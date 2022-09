Mon locataire cauchemardesque a planté une tente devant ma maison et y a vécu pendant des semaines après avoir été expulsé pour avoir saccagé la maison

UN PROPRIÉTAIRE est resté furieux lorsqu’un locataire cauchemardesque expulsé pour avoir saccagé la propriété a planté une tente devant sa maison pendant des semaines.

Darren Bernard, 53 ans, propriétaire d’une maison sur Westbourne Avenue, Hull, dit qu’il a même été agressé dans une rangée d’expulsion qui fait rage depuis des mois.

John Lee Johnston a planté une tente devant son ancienne maison pendant des semaines Crédit : HullLive/MEN

John Johnston, 29 ans, vivait dans la propriété avec son partenaire plus tôt cette année, avant d’être expulsé par Bernard vers mai/juin.

Bernard dit que l’expulsion a eu lieu lorsque, après inspection, il a trouvé la maison dans un état lamentable.

Le propriétaire choqué a comparé les dommages à quelque chose qui aurait été subi dans une “émeute de prison”, rapporte Hull Live.

Bernard allègue également que le locataire n’avait pas payé de loyer depuis un an, tandis que Johnston a déclaré à Hull Live qu’il avait été expulsé en raison d’un retard de paiement parce qu’il avait perdu son emploi.

Après l’expulsion, Johnston n’a pas été autorisé à entrer dans la maison, le jardin avant ou le jardin arrière.

Mais comme son partenaire vit toujours dans la propriété, il a décidé de planter une tente devant le bâtiment et y est stationné depuis des semaines.

À un moment donné, Bernard l’a trouvé rentrant dans la propriété et les choses ont rapidement tourné au vinaigre.

L’ancien locataire Johnston a physiquement attaqué M. Bernard le 19 août, lui faisant se cogner la tête.

Johnston a plaidé coupable à l’accusation de voies de fait en battant à Hull Magistrates Court la semaine dernière.

Le locataire gênant a été condamné à 192 heures de travail non rémunéré, a reçu une ordonnance communautaire d’un an, une ordonnance d’éloignement de M. Bernard et ne peut pas marcher sur Westbourne Avenue pendant deux ans.

De plus, il n’est pas autorisé à se rendre sur Salisbury Street entre Westbourne Avenue et Park Avenue.

Le propriétaire et physiothérapeute Darren Bernard, 53 ans, a qualifié Johnston de « tyran » qui a « effrayé tous les résidents » dans la rue.

Il a déclaré: “Au cours des derniers mois, j’ai été en contact avec la police et la députée locale Diana Johnson pour enfin résoudre cette affaire.

“John est un tyran qui m’a non seulement agressé mais qui a effrayé tous les habitants de Westbourne Avenue.

“La propriété a été saccagée au cours de l’année écoulée et j’ai trouvé des fenêtres brisées et du ketchup partout sur les murs comme s’il y avait eu une émeute dans une prison.

“Je suis déçu du temps qu’il a fallu pour l’éloigner de chez moi.”

Hull Magistrates Court a confirmé que Johnston avait également reçu une ordonnance communautaire à York en 2021.

Johnston a également plaidé coupable d’agression et d’appel téléphonique menaçant à des membres de sa famille en 2020, selon un rapport de The York Press.