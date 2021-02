Mon humeur dicte mes choix de mode, déclare Sharad Malhotra

L’acteur Sharad Malhotra, qui a récemment atteint deux millions d’abonnés sur Instagram, a souvent surpris les fans avec ses choix de mode. Ses vestes, en particulier, sont un énorme succès auprès de ses admirateurs.

«J’adore les vestes. Je suis particulier dans ce que je porte et mon humeur dicte en quelque sorte mon choix de vêtements. Je préfère rester simple mais à la mode. Mon choix est régi par le confort. Avoir une femme créatrice de mode est un plus (rit doucement). Ripci (sa femme) est ma personne de contact chaque fois que j’ai besoin d’aide », déclare Sharad.

Récemment vu dans l’émission Naagin 5, l’acteur planifie en ce moment son prochain mouvement de carrière.

«Je lis des scripts et je discute de projets. J’ai aimé deux ou trois choses mais je ne me suis inscrit à rien pour le moment. Les discussions sont en cours, voyons ce qui se passe », affirme-t-il, ajoutant qu’il est ouvert à la télévision, aux films et aux émissions Web. Il a également été approché pour des vidéoclips.

«Un artiste a juste besoin d’une plateforme et d’un public. Je ne veux pas me limiter à un seul médium, mais explorer tout ce qui est stimulant et excitant qui se présente à moi. J’aime interpréter différents personnages ayant des nuances différentes. Si l’histoire et ma part sont assez bonnes, je peux même jouer dans la rue et divertir mon public. J’apprécie l’art plus que tout le reste », dit-il.

Il s’est récemment rendu à Dubaï avec sa femme pour se ressourcer. À propos de ses vacances, il dit: «Les vacances tirent le meilleur parti de moi. Cette fois, les choses étaient différentes. Nous étions tous coincés à la maison, ne sachant pas quand nous pourrions partir en vacances. Donc, cette fête était spéciale. J’adore visiter Dubaï non seulement pour sa beauté et son accueil, mais aussi pour mes fans de la ville. »