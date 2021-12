Mon jeu d’horreur préféré est maintenant sur Android

Extraterrestre : isolement, le jeu d’horreur auquel je n’arrive toujours pas à me résoudre à jouer une deuxième fois, est maintenant disponible sur les appareils Android et iOS. Porté par Feral Interactive, le titre est au prix de 14,99 $, mais notez qu’il comprend les 7 titres DLC sans frais supplémentaires.

Avant de plonger dans le jeu, qui se concentre sur la fille d’Ellen Ripley, Amanda, essayant de déjouer et d’échapper à un Xenomorph à bord d’une station spatiale, vous devez savoir que Feral a imposé des exigences assez strictes à ce jeu. Par exemple, vous aurez besoin d’un téléphone Android « haut de gamme » pour exécuter le jeu. Propriétaires de Pixel 4 XL et Pixel 5 ? Oui, vos téléphones ne sont pas pris en charge au lancement. Vous pouvez trouver le liste des appareils pris en charge ici, mais il couvre à peu près la plupart des téléphones Samsung Galaxy, les produits phares OnePlus des dernières années et les gammes Pixel 3 et Pixel 6. En plus de cela, vous aurez besoin d’au moins 11 Go de stockage dédié au jeu, avec environ 22 Go de stockage requis pour le téléchargement et l’installation du jeu.

Tout ça à l’écart ? Je le pense. Parlons du port. Selon Feral, nous avons retravaillé les commandes, conçues pour tirer parti de l’écran tactile, mais si vous voulez jouer avec une souris et un clavier, cela est complètement pris en charge tant qu’il est pris en charge par votre téléphone. Dans le menu des paramètres du jeu, vous trouverez plusieurs paramètres graphiques – les performances offrent la meilleure fréquence d’images, les graphiques offrent les meilleurs visuels et l’économiseur de batterie réduit la consommation d’énergie de la batterie. Il existe également des options pour les schémas de saisie et de contrôle de l’objectif.

Fondamentalement, ce port n’est pas une blague et a été fait de la bonne manière. Si ma mémoire est bonne, Feral a géré le portage de ce jeu sur d’autres plates-formes et j’ai entendu de bonnes choses, donc même si l’expérience d’Alien: Isolation sur un petit écran de téléphone n’est pas sur ma liste de choses à faire, j’en suis sûr va courir et avoir l’air génial.

Allez-y !