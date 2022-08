Mon mari a été tué par un chauffard qui expédiait des SMS au volant – je ne pourrai jamais dire au revoir ou fonder une famille

Une veuve DÉVASTÉE a révélé son tourment après que son mari de seulement trois mois ait été tué par un excès de vitesse.

Kornel Marcinek a percuté le cycliste Joe Burton, 33 ans, avec sa BMW à 37 mph dans une zone de 30 mph quelques secondes seulement après avoir envoyé un texto à un ami.

Joe Burton a été tué alors qu’il faisait du vélo Le crédit: .

Le jeune homme de 25 ans consommait de la marijuana à l’époque alors qu’il revenait d’un barbecue en juillet de l’année dernière.

L’électricien Joe a été transporté d’urgence à l’hôpital mais n’a malheureusement pas pu être sauvé et est décédé des suites de blessures à la tête.

Il s’était marié trois mois seulement avant l’horreur de Southampton et “avait hâte de faire sa vie avec sa femme”.

L’épouse Anna Torina a fait part de sa douleur dans une déclaration de la victime alors que Marcinek a été emprisonné pendant 21 mois pour avoir causé la mort par conduite dangereuse.

Elle a déclaré: “Je n’ai jamais pu lui dire au revoir ou lui dire que je l’aimais une dernière fois. Je n’ai pas vraiment de raison de me lever le matin.

“Je me sens encore trop faible pour travailler ou même chercher un emploi. Je le vois assez souvent dans mes rêves et cela apporte réconfort et douleur.

“Nous voulions avoir un bébé.”

Anna a raconté comment le couple s’était marié en avril 2021 après s’être rencontré pendant des vacances au Sri Lanka.

Elle a dit qu’elle prévoyait d’emménager dans leur appartement à Southampton depuis sa Russie natale, mais qu’elle ne pouvait plus obtenir de visa après la mort de Joe.

La mère de Joe, Christine, a également raconté la “douleur atroce et la perte presque insupportable” qu’elle a ressentie depuis la mort de son fils.

Le tribunal de la Couronne de Southampton a entendu comment Joe faisait du vélo lorsqu’il a été frappé par derrière par Marcinek.

Le chauffeur a envoyé un texto à un copain pour déplacer des meubles environ 21 secondes avant que l’horreur ne se déroule.

Il a plaidé coupable à mort pour conduite dangereuse, causant la mort en conduisant sans prudence ni attention et en conduisant sans assurance.

En plus d’une peine de prison, Marcinek a été interdit de conduire pendant deux ans et dix mois.

S’exprimant après la mort de Joe, sa fière famille a raconté comment Joe avait remporté deux fois le titre d’apprenti de l’année alors qu’il étudiait à l’Eastleigh College.

Ils ont également révélé qu’il “adorait voyager” et qu’il avait visité de nombreux pays, dont deux séjours en Antarctique avec le British Antarctic Survey et la Division australienne de l’Antarctique.

La famille a ajouté: «Il respirait le bonheur et restera dans les mémoires de tous ceux qu’il a rencontrés, même s’il parlait à peine leur langue.

“Son attitude contagieuse vous ferait sentir que tout est possible.

“Il s’est récemment marié avec sa femme Anna et était tellement excité de faire sa vie avec elle.

“Ses mots pour nous tous qui lui manquent aujourd’hui seraient, ‘tout ira bien’.”

Kornel Marcinek a été emprisonné pendant 21 mois Crédit : Hyde News & Pictures