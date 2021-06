Mon frère Nikhil et d’autres films dirigés par le défunt mari de Mandira Bedi, Raj Kaushal | Nouvelles des gens

New Delhi: Le producteur-réalisateur Raj Kaushal est décédé d’un arrêt cardiaque mercredi 30 juin à l’âge de 49 ans. Il laisse dans le deuil son épouse Mandira Bedi et ses deux enfants – Vir et Tara.

Voici les films produits par Raj.

Pyaar Mein Kabhi Kabhi est un drame d’amour universitaire réalisé et produit par Raj Kaushal. Rinke Khanna, Dino Morea, Sanjay Suri et Shweta Salve y figurent.

Shaadi Ka Laddoo est une comédie à la fois réalisée et produite par Raj Kaushal. Le film met en vedette Sanjay Suri, Mandira Bedi, Aashish Chaudhary, Divya Dutta, entre autres.

Mon frère…Nikhil est un film sensible qui se déroule à Goa entre 1986 et 1994, où le protagoniste est testé séropositif et exclu de la société. Ses parents l’abandonnent également mais sa sœur tient bon. Sanjay Suri et Juhi Chawla jouent dans ce drame poignant.