenko a insisté auprès de sa femme bien-aimée Marina pour que sa photo soit prise.

L’image austère d’un mourant sans poils et aux yeux creux qui avait nommé son propre meurtrier a fait la une des journaux du monde entier.

Maintenant, l’ancien Doctor Who David Tennant a recréé de manière vivante l’image déchirante alors qu’il assume le rôle d’Alexander – affectueusement connu sous le nom de Sasha par sa femme – dans un nouveau drame télévisé captivant en quatre parties.

S’exprimant via Zoom sous le drapeau bleu et jaune de l’Ukraine, la veuve Marina, 60 ans, m’a dit : « Lorsque la décision a été prise de prendre cette photo, la santé de Sasha s’était rapidement détériorée.

« Il avait perdu ses cheveux, il avait maigri. Mais je croyais toujours qu’il survivrait et qu’un jour il sortirait de l’hôpital et qu’il regarderait cette photo.

“Mais Sasha a dit qu’il voulait montrer au monde ce qui lui était arrivé afin qu’ils sachent à quel point ces gens sont dangereux.”

Alexandre ne doutait pas de qui était derrière son meurtre – deux anciens assassins du KGB envoyés par le despote sanguinaire russe Vladimir Poutine.

Dans une scène puissante du drame, l’acteur David, 51 ans, alors qu’Alexandre est vu en train de dire aux détectives depuis son lit de mort: «Je dois signaler un meurtre. . . mien”

L’émotion dans ses yeux bleu pâle, Marina me dit : « C’est arrivé. Sasha a fait une déclaration dans laquelle il a signalé son propre meurtre à la police.

“C’était une jeune âme”

La série – sur le nouveau service de streaming ITVX à partir de jeudi – est en partie une histoire d’amour, en partie une chasse au meurtre qui suit les détectives de Scotland Yard sur la piste des preuves pour prouver qui a tué Alexander en 2006.

Au cours de ses derniers jours douloureux alors qu’Alexandre était à l’hôpital, Marina dit que son ancien mari, officier du KGB, l’a implorée “de ne pas se taire”.

Danseuse de salon ignorant tout de l’espionnage, elle s’est lancée dans une croisade de 16 ans pour la vérité et la justice.

Elle déclare : « L’implication de David Tennant signifie qu’une plus grande partie de la jeune génération regardera et fera le lien avec ce qui se passe actuellement en Ukraine.

L’acteur a rencontré Marina, et elle a révélé : « Je ne lui ai pas donné d’instructions, je lui ai juste raconté mon histoire. Je lui ai dit que nous étions une famille ordinaire, heureuse d’échapper au régime brutal de Poutine. Ce qui nous est arrivé est une tragédie incroyable.

La maman est jouée dans le drame par Margarita Levieva, 42 ans, que Marina a également rencontrée.

L’actrice d’origine russe admet qu’elle avait “peur” d’assumer le rôle car elle sait de quoi Poutine est “capable”.

Marina dit que la célèbre photo ne la dérange pas, mais qu’elle a une « image différente » de son mari en tête.

Elle ajoute: “Si les gens voyaient à quoi il ressemblait la veille de son empoisonnement, un beau et beau mec, ils seraient encore plus choqués.”

Marina, née à Moscou, raconte comment elle a rencontré Alexander en 1993, alors qu’il travaillait pour le FSB – successeur du KGB – enquêtant sur le crime organisé. Elle avait 31 ans et lui 30.

“Sasha était un homme très beau et très timide”, se souvient-elle. “C’était une âme très jeune, joyeuse, facile à vivre. Je l’ai trouvé extrêmement dévoué à son travail.

“Sasha a combattu le crime organisé et comment cela fonctionne avec les services de sécurité et Poutine lui-même.”

Le couple a eu un fils, Anatoly, et une vie chérie ensemble. Puis Alexander s’est courageusement prononcé contre ses maîtres du FSB, affirmant que lui et d’autres officiers avaient reçu l’ordre de tuer d’éminents politiciens et chefs d’entreprise.

La famille a fui la Russie et a demandé l’asile en Grande-Bretagne. Alexander aimait sa nouvelle maison, arborant le drapeau de St George devant sa maison lorsque l’Angleterre jouait la Coupe du monde.

Marina se souvient : « Sasha aimait plaisanter et disait : ‘Marina, nous sommes très en sécurité parce que nous sommes sur une île. Nous sommes dans un royaume, nous sommes sous la protection de la reine, c’est comme un conte de fées ».

“Mais quand il était plus sérieux, il a dit:” Ils ne vont rien faire en Grande-Bretagne “.”

Alexander était un « consultant » rémunéré pour le MI6 et a continué à dénoncer les abus de Poutine et les liens de son cercle avec le crime organisé.

Puis, à l’occasion du sixième anniversaire de l’arrivée de Litvinenko en Grande-Bretagne, Alexander a rencontré deux Russes à l’hôtel Millennium de Mayfair à Londres et a bu une tasse de thé.

En attente à la maison, Marina avait préparé un dîner spécial composé de poulet et de pancakes dans une sauce aux herbes.

Alexandre est revenu à 19 heures, ils ont pris le repas et se sont couchés.

Peu après 23 heures, son mari a été gravement malade. Il a commencé à avoir de la mousse à la bouche et à vomir toutes les 25 minutes.

Ancien pentathlète en bonne santé qui aimait courir, il savait depuis sa formation au KGB que quelque chose n’allait pas du tout.

Marina se souvient : « Presque immédiatement, Sasha s’est rendu compte qu’il avait été empoisonné. J’ai essayé de le traiter comme une intoxication alimentaire le premier jour.

“Le deuxième jour, ça s’est aggravé et il ne pouvait pas arrêter de vomir, alors nous avons appelé une ambulance.”

Le 17 novembre, il a été transféré à l’University College Hospital, dans le centre de Londres, et placé sous surveillance policière armée.

L’inspecteur-détective de la police métropolitaine Brent Hyatt – joué par Neil Maskell dans le drame – a interrogé Alexander à trois reprises alors qu’il était mourant.

Alexander, vomissant du sang et des morceaux de son estomac en décomposition, a déclaré : « Je suis fier de pouvoir dire que je suis un citoyen britannique.

“Les salauds m’ont eu”

“Oui, ils ont essayé de me tuer et peut-être que je mourrai, mais je mourrai en tant que personne libre et ma femme et mon fils sont des personnes libres.”

Marina était sûre que son mari s’en sortirait, en disant: «Il a parlé à notre fils Anatoly de son retour à la maison.

« Quand nous avons finalement découvert qu’il avait été empoisonné, ce fut un soulagement. Nous pensions qu’il pourrait y avoir un antidote – nous pensions qu’il survivrait.

«Nous avons parlé de la façon dont il récupérerait et pourrait courir à nouveau. Nous avons parlé de l’avenir.

Mais la dose de polonium-210 qu’Alexandre a bue dans la tasse de thé enrichie a été estimée à deux fois plus forte que celle reçue à l’épicentre de la catastrophe de la centrale nucléaire de Tchernobyl.

Il a fallu deux semaines à ces victimes pour mourir d’une mort lente et atroce.

Alexander s’est accroché à la vie pendant 23 jours étonnants avant de mourir, à 43 ans, le 23 novembre 2006.

“Sasha était incroyablement forte”, dit Marina. “Les meurtriers voulaient qu’il meure plus tôt.

“Alors les gens ne sauraient jamais pour le polonium, ne sauraient jamais qui est derrière le crime.

“Ce serait juste une autre mort inexpliquée à Londres.”

Le lendemain de la mort d’Alexandre, un Poutine aux lèvres minces ricana : “M. Litvinenko n’est malheureusement pas Lazare.”

La mort n’a pas fait taire Alexandre, grâce à Marina et aux nombreux amis de son mari.

Un associé, Andrei Nekrasov, a révélé que quelques heures seulement avant de s’évanouir, Alexander lui avait dit : “Les bâtards m’ont eu mais ils n’auront pas tout le monde.”

Un an après son meurtre, j’ai confronté Andrei Lugovoi, l’un des hommes désignés comme son assassin.

J’ai coincé l’ancien garde du corps du KGB près de son bureau à l’hôtel Radisson Slavyanskaya de Moscou et lui ai demandé s’il avait tué Alexander.

Protégé par son garde du corps, il a hurlé : « Je veux aller aux toilettes », puis s’est enfui.

Lugovoi, 56 ans, a toujours clamé son innocence, affirmant qu’il avait été piégé par le MI6. Son complice, Dmitry Kovtun, est mort du Covid cette année.

Aujourd’hui, le meurtre d’Alexandre – décrit par l’avocat de la famille comme un « terrorisme nucléaire » – est considéré comme un avertissement brutal des intentions géopolitiques sanguinaires de Poutine dont le monde n’a pas tenu compte.

Marina a déclaré : « Juste avant sa mort, Sasha a écrit un article disant que Poutine était un monstre qui, s’il n’était pas arrêté, déclencherait une guerre dans laquelle des millions de personnes pourraient mourir. Il avait raison.”

Marina était en Ukraine pour rendre visite à des amis lorsque l’invasion a commencé. Elle pense que Poutine a fait « une erreur fatale » et que les Ukrainiens « n’abandonneront jamais ».

Son fils Anatoly, 28 ans, qui travaille dans l’informatique en Grande-Bretagne, a même reçu des papiers de mobilisation dans un appartement de Moscou où la famille vivait.

« Ils ne voulaient pas savoir où il se trouvait lorsqu’il était censé faire ses études », dit Marina.

“Maintenant, ils veulent qu’il se batte pour la patrie. La vie n’a pas été facile pour Anatoly, non seulement parce que j’étais une mère célibataire, mais parce qu’il était adolescent et traumatisé par ce qui est arrivé à ses parents.

Marina a enlevé son alliance trois ans après la mort de son mari.

Elle croit qu’il n’aurait pas voulu qu’elle continue à pleurer. Elle a eu une relation avec un homme décédé d’un cancer en 2018.

« Je ne me suis pas remariée », dit-elle. “Mais quiconque est avec moi doit accepter que Sasha n’est jamais ‘ex’. Il est toujours là.

Son ambition est de voir Poutine jugé pour crimes de guerre et le meurtre de son mari.

Cette femme courageuse au cœur puissant a ajouté : « Même si Alexandre n’est pas en vie, j’ai toujours essayé de faire vivre son histoire.

“Après l’invasion de l’Ukraine, c’est plus important que jamais.”