Mon incroyable fils est mort après un accident de voiture avec la star de Love Island, Kem Cetinay… il était plus grand que nature et nous avons le cœur brisé

Un papa a rendu hommage à son fils « incroyable » décédé après un accident de voiture avec la star de Love Island, Kem Cetinay.

Tommy Griggs, 28 ans, a été tué après avoir traversé la voie de Kem dans un virage et heurté sa Mercedes G Wagon de 130 000 £.

Tommy Griggs, photographié avec sa fille, est décédé après un fracas d’horreur avec la star de Love Island, Kem Cetinay Crédit : Amba Davis – Facebook

Kem, 27 ans, a été innocenté de tout acte répréhensible Crédit : PA

La tragédie a frappé en août de l’année dernière Crédit : Paul Edwards

Le père du patron de la location de skip, Kevin, a maintenant rendu hommage à son garçon, disant qu’il était « plus grand que nature ».

Kevin parlait lors d’une enquête aujourd’hui où il a été révélé que Tommy avait du cannabis dans son système au moment de l’accident du 4 août de l’année dernière.

Le joueur de 28 ans a été projeté à 20 pieds de l’autre côté de la route après que sa moto est entrée en collision frontale avec la voiture de Kem.

Il avait accéléré sur son vélo Suzuki – faisant jusqu’à 44 mph juste avant le fracas sur une route de 30 mph, selon l’enquête.

Son père, Kevin, a déclaré que le joueur de 28 ans resterait dans les mémoires comme un « rouge adorable ».

Il a déclaré au tribunal: «Notre incroyable fils Tommy était plus grand que nature.

« C’était notre adorable voleur.

« Il ne jugerait jamais un livre par sa couverture. »

Tommy avait 20 fois la limite légale pour le composé de cannabis THC dans son système au moment du fracas à Romford, Essex.

Il faisait aussi de la vitesse et roulait à vélo non couvert par son permis d’apprenti conducteur.

Kem, 27 ans, conduisait en dessous de la limite de vitesse et a passé un alcootest sur les lieux. Il n’a jamais été arrêté ni soupçonné d’actes répréhensibles.

Après l’incident, le représentant de Kem a déclaré que la star de Love Island avait offert ses « prières et sympathies » aux proches de Tommy.

Le coroner principal Graeme Irvine a déclaré: « M. Cetinay a été relativement simple … en fait, il dit qu’il a contourné le virage, il pensait qu’il roulait à la limite de vitesse et dès qu’il a contourné le virage, il a vu la moto rouler dans son couloir.

« Il a dit que tout l’incident s’était produit très, très rapidement.

« Il s’est accroché au volant mais n’a pas pu se souvenir clairement s’il avait même eu le temps de freiner. »

M. Irvine a déclaré à propos de Kem: « La preuve dont je dispose est qu’il conduisait son propre véhicule à moteur, il était le détenteur enregistré, pleinement assuré, il avait un permis complet qui ne comportait aucun point.

« Au moment de la collision, il n’y avait absolument rien que M. Cetinay aurait pu faire pour éviter la collision imminente avec Tommy. »

Le tribunal a appris que la cause du décès de Tommy était de multiples blessures dues à un traumatisme contondant.

Il a subi une hémorragie cérébrale et une blessure à l’aorte, le plus gros vaisseau sanguin du corps, et M. Irvine a conclu qu’il était décédé des suites des blessures catastrophiques causées par l’écrasement.