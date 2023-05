Mon frère et moi étions à peine en contact jusqu’à ce qu’il cambriole une banque

Ceci est une colonne à la première personne de Donna Papacosta, qui vit à Toronto. Pour plus d’informations sur les histoires à la première personne de CBC, veuillez consulter la foire aux questions.

Mon jeune frère et moi avons grandi dans un rez-de-chaussée du Queens, à New York. Avec un écart d’âge de deux ans, John et moi étions proches quand nous étions enfants et avons même partagé une chambre avec des lits superposés pendant un certain temps.

Plus tard, nous nous sommes séparés à l’âge adulte quand il a déménagé à Miami et j’ai commencé une nouvelle vie au Canada. Lui et sa femme ont eu un fils et une fille. Je me suis marié et j’ai donné naissance à deux filles.

Ma relation avec John, surnommé Pepo, a changé de manière irrévocable lorsque j’ai reçu un coup de fil choquant de ma belle-sœur : « Votre frère a cambriolé une banque. » C’était dur à croire; il n’avait jamais eu de sérieux ennuis auparavant.

En fait, il a commis ce crime deux fois . Sans emploi et désespéré, il s’en est tiré une première fois, il est donc reparti pour un deuxième « retrait non autorisé » un mois plus tard, comme il me l’a dit au téléphone.

Le pistolet jouet à 99 cents caché dans sa poche a qualifié ses actions de violentes, il a donc été condamné à 41 mois de prison en Floride après avoir rapidement plaidé coupable. Ne sachant que faire, je lui ai écrit une lettre après son incarcération. Je lui ai dit à quel point j’étais désolé de sa situation; il était soulagé que je ne sois pas en colère contre lui, et il a répondu immédiatement.

Bientôt Pepo et moi sommes devenus correspondants. Je supposais que la prison était un endroit désagréable, et je m’inquiétais encore plus quand il décrivait des insectes dans sa nourriture et la violence aléatoire. Il m’a dit qu’il était entouré « d’assassins, de violeurs, d’avocats et d’agents de change ». Ses lettres étaient pleines d’histoires écrites sur du papier juridique jaune, de notre enfance commune que je n’avais pas connue ou d’histoires ultérieures où je n’avais pas pris en compte son point de vue.

Il a raconté comment il a trouvé un emploi de cireur de chaussures à 12 ans après que notre père a abandonné la famille. Il a écrit sur le fait de jouer au stickball, de voler des friandises au marchand de glaces et de se faire tabasser par les religieuses de l’école paroissiale. Certaines histoires étaient hilarantes, d’autres poignantes. J’alternais entre des rires rauques et des larmes de cœur brisé pendant que je lisais chaque missive.

John Papacosta a écrit des lettres de prison et de maisons de transition à sa sœur pendant cinq ans. La plupart étaient manuscrites, mais il avait parfois accès à une machine à écrire. (Soumis par Donna Papacosta)

J’ai encouragé sa narration. Il rétorquait : « Oh, tu dis juste des choses gentilles pour que les gardes ne me trouvent pas pendu à la couchette avec la bande de mon boxer autour du cou. Pourtant, au fil des années passées en prison et dans des maisons de transition, Pepo a commencé à se considérer comme un écrivain. Il a placé Oprah sur sa liste de visiteurs à la prison, juste au cas où.

Nos appels téléphoniques occasionnels ont stimulé mon esprit. Je souriais chaque fois que j’entendais : « Ceci est un appel d’un établissement correctionnel fédéral. Appuyez sur le 1 pour vous connecter », car je savais que je pouvais discuter avec lui pendant les 15 prochaines minutes.

Dans nos vies trépidantes « normales », il y avait eu peu de temps pour notre relation fraternelle ou pour partager nos espoirs et nos rêves. Et pourtant, à travers l’incarcération de mon frère, je me suis sentie plus proche de lui et nous avons développé une relation intime. Nous avons partagé des sentiments que nous n’aurions peut-être jamais révélés s’il avait été à l’extérieur. Il a écrit sur ses relations avec les femmes et sa dépendance à l’alcool; J’ai discuté de mon mariage, de mes enfants, de mon divorce et de ma vie amoureuse. Il m’a dit à plusieurs reprises : « Je ne sais pas comment j’ai pu survivre à cet enfer sans t’écrire. Tu m’as sauvé la vie.

Mon rôle de grande sœur n’avait jamais été aussi important.

Donna Papacosta, à gauche, avec son frère John à Miami en avril 2009. (Soumis par Donna Papacosta)

Et pourtant, j’ai lutté avec l’idée de partager la situation de mon frère avec d’autres. Je me suis confié à mes amis les plus proches, mais j’étais gêné de dire à la plupart des gens que mon frère bien-aimé était un criminel. Ils ne connaissaient pas son doux esprit comme moi.

Je lui ai rendu visite en 2009 alors qu’il était chez lui à Miami en tant qu’homme libre. Il m’avait demandé de rendre la pile de lettres pour qu’il puisse en faire quelque chose. Il n’en a jamais eu l’occasion. Un an plus tard, Pepo est tombé et s’est cogné la tête alors qu’il était seul à la maison. Il a subi une blessure mortelle au tronc cérébral. J’étais dévasté de le perdre. Il n’avait que 52 ans.

Après sa mort, j’ai passé des années à transcrire et à éditer ses histoires dans un livre. En parcourant les lettres, j’ai reconnu sa force et son intelligence, ainsi que les dommages causés par l’abandon de notre père. Je n’avais plus honte de mon frère ; J’ai fièrement raconté comment il avait survécu aux horreurs de la prison et essayé de remettre sa vie sur les rails. Aujourd’hui, en lisant les mémoires publiés, peut-être que ses enfants se sentiront plus proches de cet homme intelligent, drôle et brisé. Et je me sentirai toujours en conflit qu’une chose aussi terrible nous ait rapprochés.