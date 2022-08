Mon mari a été endommagé au cerveau par trois voyous adolescents… quand on sort de prison, je veux être la première chose qu’il voit

UNE FEMME dont le mari a été battu dans le coma par trois voyous adolescents a juré d’être la première personne qu’elle verrait à sa sortie de prison.

Alan Willson a subi des “lésions cérébrales qui ont changé sa vie” après l’attaque brutale des frères Archie et George Tilley, et de son ami Harry Furlong, dans un parc près de chez lui le dimanche de Pâques de l’année dernière.

Alan Willson, avec sa femme Annie, a subi des lésions cérébrales qui ont changé sa vie après une attaque brutale par trois adolescents Crédit : Simon Jones

Les attaquants George et Archie Tilley ont tous deux donné le doigt en entrant dans le tribunal Crédit : Eddie Mitchell

Pal Harry Long a décroché une peine plus courte et pourrait être libre d’ici la fin août Crédit : NOUVELLES ET PHOTOS DU SUSSEX

Le trio, âgé respectivement de 16, 14 et 18 ans, a battu l’homme de 47 ans avec une bûche de bois de 3 pieds alors qu’il venait en aide à un garçon de 11 ans victime d’intimidation à Worthing, dans le West Sussex.

Plus d’un an plus tard, il est toujours incapable de marcher ou de parler et n’a “aucune capacité mentale”.

Les frères et sœurs Tilley, qui auraient été des “meneurs”, ont été condamnés à 12 ans derrière les barreaux pour GBH avec intention.

Mais Furlong a été reconnu coupable de GBH sans intention et s’est acquitté d’une peine de 20 mois, dont il devait purger la moitié en détention.

Cela signifie que le garçon pourrait être libéré dès la fin du mois – et la femme d’Alan, Annie, veut être le premier visage qu’il verra lorsqu’il sera libéré.

L’homme de 51 ans a déclaré au Mirror : “Quand il sortira de prison, je veux être la première chose qu’il verra.

“Je dois lui faire face pour ma propre tranquillité d’esprit. Pas de juge, pas de jury, juste moi et lui.

“J’ai besoin de cette fermeture et de lui tirer toute la vérité, car je suis sûr qu’il a retenu les choses.

“Je n’arrive pas à croire qu’il puisse sortir si tôt. C’est écœurant.

“Je veux qu’ils sachent tous où qu’ils soient, je ne serai pas loin derrière.”

Annie a également rendu hommage à son mari, dont elle s’occupe désormais à plein temps, le décrivant comme “l’homme le plus gentil de tous les temps”.

Elle a ajouté: “Je vénère le sol sur lequel il marche.

“C’était l’homme le plus gentil de tous les temps. Il l’est toujours.

“Son sens de l’humour stupide me manque, son rire aigu, ses ‘je-t’aime’ constants.”

La mère avait précédemment raconté comment la vie de sa famille avait été “boulversée” à la suite de l’attaque frénétique de Longcroft Park le 4 avril 2021.

Elle a dit qu’Alan est incapable de jouer avec ses enfants, qu’il a des problèmes d’audition et qu’il ne peut pas aller aux toilettes tout seul.

L’homme de 47 ans a été laissé contusionné avec des saignements au cerveau et des fractures au crâne, aux orbites, à la mâchoire et aux côtes. Crédit : Simon Jones

Annie et Alan avant l’attaque du dimanche de Pâques l’année dernière Crédit : Réseaux sociaux – Reportez-vous à la source

L’année dernière, le tribunal de la Couronne de Lewes a appris comment le père avait été poussé par l’un des adolescents – alors âgé de seulement 13, 14 et 17 ans – d’affilée sur un frisbee.

Il a ensuite été “frappé” avec une bûche de 3 pieds – provoquant une “forte fissure” lorsque ses côtes se sont cassées.

Le trio a ensuite été filmé par CCTV dans une gare, rejouant les mauvais coups moins d’une heure plus tard alors qu’il tentait d’impressionner un groupe de filles.

Un promeneur de chiens a déclaré à la police que l’attaque “avait d’abord ressemblé à quelqu’un qui se faisait battre ou blesser”, puis “comme si quelqu’un était assassiné”.

Les ambulanciers paramédicaux se sont précipités sur les lieux après l’horreur de 19h30 mais n’ont pas été en mesure de reconnaître Alan comme étant un adulte.

Il avait des ecchymoses et des saignements au cerveau, ainsi que des fractures au crâne, aux orbites, à la mâchoire et aux côtes.

On a dit à sa famille de ne pas s’attendre à ce qu’il survive, mais le snowboardeur passionné Alan a passé plusieurs jours dans le coma et trois mois à l’hôpital.

Les Tilley ont souri et ont effleuré le doigt lorsqu’ils sont entrés dans le tribunal pour être condamnés, et ont également souri tout au long de leurs audiences.

Un porte-parole du ministère de la Justice a déclaré: “C’était un crime horrible et nos sympathies vont à M. Willson et à sa famille.

“La détermination de la peine est l’affaire de juges indépendants et aucune décision n’a été prise quant à savoir si Harry Furlong sera libéré sous couvre-feu.

“Ceux qui sont libérés sont soumis à des conditions strictes qui, si elles ne sont pas respectées, peuvent signifier qu’ils sont renvoyés en prison.”