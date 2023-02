Mon mari a essayé de tuer un homme avec une machette après l’avoir blâmé pour la mort de notre fils – maintenant je les ai perdus tous les deux

Une maman a parlé de son tourment après que son mari a été reconnu coupable d’avoir tenté de tuer un homme qu’il blâmait pour la mort de leur fils.

Samson Price, 48 ans, a laissé Patrick Brown “à quelques millimètres de la mort” alors qu’il le piratait avec une machette devant un gymnase à Northwich, Cheshire.

Price avait blâmé Brown pour la mort de son fils Samson Price Jr, 18 ans, retrouvé mort dans un étang à Wigan en octobre 2020.

Alimenté par la vengeance, le père s’est lancé dans une attaque frénétique contre Brown, qui était avec l’adolescent au moment de sa mort.

Sa femme Rosanna a maintenant révélé son chagrin après que Price ait été reconnu coupable de tentative de meurtre.

Elle a déclaré à Mail Online: “” J’ai perdu mon fils et maintenant mon mari risque Dieu sait combien d’années de prison. “

Les jurés ont appris que le fils de Price s’était noyé dans un étang près de la maison familiale à Wigan, dans le Grand Manchester.

Brown et deux autres adolescents ont été arrêtés pour suspicion de meurtre après que le père a retrouvé le corps de son fils.

Mais une enquête policière a révélé que la mort était accidentelle car il y avait des preuves que le groupe prenait du LSD et que Samson Jnr s’était éloigné seul.

Rosanna a déclaré que la famille “voulait juste savoir ce qui était arrivé” à l’adolescent et a affirmé qu’il y avait “tellement” d’erreurs policières.

La mère a également frappé Brown, qui est un cousin germain, et les autres garçons qui ont laissé son fils seul.

Elle a ajouté: “Tout cela vous atteint – cela vous consume. S’il avait été renversé par un bus, au moins vous savez ce qui s’est passé.

“S’ils étaient venus ici pour dire ‘désolé que nous l’ayons quitté’, ça aurait été quelque chose.

“Je ne pense pas qu’ils aient assassiné mon fils. Je pense que c’était peut-être une mauvaise blague qui a mal tourné parce qu’ils étaient fous. Mais je ne saurai jamais si mon fils m’a appelé.”

Price a acheté une machette de 16 pouces et un dispositif de repérage électronique pour localiser Brown.

En septembre 2021, il attendait à l’extérieur du PureGym avant de frapper frénétiquement Brown devant des amateurs de gym horrifiés.

Alors que Brown tentait de fuir, Price a crié “Je vais te tuer” et a continué à faire pleuvoir des coups sur son rival.

Il a sectionné le fémur de Brown et a raté de peu une artère majeure, ce qui l’aurait fait saigner en quelques minutes.

Price a ensuite fui les lieux et échappé à la police pendant trois semaines avant de finalement se rendre.

Rosanna a déclaré à propos de l’attaque: “Mon mari n’a jamais eu de problèmes – il n’avait pas de mauvais mot à dire sur qui que ce soit.

“Il lui est juste arrivé qu’ils n’aient même pas dit pardon. Il l’a pris d’une manière différente de la mienne.

“Il a découpé Patrick Brown mais il vit toujours et sa famille a toujours son fils. Je donnerais n’importe quoi pour récupérer mon fils. Je ne souhaiterais notre douleur à personne.

“Quand j’entends parler d’autres parents qui ont perdu des enfants, je comprends maintenant ce qu’ils ont vécu. Samson était ma vie.

“Mon mari l’a pris d’une manière différente. Je ne dis pas que ce qu’il a fait était bien, mais il y avait des circonstances, il y avait de la pression et il y avait de la dévastation. Il se réveillait en hurlant.”

Price a tenté de prétendre qu’il ne voulait pas tuer Brown mais plutôt “lui donner un jour d’enfer”.

Il a dit aux jurés lors de son témoignage qu’il voulait lui laisser des cicatrices pour lui rappeler la mort de son fils.

Le père a expliqué qu’il avait été “frappé par l’injustice de tout cela” lorsqu’il a vu Brown heureux et parler au téléphone.

Mais il a affirmé qu'”à aucun moment” il n’a essayé de tuer la victime car il était “la seule personne qui pouvait nous dire ce qui était arrivé à notre fils”.

Rosanna s’est dite “dévastée” par la condamnation de son mari alors qu’il attend sa condamnation.

Elle a ajouté: “Mon mari peut avoir plus de 30 ans et ce garçon marche toujours de long en large. Mais je n’ai toujours pas obtenu justice et c’est tout ce que j’ai toujours voulu.

“Je ne sais pas ce qui se passe maintenant. Je ne sais pas ce qu’est une vie normale. Quand quelque chose est arraché de votre vie, c’est juste dévastateur.”

Price sera condamné le 23 mars.

