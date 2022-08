Mon frère a été assassiné tout comme le cousin de Tyson Fury, Rico Burton – Je sais comment sévir contre les crimes au couteau en spirale

DÉPLIANT la perte de son cousin à cause de l’épidémie de crime au couteau, Tyson Fury a écrit: “Vous ne savez pas à quel point c’est grave tant que ce n’est pas le vôtre.”

Je sais exactement ce que veut dire le boxeur. Car ma famille a aussi un espace vide au cœur de celle-ci à cause des couteaux.

Des voitures de police devant le pub de Manchester où Rico Burton a été poignardé Crédit : ASP

Tyson Fury a écrit: “Vous ne savez pas à quel point c’est grave tant que ce n’est pas le vôtre” Crédit : Getty

Le 29 juin 2008, mon petit frère Ben est sorti à Islington, au nord de Londres, pour fêter la fin de ses examens. Il n’est jamais rentré à la maison.

Âgé de seulement 16 ans, il a été poignardé 11 fois lors d’une attaque non provoquée. Sa vie était finie avant qu’elle n’ait à peine commencé.

Je n’oublierai jamais les terribles souvenirs d’être à l’hôpital où Ben avait été emmené et où les infirmières m’ont dit qu’il n’allait pas s’en sortir.

Ma mère et mon père désemparés se sont précipités à son chevet, tandis que nous autres étions restés dans une salle d’attente. Nous nous sommes effondrés de chagrin.

EFFET DE SANG SANS FIN

Puis vint le moment où nous fûmes emmenés voir Ben après sa mort.

Malgré le traumatisme qu’il avait traversé, son beau visage était totalement banalisé. C’est alors qu’il est devenu douloureusement réel qu’il ne reviendrait jamais à la maison.

Alors, quand j’ai entendu dire que le cousin de Tyson, Rico Burton, était devenu l’un des derniers à mourir dans ce bain de sang apparemment sans fin, mon cœur s’est serré.

J’ai le cœur brisé pour la famille, car je sais exactement ce qu’ils traversent.

C’est pourquoi j’ai fondé le Ben Kinsella Trust à la mémoire de mon frère en 2008. Il travaille sans relâche pour éviter que d’autres n’aient à vivre le deuil et la douleur de ma famille.

Comme des milliers d’autres, je n’ai jamais pensé que je perdrais quelqu’un que j’aime à cause du crime. J’avoue que j’avais l’habitude de lire sur le problème, de penser à quel point tout cela était triste, puis de tourner la page.

Mais n’importe qui peut être victime. Le crime au couteau est aussi aveugle qu’insensé. Il ne fait aucune distinction d’âge, de sexe ou de classe sociale.

En plus de la mort de Rico Burton à Altrincham, dans le Grand Manchester, ces derniers jours, un garçon de 15 ans, Deshaun James Tuitt, a été mortellement poignardé à Highbury Fields, au nord de Londres, à quelques minutes de là où nous avons perdu Ben.

Alors que le grand-père Thomas O’Halloran, âgé de 87 ans, qui utilisait un scooter de mobilité, est décédé après qu’un couteau lui ait été enfoncé à Greenford, dans l’ouest de Londres.

Cela fait maintenant 14 ans que Ben a été assassiné. Et pourtant, la crise de la criminalité au couteau s’aggrave, et non s’améliore, malgré les promesses répétées des politiciens de s’attaquer au problème.

L’épidémie de lame continue de prospérer, des centaines de personnes étant mutilées ou perdant la vie à cause de ce crime odieux chaque année.

Étonnamment, la criminalité au couteau a augmenté de plus de 40 % à travers le pays au cours de la dernière décennie.

Les chiffres de mars 2022 montrent qu’il y a eu une augmentation de 10% de la criminalité au couteau en Angleterre et au Pays de Galles au cours des 12 mois précédents.

En 2021, 30 adolescents ont été assassinés avec un couteau ou un objet pointu à Londres – le nombre le plus élevé depuis le début des enregistrements à la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945.

La zone des forces de police avec le plus haut niveau de criminalité au couteau en 2021 était Cleveland, dans le Yorkshire, avec un total de 72 infractions pour 100 000 personnes.

Et pourtant, les délinquants pris à plusieurs reprises en possession de couteaux ne sont pas emprisonnés dans près de la moitié des cas.

Les chiffres officiels montrent qu’en 2021-2022, 2 400 des quelque 4 200 personnes condamnées en vertu d’une loi de 2015 imposant des peines minimales pour les personnes prises avec une arme à deux reprises ont été emprisonnées. Les autres ont reçu des peines avec sursis, des ordonnances communautaires, des amendes ou des décharges.

Dans ces moments sombres, la lutte contre la criminalité au couteau peut sembler sans espoir.

Pourtant, à la mémoire de nos proches, nous devons tous faire notre part pour apporter des changements, y compris la police, le gouvernement, les écoles, les parents et la société dans son ensemble.

En septembre 2008, le Ben Kinsella Trust a joué un rôle de premier plan dans la marche du peuple, où des centaines de personnes se sont rendues pour exiger des modifications des lois sur la criminalité au couteau.

En mars 2010, nous avons eu une percée majeure lorsque le secrétaire à la Justice de l’époque, Jack Straw, a annoncé l’introduction de la « loi de Ben », augmentant la peine minimale obligatoire pour un meurtre au couteau de 15 à 25 ans.

Le Ben Kinsella Trust éduque également plus de 4 000 jeunes chaque année sur les dangers de la criminalité au couteau et les conseille sur la manière de rester en sécurité.

Mais le crime au couteau est comme une mauvaise herbe toxique dont les racines sont profondément ancrées dans notre société.

Les actions que nous avons vues de la part des politiciens ne font que couper la tête de la mauvaise herbe – mais elle repousse et repousse plus fort.

Les gouvernements et les administrations évoluent rapidement et laissent peu ou pas d’héritage.

Nous avons besoin que les politiciens de tous les partis s’entendent sur une stratégie à long terme pour y faire face. Pas seulement la loi et l’ordre, mais les causes profondes de la prévention et de l’intervention.

Sinon, dans dix ans, nous reviendrons ici, déposant plus de fleurs, pleurant la perte d’une autre jeune vie prometteuse et nous demandant comment et pourquoi nous avons laissé les choses en arriver là.

Rico Burton était le cousin de Tyson Fury

Brooke Kinsella fait campagne contre l’épidémie de crimes au couteau en Grande-Bretagne 1 crédit