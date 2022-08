Mon mari a sangloté “Ellie est morte”, nous avons tout de suite su que son petit ami était un tueur, dit la mère d’un adolescent tragique poignardé à mort

Une maman a révélé le moment d’horreur où elle a su que le petit ami de sa fille avait assassiné l’adolescente après que son mari l’ait retrouvée morte.

Ellie Gould, 17 ans, a été poignardée au moins 13 fois par son ex-petit ami abandonné Thomas Griffiths, 18 ans, dans sa maison familiale à Calne, Wilts, en mai 2019.

Carole Gould a su instantanément que le petit ami de sa fille l’avait tuée

Elle a été découverte dans une mare de sang par son père Matthew après que Griffiths, alors âgé de 17 ans, se soit cassé quand Ellie a rejeté ses appels à se remettre ensemble.

Le tueur insensible avait inséré le couteau dans le cou d’Ellie et l’avait placé dans ses mains pour mettre en scène un faux suicide avant de tenter de nettoyer la scène du crime.

La mère d’Ellie, Carole, 52 ans, a maintenant déclaré que le nouveau Griffiths était responsable du meurtre de sa fille après la révélation de la nouvelle dévastatrice.

Soulagée au moment où elle a découvert qu’Ellie avait été poignardée, elle a déclaré: “Mon mari, Matthew, est rentré le premier et m’a appelé de façon hystérique. Il a dit que je devais rentrer à la maison, car Ellie avait eu un terrible accident.

“J’ai sauté dans la voiture et j’ai eu toutes ces pensées qui me traversaient la tête, puis une voiture de police est passée à toute vitesse devant moi avec les sirènes allumées.

“Il y avait tellement d’ambulances et de voitures de police devant la maison que j’ai dû me garer dans la rue, et j’ai couru dans l’allée pour trouver Matthew en train de sangloter.

“Je lui ai demandé ce qui se passait, et il s’est tourné vers moi et m’a dit : ‘Ellie est morte’.”

Carole a expliqué comment elle était assise avec son mari dans une voiture de police lorsque les policiers ont posé des questions sur les amis d’Ellie et si elle avait un petit ami.

Elle a ajouté: “Quand nous avons été emmenés au poste de police et nous avons dit qu’il s’agissait maintenant d’une enquête pour meurtre.

“Moi et Matthew nous nous sommes juste regardés et avons su que c’était son petit ami.”

Le nouveau documentaire Killer at The Crime Scene sur 5STAR cette semaine a révélé les indices trouvés par les officiers qui ont aidé à piéger Griffiths.

Une chasse à l’homme avait été lancée pour le tueur d’Ellie après que des voisins aient révélé avoir vu un homme encapuchonné vêtu de vêtements sombres agir de manière suspecte dans la région.

Des spécialistes de la criminalistique numérique ont ensuite récolté les données du téléphone d’Ellie et découvert un SMS envoyé à un ami annulant un ascenseur pour aller à l’école.

La police pensait que le message n’avait été envoyé que pour échapper aux soupçons et gagner plus de temps pour nettoyer la scène du crime.

Convaincus qu’Ellie connaissait son assassin, les policiers se sont rapidement penchés sur son ex-petit ami jaloux Griffiths.

Il avait tissé une toile de mensonges, un selfie qu’il avait envoyé à des amis affirmant qu’il s’était “gratté” en raison du stress qu’il subissait pour expliquer les blessures qu’il avait subies alors qu’Ellie tentait désespérément de se défendre.

Ces “blessures défensives” ont accru les soupçons sur le tueur, a révélé l’émission.

L’officier enquêteur principal Jim Taylor a déclaré: “Vous savez, il présente ce que nous qualifierions de blessures défensives.

“Lorsque vous attaquez quelqu’un, sa réaction instantanée est de se défendre et de se protéger. Avec des blessures comme celle-là, cela éveille automatiquement vos soupçons.”

Les agents ont commencé à suivre les mouvements de Griffiths et ont découvert sa vidéosurveillance dans un bus alors que sa mère l’avait déposé à l’école ce matin-là.

Il a ensuite conduit la voiture familiale – bien qu’il n’ait pas de permis – jusqu’à la maison d’Ellie où il a brutalement assassiné l’adolescent.

Après l’horreur, Griffiths est rentré chez lui avant de jeter un certain nombre d’objets qu’il avait utilisés pour nettoyer la scène du crime dans les bois.

Face à une mine de preuves écrasante, le monstre a admis le meurtre.

En 2019, il a été emprisonné à perpétuité avec un minimum de 12 ans et six mois – ce qui signifie qu’il pourrait être de retour dans la rue à l’âge de 30 ans.

Dans une tournure cruelle, Ellie avait exigé une punition appropriée pour les jeunes tueurs dans un essai écrit quelques semaines seulement avant son massacre.

L’adolescent, qui voulait faire carrière dans la police, a déclaré que les enfants qui tuent sont “impardonnables” dans une mission de niveau A.

Ses parents poursuivent maintenant le combat de sa fille et font campagne pour des peines plus sévères pour les meurtres domestiques.

Carole a déclaré: “Il y a une différence de 10 ans dans la peine minimale si vous tuez quelqu’un dans une maison par rapport à si vous tuez quelqu’un dans la rue.

“La mort d’Ellie a été horrible et intime, mais la peine est moindre.

“Pour moi, cela diminue la vie des femmes.

“Griffiths avait montré un comportement contrôlant avant de tuer Ellie – il l’avait constamment harcelée pour qu’elle aille chez lui.

“Il est un danger pour les femmes et ne devrait jamais être autorisé à sortir.”

