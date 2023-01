Mon frère a dit qu’il avait le nez qui coulait … 36 heures plus tard, il était mort – nous avons le cœur brisé

Un HOMME est décédé tragiquement après avoir souffert d’un mal de tête et d’un nez qui coule moins de deux jours plus tôt.

Rhys Leatherbarrow, 28 ans, autiste et aveugle enregistré, devait participer à son programme de service pour adultes lorsqu’il a commencé à se sentir mal.

Rhys Leadbatter est décédé d’une défaillance multiviscérale causée par une pneumonie et deux arrêts cardiaques Crédit : MEN Media

Rhys, amoureux de Disney, n’avait que 28 ans lorsqu’il est décédé en décembre Crédit : MEN Media

Une collecte de fonds GoFundMe a été mise en place pour couvrir les frais funéraires de Rhys Crédit : MEN Media

À l’insu de sa famille, la septicémie fermait le corps de Rhys à chaque minute qui passait.

Sa grande sœur Kami dit que la perte de son petit frère n’a toujours pas compris.

“Nous attendons toujours qu’il sorte de derrière la porte de sa chambre”, a-t-elle déclaré au Manchester Evening News. “Il sortait toujours et m’énervait.”

Rhys, de Golborne, Wigan, n’avait que 28 ans lorsqu’il est décédé à l’hôpital le 23 décembre.

Sa cause de décès s’est avérée être une défaillance multiviscérale causée par une pneumonie et deux arrêts cardiaques.

Kami a poursuivi: «Il est rentré à la maison et s’est plaint d’un mal de tête et d’un nez qui reniflait. Nous lui avons donné deux paracétamols et lui avons dit qu’il pouvait rester à la maison des services pour adultes, ce dont il était content.

« Le lendemain, après lui avoir donné du poulet et des frites, j’ai vu que la porte de sa chambre était ouverte. J’ai pensé, ‘Il a mangé si vite’. Je suis entré et il s’est effondré sur moi, j’ai crié mon ami et j’ai littéralement dû le traîner jusqu’à son lit pour pouvoir le mettre dans une position sûre.

Les services d’urgence ont été appelés et Rhys a été transporté à l’hôpital. Dans les deux premières heures de son arrivée, il a subi deux arrêts cardiaques et a été placé sous assistance respiratoire.

Malheureusement, son état n’a fait que se détériorer à partir de là. La famille de Rhys, y compris Kami, maman Janis et papa John, a été appelée et invitée à se rendre à son chevet.

“En six heures, il est décédé”, a déclaré Kami. “C’était si soudain mais si choquant en même temps.”

“Rhys était un jeune homme heureux et aimant. Il adorait être avec les gens et les faire rire, surtout causer des ennuis à sa sœur.”

Rhys adorait aller au cinéma, regarder des pièces de théâtre et était un grand fan de Disney, en particulier du personnage de Tinkerbell.

Les funérailles de Rhys ont eu lieu à l’église St. Thomas de Golborne mercredi 11 janvier. Une collecte de fonds GoFundMe a été mise en place pour aider la famille à payer les frais.