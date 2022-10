Mon garçon a été tué par un “voisin de l’ENFER” qui nous a terrorisés pendant des mois, mais le conseil et les flics n’ont rien fait pour l’arrêter

Une maman en deuil a raconté comment son petit garçon a été tué par un « voisin de l’enfer » et a été terrorisé pendant des mois – mais le conseil et les flics n’ont rien fait pour l’arrêter.

George Hinds, deux ans, est décédé dans une explosion de gaz après que son voisin Darren Greenham ait coupé un tuyau en cuivre dans sa propre maison à Heysham, Lancashire, le 16 mai de l’année dernière.

Le petit George Hinds est mort dans l’explosion de gaz après avoir été piégé dans les décombres Crédit : MEN Media

Darren Greenham a été condamné à 15 ans et deux mois de prison après avoir provoqué l’énorme explosion de gaz Crédit : MEN Media

L’explosion de gaz a effondré deux maisons et gravement endommagé une troisième Crédit : MEN Media

Greenham essayait de vendre de la ferraille mais ses actions ont provoqué une fuite de gaz qui a fini par effondrer deux maisons et en endommager sérieusement une troisième.

Le bambin est mort après avoir été pris au piège dans les décombres.

Greenham, 46 ans, a plaidé coupable d’homicide involontaire coupable, de dommages criminels à un compteur de gaz et de vol de gaz et a été emprisonné pendant 15 ans mercredi.

Il est apparu au cours de son procès que des voisins avaient déposé un certain nombre de plaintes auprès du conseil local et de la police concernant le comportement de Greenham avant l’explosion, rapporte Lancashire Live.

La mère de George, Vicki Studholme, a déclaré dans la déclaration de la victime : « Avant cet incident, je ne me sentais pas en sécurité dans ma propre maison à cause de Darren Greenham. Il était littéralement le voisin de l’enfer.

«Toutes sortes de gens frappent à sa porte, même frappent à ma porte car ils se sont trompés de maison, de la musique jusqu’au petit matin, des menaces de violence envers moi-même, Stephen et même George.

“Je pense que bien que nous ayons signalé cela d’innombrables fois, nous avons été déçus par le conseil et la police et la mort de mon beau garçon aurait pu être évitée.

“Cela dit, la police au cours de l’enquête a été tout simplement incroyable.”

La famille, y compris le père de George, Stephen Hinds, a déménagé dans la propriété en bout de terrasse en 2019 et Stephen dormait souvent en bas, craignant que Greenham ou l’un de ses amis n’essaie d’entrer dans leur maison.

Les voisins se sont également plaints de la musique forte aux petites heures du matin et des coups de marteau et de forage tard dans la nuit.

M. Hinds a déclaré: «Darren Greenham a causé de la misère à moi et à ma famille, je dormais souvent en bas sur le canapé tandis que Vicki et George dormaient à l’étage.

“J’avais peur qu’il franchisse notre porte ou qu’un de ses amis le fasse. Il jouait sa musique jusqu’à 3h du matin et j’étais debout pour le travail à 6h du matin.

“Les menaces que nous avons reçues sont devenues plus fréquentes, appelant même George” un petit con roux “.

“Cela me fait bouillir le sang maintenant, j’ai toujours fait ce qu’il fallait et je l’ai signalé au conseil et à la police.

“Rien n’a jamais été fait.”

Le tribunal a appris que la procédure d’expulsion était en cours, mais aucun avis n’avait été signifié au moment de l’explosion.

La conseillère Caroline Jackson, chef du conseil municipal de Lancaster, interrogée au cours de l’affaire, a déclaré qu’il serait inapproprié de commenter en détail à ce stade.

Mme Jackson a déclaré: «Nos plus sincères condoléances vont à la famille en cette période difficile et mes remerciements vont à tous les membres de la communauté qui se sont mobilisés pour soutenir la famille de George et tous ceux qui ont été touchés par cet incident tragique.

«Avant l’explosion de gaz, le conseil avait entamé une procédure de logement concernant le 20 Mallowdale en raison d’un comportement antisocial.

“Ces procédures ont été suspendues sur requête auprès du tribunal, après l’explosion. L’affaire étant toujours en cours, il ne serait pas approprié de commenter davantage ces procédures.”

Un porte-parole de la police du Lancashire a déclaré: “Nous avons examiné tous les contacts antérieurs avec la police et nous sommes convaincus que les mesures appropriées dans le cadre de nos pouvoirs de police ont été prises à l’époque.”

Greenham a été condamné à 15 ans et deux mois de prison.

S’exprimant après la condamnation, DCI Jane Webb, de la principale équipe d’enquête de la force, a décrit Greenham comme “un homme égoïste et méchant”.

Elle a déclaré: «Décrire Darren comme le voisin de l’enfer serait un énorme euphémisme.

“Pas seulement en termes de misère indicible que ses actions ont causée aux proches de George et à la communauté plus large de Heysham, mais aussi en termes de comportement odieux au cours des mois et des années qui ont précédé ce matin fatidique.

“Cela comprenait des abus et des insultes écoeurants dirigés contre ses voisins, l’allumage de feux de joie dans son jardin et l’aspersion d’articles dans de l’essence, des activités de bricolage nocturnes régulières et plus encore.”

Stephen a déclaré que des menaces de violence avaient été proférées contre la famille, y compris leur fils George Crédit : Universal News & Sport