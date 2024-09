Mon groupe de discussion explose à propos des jeans de Natalie Portman

Ma matinée a commencé comme d’habitude. Je me réveille toujours vers 7 heures, car mon horloge interne fonctionne comme ça. Je prépare mon thé du matin, j’ouvre les fenêtres de mon appartement, je respire l’air frais et je navigue sur Internet pendant que je me prépare pour aller au travail. C’était un mercredi matin normal, très facile, très discret, jusqu’à ce que je voie la tenue de Natalie Portman et que je doive me précipiter sur mon téléphone pour en parler à mon groupe de discussion.

Avant de vous enthousiasmer, la tenue de Portman n’est pas folle. Elle n’est pas trop audacieuse ou si extravagante que vous devez courir vers votre amie et lui dire : « Oh mon Dieu, tu as vu que regarde ? » De nos jours, je ne pense pas qu’une tenue besoins être pleinement maximaliste pour susciter une conversation. Quelque chose d’aussi simple que une paire de jeans cool mérite d’être mentionné, c’est exactement pourquoi j’ai immédiatement envoyé un SMS à mon groupe de discussion à propos du côté totalement cool de Portman, denim extrêmement confortable dans lequel je vivrai cet automne.

Nathalie Portman.

Actualités Splash



Portman a été aperçue à Paris et sa tenue décontractée et discrète est restée gravée dans ma mémoire pour les mois suivants. Elle portait un pull noir boutonné, un manteau cardigan oversize et, pour finir, jean à revers et jambe large Cela prouve deux choses : les jambes larges sont à la mode cet automne et les ourlets à revers sont de retour et plus gros que jamais (littéralement). Cela ressemble à un revers de 6 pouces !

Jean à jambe super large Madewell

Madewell



Jean taille haute à revers Pistola Ryder

Pistolet



Je vois jean à revers et jambe large comme cette fille cool avec laquelle tout le monde veut être ami. Elle est si facile à qui parler (ou dans ce contexte, à porter), et quand vous parlez avec elle, vous vous sentez éclairé. Une simple Ahhh, décrit le mieux cette sensation. La nature nonchalante de cette silhouette en denim ample est une bouffée d’air frais : elle ne fait pas trop d’efforts et se distingue plutôt par sa simplicité. La jambe large est confortable, permettant une bonne circulation de l’air, tandis que l’ourlet à revers ajoute de la dimension et du contraste. En bref, c’est cool.

De plus, vous pouvez vraiment laisser ce denim être la star de la tenue, ce qui n’est pas le cas de tous les jeans. Associez simplement le pantalon à un t-shirt blanc et à des escarpins à bride arrière cool, ou optez pour la voie Portman en rentrant un tricot noir et en complétant le tout avec un haut confortable et des bottines noires. Peu importe comment vous les portez, jean à revers et jambe large suscitera des conversations sérieuses.

Découvrez d’autres modèles de denim inspirés de Portman ci-dessous.

