Mon mari a l’impression d’avoir une liaison et mes amis disent que j’ai l’air 20 ans plus jeune après ma 6ème perte de poids.

Une maman GLAMOUR paraît « deux décennies plus jeune » grâce à une refonte de sa vie suite à un réveil choquant de son médecin généraliste.

Claire Spencer, 43 ans, dit que son mari “a l’impression d’avoir une liaison” en raison de sa perte de poids spectaculaire.

Claire Spencer, 43 ans, a perdu six pierres et est désormais méconnaissable pour ses proches Crédit : Fourni

Le mari de la mère de deux enfants dit qu’il “a l’impression d’avoir une liaison” Crédit : Fourni

Claire, maman de deux enfants, avait l’habitude de passer ses soirées à se gaver de friandises et de collations sucrées, ainsi qu’à dévorer deux repas par nuit, le tout arrosé de verres de vodka et de coca.

Mais ensuite, un test de tension artérielle de routine a déclenché un signal d’alarme auprès de son médecin qui l’a envoyée passer des tests supplémentaires.

Claire a été horrifiée de découvrir que sa santé hépatique et cardiaque était sérieusement menacée et son médecin généraliste lui a dit qu’elle était classée comme obèse et qu’elle devait perdre du poids.

Ce jour choquant a vu la coach d’affaires abandonner l’alcool – l’échanger contre du vélo de nuit – et changer toute sa vie.

Elle a perdu six pierres en 18 mois, passant d’une taille de robe 20 à 8.

« Mes amis et ma famille sont très fiers et les gens me disent que j’ai l’air d’avoir la vingtaine ! », a déclaré Claire à Sun Health.

«J’ai rencontré mon mari quand j’avais 18 ans et je faisais une taille 8 et au fil des années, je suis devenue de plus en plus grosse.

« Ce n’était pas de la génétique, c’était de la pure gourmandise.

« Il me regarde maintenant et il a une nouvelle femme, il a l’impression d’avoir une liaison !

«J’appelle mes 30 ans mes grosses 30 ans.

« L’alcool était un élément important. Je l’ai utilisé comme mon meilleur ami pour me guider dans ma vie professionnelle, ma vie amoureuse, ma vie de maman, tout.

«Je me réveillais avec cette gueule de bois qui me donnait envie de manger des glucides et du sucre. C’est juste entré dans un cycle vraiment malsain.

Mais ce n’est pas seulement l’alcool qui, selon Claire, lui a fait prendre du poids.

J’étais tellement mortifié lorsque les médecins m’ont fait asseoir et m’ont prononcé ces mots horribles que personne ne veut entendre : « Vous êtes obèse ». Claire Spencer

Elle dit : « Je mangeais trop. Mon mari est un homme grand et fort, trapu et il préparait des portions énormes et j’ai été élevé pour finir la nourriture dans votre assiette.

“Je dînais, puis je prenais un thé difficile plus tard aussi, donc je prenais deux repas par soir et je mangeais assez tard.”

La mère de Worcester révèle également qu’elle a passé ses week-ends à boire de façon excessive, à prendre quelques jours de congé d’alcool en début de semaine, avant de se récompenser mercredi avec une autre explosion d’alcool.

Elle dit : « Je boirais de la vodka et du coca, du vin, du prosecco, n’importe quoi. Et puis manger de grosses portions de pâtes, de pizzas et de plats cuisinés.

“Mais j’avais de gros seins, je portais de jolis vêtements ajustés et j’avais de gros cheveux blonds et des faux cils, donc j’avais l’impression de pouvoir m’en sortir avec un excès de poids.

“Même lorsque mon jean taille 18 est devenu trop petit et que j’ai dû l’attacher avec un élastique à cheveux parce que je refusais de porter une taille 20, j’étais toujours dans le déni total.”

Réveil horrifiant

Se souvenant de son voyage chez le médecin généraliste, Claire raconte : « Je venais d’avoir 41 ans et les médecins étaient inquiets.

«Mes analyses de sang ont révélé des signes avant-coureurs de problèmes hépatiques et cardiaques.

«Ils m’ont envoyé passer des scanners, des radiographies du foie et des ECG et je me foutais de moi-même.

«Puis mon médecin m’a fait asseoir et m’a prononcé ces mots horribles que personne ne veut entendre : ‘Vous êtes obèse’.

« J’étais assis là avec mon équipement de sport, même si je ne faisais pas d’exercice, et je me sentais tellement mortifié.

« C’est à ce moment-là que j’ai réalisé que je devais tout changer.

“C’était le 15 octobre 2021, et depuis ce moment, je n’ai plus touché une goutte d’alcool.”

Claire a commencé à manger avec un déficit calorique, c’est-à-dire lorsque vous mangez moins de calories que ce dont votre corps a besoin pour perdre du poids.

Claire est passée d’une taille 20 à une taille 8 en 18 mois Crédit : Fourni

Claire a troqué ses mauvaises habitudes contre des habitudes saines au fil du temps, abandonnant notamment l’alcool. Crédit : Fourni

“Je ne pouvais pas croire à quel point j’avais mal mangé auparavant”, dit-elle.

«Je remplissais de nourriture bon gré mal gré sans penser aux calories ou à la valeur nutritionnelle des aliments.»

Des ajustements alimentaires qui changent la vie

Claire a troqué les plats gras et les plats à emporter contre des plats comme du poulet et de la salade, du poisson frais, des fruits et du yaourt.

Elle mange toujours des pâtes, mais mesure désormais ses portions au lieu de remplir son bol jusqu’au sommet afin de contrôler les calories.

Elle a également commencé à jeûner, ne mangeant qu’entre 10h et 18h tous les jours.

«Cela m’aide simplement à digérer correctement mes aliments et aide mon corps à absorber tous les nutriments contenus dans mes aliments», explique Claire.

“J’adore les aliments complets, j’évite tout ce qui est transformé maintenant.”

Son nouveau régime a également inspiré une routine de soirée différente pour Claire.

L’ancienne patate de canapé, avoué, passe désormais son temps à faire des travaux de bricolage à la maison, à promener ses chiens de sauvetage bien-aimés et a même rejoint un groupe de cyclistes nocturnes.

J’avais de gros seins, je portais de jolis vêtements ajustés et j’avais de gros cheveux blonds et des faux cils, donc j’avais l’impression de pouvoir m’en sortir avec un excès de poids. Claire Spencer

Elle raconte : « J’étais coincée dans une routine consistant à grignoter et à boire le soir.

« J’associais le grignotage à l’alcool. Je m’asseyais le soir, je me gaveais de Netflix et je prenais plein de collations autour de moi.

«J’ai dû changer cette habitude et j’ai donc rejoint un groupe de femmes cyclistes qui font du vélo le soir.

« Ils font du VTT et c’est incroyable, tellement excitant !

Le cyclisme a donné naissance à une autre nouvelle habitude chez Claire, et elle a rapidement découvert le goût de faire de l’exercice.

Elle dit : « À cause de Covid, j’avais transformé mon hangar en salle de gin. J’avais créé un bar rétro des années 80 et nous y traînions pendant l’été.

« Mais depuis, je m’en suis débarrassé et j’ai rempli le hangar avec du matériel de gym d’occasion. J’ai donc une salle de sport à domicile et cela change ma vie.

«Je promène les chiens tous les jours, je fais une balade à vélo de nuit une fois par semaine, puis je vais à la salle de sport environ trois fois par semaine maintenant.

“Ma vie sociale a complètement changé, les choses que je pensais réservées aux personnes âgées sont désormais cool : la randonnée, la promenade du chien et le vélo.”

“Je suis plus confiant et créatif”

En changeant ses anciennes habitudes pour de nouvelles, Claire a lentement perdu du poids et ne l’a pas repris.

Elle dit : « En 18 mois, j’ai perdu six pierres. Et depuis six mois que je l’entretiens.

« Je suis passée d’une taille 20 à une taille 8 et je me sens incroyable.

«Cela a inspiré les gens autour de moi et beaucoup de gens que je connais essaient maintenant d’abandonner l’alcool.

Comment perdre du poids en toute sécurité Perdre du poids devrait être un engagement à long terme en faveur d’un mode de vie plus sain, plutôt que des mesures drastiques. Les conseils du NHS – qui peuvent être adoptés lentement – ​​comprennent : Soyez actif 150 minutes par semaine – vous pouvez diviser cela en séances plus courtes

Visez à obtenir votre 5 par jour – 80 g de fruits ou légumes frais, en conserve ou surgelés comptent pour 1 portion.

Essayez de perdre 1 à 2 livres, ou 0,5 à 1 kg, par semaine

Lisez les étiquettes des aliments : les produits avec un code couleur plus vert que l’ambre et le rouge sont souvent une option plus saine.

Remplacez les boissons sucrées par de l’eau – si vous n’aimez pas le goût, ajoutez des tranches de citron ou de citron vert pour plus de saveur.

Réduisez votre consommation d’aliments riches en sucre et en matières grasses : commencez par remplacer les céréales sucrées par des alternatives à base de céréales complètes.

Partagez votre plan de perte de poids avec une personne de confiance – elle peut vous motiver lorsque vous passez une mauvaise journée. Lire à propos de : Les cinq fondements de la perte de graisse

La formule calorique pour perdre du poids

Les portions parfaites pour les repas visant à perdre du poids

Plan de démarrage de perte de poids de 8 semaines de Sun Health

« Il y a une vie après l’alcool. Je sors toujours et m’amuse, mais l’anxiété paralysante a disparu.

« J’avais des palpitations cardiaques et je paniquais tout au long de la journée, c’était comme un petit démon de l’alcool assis sur mon épaule qui me disait des choses désagréables.

« Maintenant, je suis plus confiant, plus créatif et mon entreprise s’est ainsi développée. »

Une dernière chose par laquelle Claire ne jure que et qui a remonté le temps est un supplément de collagène qu’elle prend quotidiennement.

Elle dit : « J’étais très consciente de perdre du poids, car j’aurais des bajoues et une peau affaissée, alors j’ai commencé à prendre le Collagène liquide marin Forever.

“Ma peau est rebondie et jeune et je la garderai pour le reste de ma vie.”

Claire a une nouvelle vision de la vie après avoir arrêté de boire et de grignoter le soir, transformant même son bar en salle de sport à domicile. Crédit : Fourni

Claire avant de se lancer dans son parcours de perte de poids Crédit : Fourni