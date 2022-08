Mon jardin est une jungle tropicale… Je stocke de l’eau pour la garder luxuriante pendant que les pelouses des voisins deviennent brunes au milieu de l’interdiction des tuyaux d’arrosage

Un père aux doigts VERTS stocke de l’eau pour garder son jardin tropical luxuriant pendant que les pelouses de ses voisins brunissent.

Mike Clifford a stocké des milliers de litres d’eau de pluie pour protéger sa jungle de 25 ans de la sécheresse imminente – alors que des millions de Britanniques sont confrontés à une interdiction des tuyaux d’arrosage.

L’homme de 61 ans a passé des décennies à transformer le terrain derrière son bungalow de banlieue en un paradis tropical plein de plantes rares.

Le patch ne mesure que 65 pieds de long et 35 pieds de large, mais il regorge d’espèces extraordinaires originaires d’Amérique du Sud et centrale, d’Afrique et de Chine.

Beaucoup de ses plantes ont fleuri des mois plus tôt que prévu en raison de la chaleur record.

Mais d’autres, habitués aux climats chauds et humides, risquent de mourir faute de pluie.

Mike, de Poole, Dorset, a déclaré que des espèces à feuilles larges comme la marguerite arborescente, qui est indigène à la forêt nuageuse du Mexique, “se fanaient” devant ses yeux, il a donc installé un système de réservoirs d’eau souterrains.

Ils contiennent plus de 2 000 litres d’eau de pluie collectés pendant l’hiver – et il espère que cela suffira à sauver son jardin.

Certaines de ses plantes boivent un débit constant pendant une demi-heure chaque jour – mais Mike pourrait bientôt être obligé de fermer les robinets alors que l’interdiction des tuyaux d’arrosage entre en vigueur dans le sud de l’Angleterre.

Le père d’un enfant, dont les jardins avant des voisins semblent être bruns et secs, a déclaré: “Le temps chaud a affecté chaque espèce différemment – de nombreuses plantes comme les gingembres ont eu une floraison précoce.

“Nous nous attendrions normalement à ce qu’ils fleurissent en septembre, quelques semaines seulement avant qu’ils ne doivent être rangés pour l’hiver, il est donc agréable d’en profiter un peu plus tôt.

“Mais les grandes plantes à feuilles n’aiment pas la chaleur. Elles se flétrissent terriblement. Si vous sortez à midi, vous pouvez le voir se produire.

“Je les arrose beaucoup mais j’essaie de le réduire. J’ai des mégots d’eau enfouis à 4 pieds sous le sol.

“Une éventuelle interdiction des tuyaux d’arrosage est un peu inquiétante, mais nous arrivons à la fin de la saison, donc tant que cela arrivera en septembre, je serai heureux.”

Des interdictions de tuyau d’arrosage sont déjà en place dans le Hampshire, l’île de Wight et l’île de Man, et elles entreront en vigueur dans le Kent et le Sussex à partir du 12 août au milieu d’une période de sécheresse prolongée et d’une “demande record”.

Welsh Water a également annoncé que les personnes vivant dans le Pembrokeshire ne peuvent plus utiliser de tuyaux d’arrosage ou de gicleurs à partir du 19 août, et Thames Water a averti que des restrictions pourraient couvrir le Grand Londres, la vallée de la Tamise, le Surrey, le Gloucestershire et le nord du Wiltshire dans les « semaines à venir » après les températures caniculaires.

Mike utilise actuellement des pompes submersibles reliées aux mégots ainsi que deux tuyaux d’arrosage pour faire tremper ses plantes.

Si ses réserves durent jusqu’en septembre, il pourra sauver le jardin pour l’été prochain.

Il creusera ensuite et rangera la majeure partie de sa micro-jungle dans un effort éreintant pour la protéger du froid hivernal.

Mike replante l’espèce au printemps et la flore extraordinaire pousse jusqu’à 12 pieds de hauteur pendant les mois d’été.

Cette année, il a vu plusieurs nouveaux ajouts se concrétiser – y compris l’ébène de Sainte-Hélène incroyablement rare, qui est en danger critique d’extinction à l’état sauvage.

La plante de 4 pieds de haut avec de larges fleurs blanches était autrefois considérée comme éteinte jusqu’à ce que les scientifiques trouvent deux petites plantes attachées à un rocher au Mexique.

Ils ont prélevé des boutures sur les plantes qui ont ensuite été envoyées à Kew Gardens, à Londres, pour en faire pousser davantage.

Mike a commencé le jardinage tropical lorsqu’il s’est inspiré d’un documentaire télévisé sur le sujet dans les années 1990.

Lui et sa femme ouvrent régulièrement leur jardin dans le cadre du National Garden Scheme et ont collecté des milliers de livres pour des œuvres caritatives au fil des ans.

Le couple a emménagé dans le bungalow il y a 10 ans et a déterré la plupart des plantes de leur ancienne adresse.

Leur jardin abrite des pissenlits géants des îles Canaries et Pararistolochia goldieana, une plante d’Afrique centrale qui n’a fleuri qu’une seule fois en Europe.

Il y a aussi la trompette des anges, dont les propriétés hallucinogènes étaient traditionnellement utilisées par les chamans d’Amérique du Sud et d’Amérique centrale pour évoquer des visions.

Mike s’occupe de ses plantes le soir et le week-end parallèlement à son travail à plein temps de conception de maisons mobiles.

Son fils Harry, 26 ans, aide à soulever des objets lourds.

Mike stocke ses plantes dans trois serres et une maison d’été pendant l’hiver. Ceux qui doivent être laissés de côté et enveloppés dans une toison.

Il faut souvent deux à trois week-ends pour terminer le travail.

