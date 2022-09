Mon instructeur de conduite harceleur m’a laissé tellement terrifié à chaque fois que je vois une Ford Fiesta rouge que j’ai une crise de panique

UN instructeur de conduite OBSÉDÉ qui a traqué son ancien élève et s’est retrouvé “à se balancer et à pleurer” devant ses halls universitaires a finalement été emprisonné.

Graham Mansie a rencontré Maisie Relph alors qu’elle n’avait que 17 ans lorsqu’elle a commencé à prendre des cours de conduite avec lui.

Victime de harcèlement Maisie Relph devant le tribunal de la Couronne de York où son ancien instructeur de conduite Graham Mansie a été emprisonné pendant 20 mois pour avoir enfreint une ordonnance d’interdiction Crédit : PA

Graham Mansie a comparu devant le tribunal de la Couronne de York pour être condamné pour avoir enfreint sa peine avec sursis et son ordonnance d’interdiction 1 crédit

Le Mansie dérangé a créé un compte TikTok appelé “Pour Maisie” avec les mots “mon préféré” dans la section biographie et a envoyé à sa victime et à ses amis des cadeaux coûteux.

Il a été emprisonné pendant 20 mois après avoir enfreint son ordonnance d’éloignement qui lui interdisait de contacter Maisie.

S’exprimant devant le tribunal de la Couronne de York après la condamnation, la courageuse Maisie a déclaré: “Je suis une thérapie intense. Ma santé mentale a été affectée, tout comme ma santé physique.

“J’ai reçu un diagnostic de SSPT (trouble de stress post-traumatique) en raison de ses actions et j’y pense tous les jours. J’ai extrêmement peur de monter dans une voiture et je ne pense pas pouvoir réussir mon examen de conduite.

“Je ressens beaucoup d’anxiété. Je pensais que les choses ne pouvaient pas empirer, mais enfreignant l’ordonnance neuf jours après la condamnation, je me demande si cela finira jamais.

“Cela ne m’a pas seulement affecté. Les parents de mes colocataires sont extrêmement inquiets pour leur sécurité. Cela m’a affecté, moi-même, mes colocataires et leurs familles. Leur santé mentale a également souffert.

“Il est clairement obsédé. Il a enfreint l’ordonnance de non-communication neuf jours seulement après qu’elle a été rendue. Potentiellement, quelqu’un aurait pu être gravement blessé. Je suis stupéfait de voir qu’il a parcouru plus de 200 miles juste pour m’atteindre.”

Lorsque la mère de Maisie a dit à l’accusé de rester loin de sa fille en mai de l’année dernière, le harceleur désespéré a commencé à envoyer continuellement des cadeaux à sa victime et à ses amis.

De plus, il a affirmé qu’il aimait son ancien élève et a admis avoir dépensé des centaines sur le dark web afin de pirater ses comptes de médias sociaux.

Il a rejoint des groupes WhatsApp pour ses résidences à l’université et a créé de faux comptes de médias sociaux pour la suivre, comme un profil leurre pour un garçon de 18 ans appelé Ben Williams.

Mansie a ensuite été arrêté et a admis son accusation de harcèlement, pour laquelle il a été condamné à huit semaines de prison, avec sursis pendant un an.

L’instructeur de conduite délirante a également reçu l’ordre de se rendre au Stalking Threat Assessment Center pour y être soigné.

Une ordonnance restrictive a été accordée, mais à peine neuf jours plus tard, il a parcouru 200 milles choquants pour se présenter à son logement universitaire.

Le procureur Giles Bridge a déclaré au tribunal de la Couronne de York: “Les choses ont été révélées lorsque l’un de ses colocataires rentrait dans son logement à 23h20 et a remarqué qu’il était assis sous un arbre.

“Il avait l’air déplacé à cause du jour de la journée et de son comportement. Elle était inquiète et s’est assurée que la porte était fermée à clé.

“Elle était au courant de l’accusé et du harcèlement précédent, alors elle est allée voir un autre colocataire.”

La police a été appelée et le harceleur a été retrouvé “berçant et pleurant” avec des coupures superficielles aux poignets et un couteau Stanley ainsi que d’autres lames en sa possession.

Le juge Simon Hickey a condamné Mansie à 20 mois pour avoir enfreint l’ordonnance d’interdiction à son encontre et sa peine avec sursis.

Une rare injonction indéfinie a également été accordée par le juge, comme il l’a dit à l’accusé : “Compte tenu de vos traits de personnalité, c’est nécessaire”.