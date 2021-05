«  Mon frère n’est plus  », tweete Pia Bajpiee quelques heures après avoir fait appel à une unité de soins intensifs dans l’Uttar Pradesh

Le pays est aux prises avec un système de santé sous-financé et dépend principalement des médias sociaux pour les besoins en lits de soins intensifs, en bouteilles d’oxygène, en médicaments, en nourriture, etc. et pauvre. Pia Bajpiee, qui a principalement joué dans des films tamouls et telugu, a récemment perdu son frère à cause du COVID-19. L’acteur l’a emmené sur Twitter pour faire appel à un lit de ventilation à Farrukhabad, dans l’Uttar Pradesh.

Son tweet se lisait comme suit: « Mon frère n’est plus … » Ce tweet faisait suite à un fil de tweets cherchant de l’aide pour son frère, qui luttait certainement contre le COVID-19.

mon frère n’est plus … – Pia Bajpiee (@PiaBajpai) 4 mai 2021

Dans l’urgence de la situation, quelques heures avant le décès de son frère, elle a tweeté: «J’ai besoin d’une aide urgente dans le quartier Farukhabad, le bloc Kayamganj, UP … un lit avec ventilateur … Mon frère est en train de mourir … Toute piste s’il vous plaît Aide. Veuillez contacter si vous connaissez quelqu’un – 9415191852 Abhishek … nous sommes déjà en désordre. «

Contactez -9415191852 plz appelez seulement si vous connaissez quelqu’un .. nous sommes déjà en désordre. Plz – Pia Bajpiee (@PiaBajpai) 4 mai 2021

Son esprit combatif et son attitude déterminée étaient évidents dans une citation qu’elle a publiée sur Instagram. C’était un rappel et une motivation pour les personnes qui traversent des moments difficiles dans leur vie. Le message se lisait comme suit: « Guerrier. Souvenez-vous de ce que vous avez pu surmonter. Toutes les fois où vous aviez l’impression de ne pas y arriver, vous vous êtes trompé. Vous êtes plus puissant que vous ne le pensez – Ash Alves. «

En outre, de nombreux autres acteurs de l’industrie du cinéma sont aux prises avec cette situation difficile et perdent des êtres chers. Bhumi Pednekar a écrit son chagrin d’avoir perdu deux de ses proches à cause du COVID-19. Dans un tweet, elle a écrit: «J’ai perdu deux personnes que nous aimons de mon monde immédiat au cours des dernières 24 heures, trois supercritiques. J’ai passé ma journée à chercher de l’oxygène et des lits pour ceux que nous pouvons économiser.

Pendant ce temps, l’acteur Sonu Sood, dans son récent tweet, a appelé la Chine à interrompre les envois de concentrateurs d’oxygène vers l’Inde. «Nous essayons de faire parvenir des centaines de concentrateurs d’oxygène en Inde. Il est triste de dire que la Chine a bloqué beaucoup de nos envois et ici, en Inde, nous perdons des vies à chaque minute. Je demande à @China_Amb_India @MFA_China de nous aider à faire dédouaner nos envois afin que nous puissions sauver des vies », a tweeté Sonu.

Dans sa réponse, la Chine a assuré « le bon fonctionnement du circuit d’exportation des matières vers l’Inde ».