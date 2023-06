Mon frère a été tué par un camion il y a 34 ans – j’ai mis des panneaux d’affichage pour découvrir la vérité

LE frère d’un écolier fauché par un camion a raconté comment il se sent obligé de lancer sa propre enquête sur l’horreur 34 ans plus tard.

Danny Leech n’avait que sept ans lorsqu’il a été tué alors qu’il se rendait à un carnaval avec son cousin adolescent.

John Leech et sa mère Linda sur Lochee Road, Dundee, devant le panneau d’affichage Crédit : Michael Schofield

Danny Leech n’avait que sept ans lorsqu’il a été tué alors qu’il se rendait à un carnaval avec son cousin adolescent. Crédit : fourni

Ils espèrent que les panneaux d’affichage apporteront de nouvelles informations Crédit : Michael Schofield

Sa famille a accusé les flics de ne pas avoir fait leur travail correctement et pense qu’ils ont passé des décennies à essayer de dissimuler ce qui s’est passé en blâmant le jeune tragique.

Maintenant, son frère John, 45 ans, cherche à obtenir des réponses. Avec maman Linda, 67 ans, il a payé des panneaux d’affichage à Dundee faisant appel à tous ceux qui ont vu ce qui s’est passé pour se manifester.

Le mécanicien John a révélé que dans la vraie vie, il avait la lourde tâche de parler aux personnes qui ont vu les derniers instants de son frère.

John a dit : « J’ai parlé au passant qui a tenu mon frère après sa mort.

« C’est horrible. Je ne devrais pas avoir à entendre des choses comme ça, mais je sens que je dois le faire. Si la police ne fait pas son travail, qui d’autre le fera ?

« Cela a occupé une grande partie de ma vie et c’est vraiment devenu un travail à temps plein en soi. Mais c’est la bonne chose à faire. »

L’énergique Danny était sorti avec sa cousine Karen, 13 ans, lorsqu’il a été renversé par un camion et tué en septembre 1989.

La famille de Danny affirme que les flics n’étaient pas intéressés à enquêter et ont laissé le chauffeur Colin Nicoll quitter les lieux après seulement 30 minutes tout en ignorant les témoins.

Lorsque la mère et le père de John, également John, ont été informés qu’aucune accusation pénale ne serait portée, ils ont engagé une action civile en 1992.

Mais cela a été déraillé par une déclaration de police qui est soudainement apparue dans les dossiers de Karen affirmant que Danny a couru sur le chemin du camion.

Elle affirme qu’elle n’était pas en état de parler aux flics à l’époque et la famille est catégorique sur le fait que le document est faux.

John a déclaré: «Ce sont eux qui essaient de blâmer mon frère pour ce qui s’est passé. Pourquoi feraient ils cela?

« Mais ma cousine est toujours en vie et elle sait qu’elle n’a jamais fait de déclaration. Nous avons mis notre confiance dans la police pour faire la bonne chose et ils ne l’ont pas fait.

« Ils essaient de le couvrir mais il ne sera pas emporté aussi facilement que ça. »

Les événements de cette nuit-là ont eu un impact énorme sur la famille, mais John, maintenant lui-même père, estime qu’il a été à l’abri du pire.

Ce n’est que des années plus tard, alors que son père était mourant, qu’il a réalisé toute l’étendue de ce qui se passait depuis des décennies.

John a déclaré: «Nous avons parlé de choses dont mon père était fier et de ses regrets.

« Il a dit qu’il était mécontent de n’avoir jamais compris ce qui était arrivé à mon frère.

«Il était vraiment bouleversé à ce sujet. J’ai trouvé triste que nous n’ayons eu la conversation qu’à la fin.

John est maintenant déterminé à obtenir enfin des réponses après que deux enquêtes internes de la police n’aient trouvé aucun problème avec l’enquête. Il espère que les panneaux d’affichage pourraient conduire à de nouvelles informations.

Ils sont situés sur une route très fréquentée à Dundee où les automobilistes doivent s’arrêter aux feux de circulation.

Un panneau d’affichage mobile fait également le tour de la ville et s’est rendu sur les lieux de l’incident.

Alors que la famille a créé la page Facebook Danny Leech 1989 pour que les témoins puissent entrer en contact avec eux.

John a déclaré: «Le conducteur est toujours là-bas et n’a jamais fait face à la justice. Danny n’avait que sept ans.

« J’ai besoin que tout le monde sache que nous ne reculerons jamais et que nous n’abandonnerons jamais tant que nous ne lui aurons pas réparé tous les torts. »

Le commissaire aux enquêtes et à la révision de la police a lancé une enquête plus tôt cette année et a constaté que les plaintes relatives à l’enquête avaient été traitées selon une «norme raisonnable».

Un porte-parole de la police écossaise a ajouté: «Le département des normes professionnelles de la police écossaise a enquêté sur une plainte concernant le mécontentement quant à la façon dont la police de Tayside a mené une enquête en 1989 sur la mort de Daniel Leech.

« En septembre 2022, le plaignant a été informé du résultat de l’enquête sur les plaintes à sa conclusion. »

Un panneau d’affichage mobile fait également le tour de la ville et s’est rendu sur les lieux de l’incident.

Nous payons pour vos histoires et vos vidéos ! Avez-vous une histoire ou une vidéo pour The Scottish Sun ? Envoyez-nous un e-mail à [email protected] ou appelez le 0141 420 5200