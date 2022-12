Mon mari a été abattu à notre porte par un assassin qui l’a demandé par son nom – chaque Noël, je me demande pourquoi

VERONICA Wilson avait passé une journée avec sa famille et avait mis ses deux petits garçons en pyjama, prêts à ce que leur père dévoué leur lise une histoire au coucher.

Mais une sonnerie à la porte, à 19 heures le 28 novembre 2004, était sur le point de détruire leur vie – alors qu’un tueur de sang-froid a abattu le banquier Alistair Wilson à sa propre porte.

Alistair adorait sa femme et ses deux garçons Crédit : PA

Le père dévoué a été abattu à son domicile de Nairn Crédit : PA : Association de la presse

Le meurtre, dans la paisible ville écossaise de Nairn, a déconcerté la police pendant 18 ans, suscitant des théories sur un lien avec l’IRA et un scandale financier à la Halifax Bank of Scotland (HBOS) où Alistair avait récemment remis son avis.

Maintenant, un nouveau documentaire sur Channel 5 affirme que le motif du coup était une dispute de planification au-dessus d’une zone fumeurs dans un pub en face de la maison des Wilson.

Meurtre sur le pas de la porte : qui a tué Alistair Wilson ? – qui est diffusé ce soir sur Channel 5 – révèle qu’une lettre au conseil local s’opposant au fait que la terrasse à l’extérieur de l’hôtel Havelock puisse fournir la clé du meurtre.

Pour sa femme Veronica, qui a trouvé son mari de 30 ans gisant dans une mare de sang après avoir reçu trois balles, trouver des réponses apportera une certaine fermeture après près de deux décennies de chagrin.

“C’est une condamnation à perpétuité pour nous après avoir perdu Al de cette manière”, dit-elle dans des images d’archives du documentaire.

“Pour moi, avec le temps, c’est un autre Noël que j’ai les garçons sans père. Mais ils savent (obtenir) des réponses est la seule chose qui peut changer.

«Nous n’aurons plus jamais Al un autre Noël. Mais ce serait bien de savoir que Noël viendra quand nous aurons des réponses et qu’avec un peu de chance, nous avançons dans la bonne direction.

Meurtre pendant que les enfants se couchent

Décrit comme un “père de famille très heureux et dévoué”, Alistair était tombé amoureux de Veronica alors qu’il travaillait dans la ville des hautes terres de Fort William et avait proposé six semaines plus tard.

Banquier d’affaires talentueux, il s’installe dans la ville balnéaire de Nairn avec sa jeune famille en 2002, achetant une imposante maison individuelle à Crescent Road.

Le dimanche 28 novembre 2004, lui et Veronica ont passé la journée avec des amis et sont allés se promener avec les garçons, puis deux et quatre.

“Juste un dimanche soir ordinaire”, dit Veronica.

«Prenez notre dîner, préparez-vous pour le bain, retournez dans l’une des chambres pour l’heure du conte. Les garçons sont en pyjama et Al vient de choisir leurs histoires et s’assoit avec eux.

“Je ne fais que ramasser les serviettes mouillées, les vêtements sales et tout et j’entends la porte.”

Veronica a ouvert la porte à un homme d’environ 5 pieds 7 pouces, portant des vêtements sombres et une casquette de baseball, qui n’a dit que deux mots: “Alistair Wilson.”

Après que sa femme l’ait appelé, Alistair est venu à la porte et a reçu une enveloppe bleue, qui semblait vide. Confus, il retourna à l’intérieur pour montrer à Veronica avant de retourner sur le pas de la porte.

“Je viens d’entendre ces coups de feu”, dit Veronica. “Je n’arrête pas de me demander si je savais qu’il s’agissait de coups de feu ou non.

« À la minute où je les ai entendus, j’ai couru vers le bas, donc j’ai dû savoir qu’ils l’étaient. Je descends et trouve Al allongé sous le porche juste couvert de sang, juste allongé là.

Elle se souvient avoir vu le tireur s’éloigner calmement, le long de la rue résidentielle alors même qu’elle appelait le 999 dans l’hystérie, en criant: “Oh mon Dieu, mon mari a été abattu.”

Elle a également couru vers l’hôtel Havelock, en face de la maison, implorant de l’aide pour le sauver avant de tenter d’endiguer le saignement avec des serviettes.

Tragiquement, Alistair est décédé à l’hôpital une heure plus tard.

‘Smitten’ Alistair proposé après six semaines Crédit : PA : Association de la presse

Des équipes médico-légales examinent le jardin de devant Crédit : PA : Association de la presse

Théorie de l’IRA

Le meurtre du banquier d’affaires populaire, décrit comme un “mec sympa” sans ennemis connus, a déconcerté la police.

L’inspecteur-détective Gary Winter l’a décrit comme « un gars de famille tranquille, deux jeunes enfants, essayant de joindre les deux bouts. Très peu de vie sociale.”

Il a ajouté: «La vie totalement orientée autour de deux garçons à cet âge. Et rien dans son style de vie ne devrait le mettre en conflit avec qui que ce soit, certainement à un stade où quelqu’un a produit une arme à feu.

Mais le tueur l’avait demandé par son nom, il n’y avait donc aucune suggestion d’erreur d’identité, et les experts légistes pensent que le style du meurtre – avec deux coups dans la tête et un dans le cœur – était compatible avec un tueur à gages professionnel.

Des rumeurs d’implication de l’IRA ont commencé à tourbillonner après qu’il a été révélé que l’utilisation d’une enveloppe vide, peut-être comme distraction, était souvent utilisée par le groupe terroriste.

Un appelant d’une station de radio locale a pointé du doigt un homme d’affaires local qui, selon lui, a fait tuer Alistair, son banquier, par un associé qui était un ancien paramilitaire.

Mais le surintendant détective. Graeme Mackie a rejeté l’idée en déclarant : « Il n’y a aucune substance dans les informations qui suggéreraient que l’IRA était spécifiquement impliquée dans le meurtre d’Alistair.

« Il n’y a rien dans la vie personnelle ou professionnelle d’Alistair qui suggérerait ou laisserait entendre qu’il était de quelque manière que ce soit associé à des groupes paramilitaires ou à des groupes criminels organisés. Absolument pas.”

La police n’a trouvé aucun lien avec l’IRA Crédit : collecter

La police fouille une plage voisine à la recherche de vêtements Crédit : PA : Association de la presse

Lien bancaire

Au moment du meurtre, Alistair était devenu désillusionné par son travail de banquier d’affaires chez HBOS.

Il apparaîtra plus tard que de graves fraudes ont eu lieu au plus haut niveau de la banque, entre les années 2003 et 2007, ce qui a finalement conduit à un échec colossal.

Cela a déclenché la théorie selon laquelle Alistair, qui avait récemment remis son avis, était un lanceur d’alerte qui avait découvert le scandale et était sur le point d’exposer ses patrons.

Graeme Mackie, qui insiste sur le fait que chaque aspect de sa vie bancaire a fait l’objet d’une enquête, rejette le lien.

“Le rôle d’Alistair ne devrait pas le mettre en grand conflit avec qui que ce soit”, dit-il. «Ce n’est pas un gars qui a les clés du coffre-fort. Il ne distribue pas d’énormes sommes d’argent. Il élabore des plans d’affaires.

“Nous ne pensons pas, d’après toutes les enquêtes que nous avons menées, que son meurtre soit le résultat de quoi que ce soit à voir avec son travail.”

Veronica cherche désespérément à savoir pourquoi son mari est mort Crédit : Canal 4

Des indices

Sans motif ni suspect évident, la police cherchait désespérément des preuves matérielles et une percée a semblé se produire lorsqu’une arme à feu a été trouvée par un employé du conseil enquêtant sur un égout inondé près de la maison.

La minuscule arme de poing allemande, fabriquée entre les deux guerres mondiales, tient dans la paume d’une main et la balistique a confirmé qu’il s’agissait de l’arme du crime – mais il n’y avait aucune empreinte ni aucun ADN pour identifier le tueur.

L’enveloppe bleu turquoise remise à Alistair sur la marche manquait mais Veronica a dit à la police que la seule écriture dedans était le nom de Paul.

Une théorie était que le meurtre était destiné à être un message à quelqu’un portant ce nom et une autre suggère qu’il pourrait signifier ” Pay Up and Live “, mais il n’a jamais été retrouvé.

Plus récemment, une promeneuse de chiens s’est manifestée, disant à la police qu’elle avait vu deux hommes sur la plage, l’un d’environ 20 ans et l’autre entre 40 et 60 ans, le plus jeune pointant ce qu’ils pensaient être un pistolet dans la mer.

Une arme de poing des années 1920 était l’arme du crime

Une enveloppe similaire à celle remise à la victime Crédit : Universal News (Europe)

Ligne de planification

La tournure la plus prometteuse de l’histoire, révélée par le documentaire, est une nouvelle théorie centrée sur une dispute de planification entre Alistair et l’hôtel Havelock.

Avec une interdiction de fumer récemment introduite sur le point d’être appliquée en Écosse, le propriétaire avait installé une terrasse dans le parking, à proximité de la maison des Wilson.

Alistair s’était opposé à l’augmentation du bruit, avec des parieurs tapageurs dehors à toute heure.

Lorsque l’hôtel a demandé un permis de construire rétrospectif, en novembre 2004, Alistair a écrit une lettre d’objection au conseil, énumérant ses plaintes.

Une lettre au titulaire de licence, décrivant les objections locales et nommant Alistair, a été remise le vendredi 26 novembre, deux jours avant le meurtre, et les sentiments des habitués étaient vifs.

Des témoins ont révélé qu’il y avait eu des “disputes animées” sur le problème parmi les buveurs du pub et qu'”une sorte de menace ou de remarque désagréable” avait été proférée.

Le propriétaire n’a jamais été suspect et faisait partie des personnes qui sont venues en aide à Alistair dans la nuit.

Mais les enquêteurs ont interrogé tout le monde dans le pub ce soir-là, et pensent maintenant que la ligne de planification pourrait être la clé du mystère. Ils ont maintenant lancé un nouvel appel.

L’hôtel Havelock pourrait être au cœur du mystère Crédit : Ken MacPherson

“Il y avait un niveau de conversation au sein du pub qui était contrarié par le fait qu’Alistair se plaignait à ce sujet et la possibilité qu’il puisse être retiré”, explique Graeme Mackie.

«Nous voulons savoir si, au cours de ce week-end, quelqu’un a proféré des menaces, quelqu’un a-t-il parlé de manière disproportionnée de prendre des mesures contre Alistair?

“Nous pensons que c’est le motif ou une partie du motif, et nous avons besoin de l’aide de la communauté avec ceux qui sont associés au Havelock, ceux qui auraient pu être dans le Havelock, juste pour mieux comprendre ce qui a été discuté.”

L’inspecteur-détective Gary Winter ajoute: Il est extrêmement important pour Veronica, les garçons, sa mère et son père, sa sœur en Australie et tous ceux qui ont été touchés par le crime au fil des ans que nous continuons à essayer sans relâche d’obtenir justice pour le famille, pour leur donner des réponses qu’ils n’ont pas eues depuis longtemps.

Meurtre sur le pas de la porte : qui a tué Alistair Wilson ? Channel 5 jeudi, 21h et en ligne sur My5.