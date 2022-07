Mon mari a essayé de me PENDRE, moi et mon fils, dans une “prison privée” où il m’a détenu, moi et mes enfants, pendant 17 ans sans aucun contact avec l’extérieur

UNE FEMME a raconté comment son mari a tenté de la pendre, elle et ses enfants, dans une prison déformée à l’intérieur de leur maison alors qu’il les retenait captifs pendant 17 ans.

Luiz Antonio Santos Silva a gardé sa femme et ses deux enfants, âgés de 19 et 22 ans, enfermés à l’intérieur pendant des années – les battant à plusieurs reprises et les laissant sans nourriture, selon la police.

Les flics ont été horrifiés lorsqu’ils ont découvert la “prison privée” sans sanitaires à Guaratiba, au Brésil, alors qu’ils secouraient les victimes jeudi.

L’épouse de Silva s’est maintenant courageusement exprimée après avoir subi près de deux décennies d’abus – sans contact avec le monde extérieur.

Elle a déclaré à TV Globo: “J’étais sans nourriture, sans eau, battue, mes enfants aussi, ligotée, battue avec de la ficelle et nous pendus aussi.”

La mère de deux enfants a déclaré que les attaques de son mari se sont aggravées au fil des ans, alors qu’il utilisait de la musique battante pour étouffer leurs appels à l’aide.

Elle a dit : “Je battais avec du fil de fer et parfois avec un morceau de bois.

“Il était déjà très agressif, mais au fil des années, les agressions se sont aggravées.”

La femme a raconté aux flics qu’elle était souvent forcée de passer trois jours sans manger.

Elle a également dit qu’elle n’avait jamais été autorisée à travailler et que ses enfants avaient été privés d’aller à l’école.

Silva – était connu des habitants sous le nom de “DJ” – a été arrêté pour séquestration et torture après une dénonciation anonyme et sa femme et ses enfants ont été emmenés à l’hôpital dans un état de malnutrition.

Ils ont depuis été libérés et pris en charge par des proches.

Les agents qui sont arrivés à la maison ont décrit la situation comme “épouvantable” et ont déclaré que les trois membres de la famille souffraient de malnutrition sévère et de déshydratation.

Selon des voisins, les deux adultes semblent avoir une dizaine d’années à cause de la malnutrition.

L’un d’eux a dit : “J’ai pleuré quand je l’ai vue partir. Vous l’avez regardée et vous avez pensé qu’elle aurait environ huit ans.”

Un porte-parole de la police a déclaré: “Les policiers qui sont arrivés les premiers ici ont trouvé ces enfants vraiment ligotés.

“Plus tard, je suis arrivé et j’ai vu qu’ils étaient sales, mal nourris. Donc, la préoccupation immédiate était de fournir une assistance médicale.”

L’enquête est en cours.

