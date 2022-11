Mon lecteur Blu-ray 4K préféré bénéficie d’une réduction de 100 $ pour le Cyber ​​​​Monday

Nous avons dit au revoir à la semaine du Black Friday, mais nous n’avons pas encore tout à fait terminé avec les offres. Cyber ​​lundi n’est plus que dans quelques jours, et la grande majorité des remises sont toujours disponibles, avec une tonne de nouvelles à venir chaque jour. L’une de mes offres préférées est cette baisse de prix sur le fantastique lecteur Blu-ray UB820 4K de Panasonic. pour Cyber ​​Monday, en baisse par rapport à son prix régulier de 500 $. Si vous êtes quelqu’un qui aime les films, nouveaux et anciens, vous vous devez d’obtenir la meilleure expérience de visionnage de films possible, ce que ce lecteur Blu-ray 4K peut offrir.

Le Panasonic UB820 n’est pas le lecteur le plus cher du marché, mais il est considéré par la majorité des passionnés comme le Saint Graal des lecteurs Blu-ray 4K. Avec mon (qui est également en vente pour Cyber ​​​​Monday), c’est ma façon préférée de regarder des films grâce à sa prise en charge du magnifique Dolby Vision HDR et du son Dolby Atmos immersif.

Les Blu-ray 4K sont capables d’offrir la meilleure qualité d’image, d’audio et de HDR pour tous les films disponibles au format. Le streaming 4K sur Netflix n’est transmis qu’à 25 Mbps, tandis qu’un Blu-ray 4K le transmet quatre fois plus rapidement. Cela se traduit par une expérience supérieure en ce qui concerne tous les aspects du visionnage de films.

Une autre grande chose à propos des Blu-ray 4K est que les vieux films qui ont été tournés sur un film 35 mm peuvent être montrés à leur plus haute qualité depuis leur première projection dans les cinémas. En effet, les films 35 mm peuvent à peu près être assimilés à une résolution 8K, ce qui leur permet d’être gonflés à une taille énorme sans perdre les détails de l’image dans le théâtre. Donc, si les négatifs originaux du film 35 mm ont été conservés et pris en charge, les studios peuvent faire le travail pour faire de magnifiques présentations sur Blu-ray 4K. Certains de mes Blu-ray 4K préférés qui illustrent cela sont , et — oui, je suis plutôt fan de De Niro.

De nombreuses entreprises et boutiques peuvent également travailler avec le réalisateur et/ou le directeur de la photographie pour créer une présentation qui correspond à leur intention initiale, vous offrant une expérience aussi proche de la voir au théâtre que d’y être réellement dans le passé.