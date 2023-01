Mon mari a été battu à mort par des voyous d’écoliers – j’ai mal au ventre maintenant deux vont marcher tôt

DEUX voyous d’écoliers qui ont battu un père proche de la mort avec une bûche ont vu leurs peines réduites hier.

George et Archie Tilley n’avaient que 13 et 14 ans lorsqu’ils ont attaqué le soignant Alan Willson alors qu’il tentait de protéger un garçon dont ils avaient entaillé le frisbee.

Alan Willson qui a été attaqué par un groupe de voyous dans le Sussex et sa femme Annie Crédit : Réseaux sociaux

Alan a subi une fracture du crâne, des blessures à la colonne vertébrale, des côtes fêlées et des lésions cérébrales Crédit : Simon Jones

George et Archie Tilley n’avaient que 13 et 14 ans lorsqu’ils ont attaqué Alan Crédit : Eddie Mitchell

Le couple a été vu en train de rire et de jurer devant le tribunal avant leur procès Crédit : Eddie Mitchell

Les frères ont frappé à plusieurs reprises Alan, 47 ans, avec une bûche de 3 pieds dans un parc et l’ont laissé inconscient dans une mare de son propre sang sur un sentier le dimanche de Pâques 2021.

Alan a subi une fracture du crâne, des blessures à la colonne vertébrale, des côtes fêlées et des lésions cérébrales et ne pourra plus jamais parler après l’attaque de Longcroft Park à Worthing, West Sussex.

La femme dévastée d’Alan, Annie, 51 ans, qui s’occupe de lui à plein temps, a déclaré au Sun : “C’est tellement décevant et choquant que cette décision ait été prise.

“J’ai fondu en larmes après le procès.

“Ces garçons sont la racaille de la terre et ne valent pas mes pensées. C’est fait maintenant.

“J’espère juste que tout le monde se souviendra de qui ils sont et de ce qu’ils ont fait quand ils sortiront enfin.”

Les Tilley, maintenant âgés de 15 et 16 ans, ont été condamnés pour des délits violents et ils ont été démasqués grâce à une bataille juridique menée par The Sun après avoir été reconnus coupables de GBH contre Alan.

Nous avons publié des photos choquantes d’eux riant et jurant devant le tribunal avant leur procès.

Deux yobs ont mené l’assaut écœurant sur papa Alan avec son copain Harry Furlong, alors âgé de 17 ans.

Le trio a été vu en train de plaisanter et de le reconstituer dans une gare quelques instants plus tard.

Les Tilley ont été reconnus coupables de GBH avec intention l’année dernière et ont été mis en cage pendant 12 ans chacun, tandis que Furlong a écopé de 20 mois pour GBH sans intention et a été libéré en septembre.

Mais les Tilley ont vu leur peine réduite de deux ans et demi chacun devant la Cour d’appel mardi.

Lord Justice Lewis a reconnu la gravité de l’agression et l’absence de remords des Tilley.

La police a déclaré qu’il était convenu que les peines prononcées précédemment étaient “manifestement excessives” et n’offraient pas une réduction suffisante pour le jeune âge et l’immaturité des garçons.

Les peines des Tilley ont été réduites à six ans et demi chacun en détention, avec trois ans de licence prolongée.

Hove Crown Court avait entendu dire que les Tilley étaient les «meneurs» de l’attaque alors qu’ils étaient mis en cage par la juge Christine Henson KC.

Les témoins “pensaient que quelqu’un était en train d’être assassiné” alors que la foule lançait une raclée de six minutes à Alan.

L’inspecteur-détective Simon Dunn a déclaré après l’appel : « C’était une agression vraiment horrible contre un homme dont la vie ne sera plus jamais la même.

“Nous avons été ravis d’obtenir la condamnation d’Alan et de sa famille l’année dernière, de savoir que les responsables de ce crime dévastateur seraient tenus responsables de leurs actes.

“Même avec cette réduction, leur peine privative de liberté courra jusqu’à fin 2028.

“Nous respectons la décision prise par le tribunal aujourd’hui et continuons à soutenir Alan et sa famille pendant cette période difficile.”