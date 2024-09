« Mon liquide BBL était sûr – je le regrette toujours »

Le Caire Nakhate-Chirwa Cairo, 26 ans, a subi un lifting brésilien des fesses juste un jour après avoir trouvé un praticien sur Instagram

Le Caire Nakhate-Chirwa a subi un lifting brésilien des fesses (BBL) non chirurgical en juin. Elle est satisfaite des résultats, mais dit qu’elle le regrette désormais après avoir découvert que la procédure n’était pas réglementée et potentiellement risquée. Cela vient après des arrestations ont eu lieu à la suite du décès d’Alice Webb, qui aurait subi la procédure. Un BBL non chirurgical implique le plus souvent l’injection d’un produit de comblement dans la fesse pour la rendre plus grande, plus arrondie ou relevée, et n’est pas réglementé au Royaume-Uni. Les experts ont qualifié l’absence de règles au Royaume-Uni de « Far West », tandis que le NHS England a mis en garde contre cette procédure. Le ministère de la Santé et des Affaires sociales affirme qu’il étudie actuellement les options réglementaires du secteur des cosmétiques non chirurgicaux et qu’il fournira une mise à jour en temps voulu.

Le Caire a utilisé Instagram pour trouver quelqu’un pour lui donner un BBL liquide – un autre nom pour un BBL non chirurgical – fin juin. Elle a trouvé une page annonçant la procédure pour 1 200 £. Vingt-quatre heures plus tard, elle arrivait dans un appartement londonien pour son rendez-vous. Elle n’a pas vérifié si la personne qui effectuait l’intervention était un professionnel de la santé qualifié. « Quand ils font de la publicité, vous supposez simplement qu’ils sont [qualified] », a déclaré Le Caire. Mais les procédures cosmétiques non chirurgicales ne sont pas réglementées au Royaume-Uni – cela inclut les BBL liquides.

Document familial Deux personnes soupçonnées d’homicide involontaire ont été arrêtées après le décès d’Alice Webb, 33 ans, mardi.

La BBC a contacté la personne qui a interprété le BBL du Caire pour obtenir ses commentaires, mais elle n’a pas répondu. Le Caire a déclaré que le seul inconvénient, outre la « douleur » de la procédure, était une fuite du site d’injection deux semaines plus tard. Elle a déclaré qu’elle avait examiné les risques pour la première fois après avoir appris la mort d’Alice Webb – et que même si son expérience « n’était pas entièrement négative », elle l’avait regretté et aurait aimé faire plus de recherches. « Je suis content de mon apparence. « C’était logique, c’était moins cher. Mais maintenant je m’interroge. »

Qu’est-ce qu’un lifting brésilien non chirurgical des fesses ?

Les BBL non chirurgicales peuvent être réalisées sous anesthésie locale et ont généralement lieu dans une salle de clinique plutôt que dans une salle d’opération stérile. On rapporte même que des procédures ont lieu dans des chambres d’hôtel. Une étude récente menée par l’organisation Save Face suggère que de nombreuses personnes ne savent pas ce qui est injecté dans leur corps. Le produit de comblement utilisé pourrait être de l’acide hyaluronique et du PLLA (acide poly-L-lactique), par exemple. Le NHS England déconseille fortement d’avoir un BBL non chirurgical « parce qu’il n’est pas réglementé ». Les BBL chirurgicaux, quant à eux, impliquent souvent le transfert de graisse d’une partie du corps vers la fesse. Cela se produit le plus souvent sous anesthésie générale dans une salle d’opération et peut impliquer une liposuccion étendue, avec le transfert de grands volumes de graisse. En 2018, en raison des inquiétudes concernant les taux de mortalité élevés liés aux BBL chirurgicaux, la British Association of Aesthetic Plastic Surgeons a demandé une pause de quatre ans pour que ses membres effectuent la procédure. En 2022, il a publié de nouvelles lignes directrices encourageant les chirurgiens à utiliser une technique différente, appelée lipofilling fessier superficiel (SGL). Bien qu’ils utilisent la graisse collectée sur le corps, celle-ci n’est injectée que sous la peau, tandis que les BBL insèrent la graisse profondément dans les muscles. Il recommande également aux chirurgiens d’effectuer des SGL uniquement tout en utilisant simultanément des échographies afin de pouvoir voir où vont les canules. Cette procédure comporte ses propres risques.

« Nous sommes connus comme le Far West »

M. Marc Pacifico, de l’Association britannique des chirurgiens plasticiens esthétiques, a déclaré que l’absence de réglementation signifiait que le Royaume-Uni était « connu comme le Far West ». Au Royaume-Uni, le produit de comblement injecté lors d’interventions non chirurgicales n’est pas classé comme médicament et n’a donc pas besoin d’être prescrit. Au lieu de cela, il est classé comme un appareil. « C’est l’une des plus grandes lacunes que nous ayons dans le pays », estime M. Pacifico. « Et c’est pourquoi n’importe qui peut avoir accès à ces documents. » Cela fait du Royaume-Uni « le pays le plus isolé » d’Europe, a-t-il déclaré.

Le Caire Nakhate-Chirwa Le Caire n’avait pas étudié les risques d’un BBL liquide avant de procéder à la procédure

Le Dr Sophie Shotter, qui dirige ses propres cliniques privées et est administratrice du British College of Aesthetic Medicine, a déclaré que « beaucoup de gens n’ont aucune idée » des risques avant de s’inscrire à un BBL liquide. Elle dit qu’elle ne propose pas de BBL non chirurgicaux en raison des risques potentiels – et même si le Caire était OK, ce n’est pas le cas pour tout le monde. Une préoccupation sérieuse est que l’injection peut provoquer un blocage dans un vaisseau sanguin, ce qui peut à son tour entraîner le déplacement d’un caillot sanguin vers les poumons – ce qu’on appelle une embolie pulmonaire. Cela peut être mortel. Les infections, les cicatrices, les déformations importantes et les réactions à l’anesthésique local, y compris la toxicité, constituent également des risques. Il n’existe aucune donnée sur le taux de mortalité des BBL liquides, mais l’Association britannique des chirurgiens plasticiens esthétiques a déclaré que la procédure était associée à un taux de complications plus élevé que les autres procédures non chirurgicales. Le Dr Shotter a déclaré que l’action réglementaire avait été lente « parce que les gens au pouvoir ne la prennent pas au sérieux ». « Je pense que c’est à cause d’un peu de misogynie inhérente », a-t-elle déclaré, puisque ces procédures sont plus populaires auprès des femmes. Elle a déclaré qu’elle souhaitait voir une réglementation indiquant qui peut administrer des produits de comblement et où cela est autorisé. « J’ai l’impression que ça tourne en spirale et en spirale. « Le cas d’Alice est absolument tragique, mais beaucoup d’entre nous ont l’impression que nous l’attendions depuis un moment. »

Le NHS England déconseille complètement d’avoir un BBL non chirurgical. « Il n’y a aucune garantie que les bonnes mesures de sécurité soient prises », a déclaré le professeur Sir Stephen Powis, directeur médical national du NHS. Faisant référence à toutes les procédures cosmétiques, un porte-parole du ministère de la Santé et des Affaires sociales a déclaré : « La sécurité des patients est primordiale, et nous exhortons toute personne envisageant une procédure cosmétique à considérer les impacts possibles sur la santé et à trouver un praticien réputé, assuré et qualifié. «

« Les femmes sont censées être rondes »

Cairo, qui joue le rôle du rappeur Lavida Loca, a déclaré qu’elle voulait un BBL en raison de la pression exercée pour avoir une certaine apparence : « Dans le monde du hip hop… les femmes sont censées être rondes. » « Je suis tombé sous la pression. J’ai essayé de le faire naturellement et ça n’a pas fonctionné, et je n’avais pas assez de graisse sur mon corps pour une BBL chirurgicale.

Professeur Elizabeth Daniels Le professeur Elizabeth Daniels dit que nous ne devrions pas juger les personnes qui choisissent de subir des procédures telles qu’un BBL liquide