Mon fils s’est filmé en train de me battre alors qu’il me tenait en captivité pendant 8 heures et sa violence a commencé par des crises de colère de tout-petit.

UNE MÈRE a raconté son horrible épreuve après avoir été retenue captive et presque assassinée par son propre fils.

Helen Smith, 44 ans, « pensait qu’elle allait mourir » lorsqu’elle a été faite prisonnière par son seul enfant, Sean Wilson, 23 ans, lors d’une épreuve écoeurante de huit heures en mars de l’année dernière.

Wilson a physiquement exprimé sa colère contre sa mère depuis qu’il est tout-petit Crédit : HotSpot Media

La mère célibataire souffre toujours d’attaques de panique et de cauchemars après l’attaque de mars de l’année dernière Crédit : HotSpot Media

Sean Wilson, 23 ans, a été condamné à huit ans de prison après avoir fait subir à sa mère une épreuve écoeurante de huit heures Crédit : HotSpot Media

Le sans cœur Wilson a même documenté l’attaque terrifiante et s’est filmé de manière choquante en train de gifler, de frapper et d’étrangler sa mère.

Le tourment n’a cessé qu’après qu’il s’est endormi et Helen a pu s’échapper et appeler la police – le voyant emprisonné pendant huit ans.

Maintenant, Helen parle courageusement des abus qu’elle a subis de la part de son propre fils pour sensibiliser les familles à la violence domestique.

Helen, une assistante de santé, déclare : « Malheureusement, les gens pensent que la violence domestique ne se produit que dans les relations et les mariages. Mais cela peut aussi se produire entre les mains de vos enfants.

« J’aimais mon fils et je n’aurais jamais pensé qu’il me ferait du mal comme ça. Je ne lui pardonnerai jamais. »

Le côté obscur de Wilson est apparu pour la première fois lorsqu’il était tout-petit et « avait des crises de colère pour les plus petites choses ».

« Je n’arrêtais pas de me dire qu’il allait grandir. Mais en vieillissant, il était constamment en colère », a déclaré Helen.

« Sean me mordait, me crachait dessus et me jetait des choses. C’est devenu si grave que quand il avait trois ans, je l’ai envoyé à des cours de gestion de la colère. C’était horrible et j’ai vraiment eu du mal. »

Les espoirs de la mère célibataire de voir son fils mûrir après ses crises n’étaient qu’un vœu pieux, alors qu’elle se battait contre Wilson qui lui criait et lui injuriait tous les jours.

En 2016, Wilson, alors âgé de 17 ans, a eu une petite amie – qui n’était pas non plus à l’abri de ses agressions.

En mai de l’année suivante, son petit ami est venu passer le week-end avec Helen et Sean, avant qu’une dispute n’éclate.

« Je les ai entendus se disputer dans le salon », se souvient Helen. « Je me suis précipité et je me suis tenu entre eux, essayant de le briser.

« Soudain, Sean m’a jeté par-dessus la table basse et je me suis cogné la tête dans le coin. Je me suis évanoui.

« Quand je suis revenu, des policiers arrêtaient Sean et j’ai ressenti une douleur soudaine dans ma main. Il y avait du sang qui en coulait.

« Un policier m’a dit que Sean m’avait poignardé avec un couteau de cuisine. Après toutes ces années, je ne m’attendais pas à ce qu’il me fasse du mal.

« Je ne pouvais pas le croire. »

En juillet 2018, Wilson a plaidé coupable à un chef d’accusation d’ABH contre Helen à Woolwich Crown Court. Il a été emprisonné pendant quatre ans.

Helen a pardonné à son fils et l’a même invité à rentrer chez elle après son premier séjour en prison pour l’avoir poignardée à la main Crédit : HotSpot Media

Helen Smith, 44 ans, a subi toute une vie d’abus de la part de son fils unique Crédit : HotSpot Media

« Au début, j’étais en colère, mais après qu’il ait été emprisonné, je me sentais tellement coupable », a expliqué Helen.

Helen a dit que son fils était «un monstre» et qu’elle ne pourrait jamais lui pardonner Crédit : HotSpot Media

Wilson a bombardé sa mère d’abus tous les jours quand il grandissait Crédit : HotSpot Media

« Je ne pouvais pas m’empêcher de penser que mon fils était en prison à cause de moi. Malgré ce qu’il avait fait, je l’aimais toujours. »

Wilson a ensuite écrit à Helen depuis la prison pour s’excuser de l’attaque – et sa mère indulgente a commencé à lui rendre visite chaque semaine.

Elle a poursuivi: « Je lui ai dit qu’il avait besoin d’apprendre de cela et il a promis qu’il changerait. Je l’ai vraiment cru. »

COMMENT VOUS POUVEZ OBTENIR DE L’AIDE : Women’s Aid a ce conseil pour les victimes et leurs familles : Gardez toujours votre téléphone à proximité.

Contactez des organisations caritatives pour obtenir de l’aide, y compris la ligne d’assistance par chat en direct de Women’s Aid et des services tels que SupportLine.

Si vous êtes en danger, appelez le 999.

Familiarisez-vous avec la solution silencieuse, où vous appelez le 999 et appuyez sur « 55 » si vous ne pouvez pas parler en toute sécurité.

Gardez toujours de l’argent ou une carte bancaire sur vous, y compris de la monnaie au cas où vous auriez besoin d’un téléphone public ou d’un ticket de bus.

Si vous pensez que votre partenaire est sur le point de vous attaquer, essayez de vous diriger vers une sortie si vous êtes à l’intérieur de la maison et récupérez votre téléphone au cas où vous auriez besoin d’appeler à l’aide.

Évitez la cuisine et le garage, où se trouvent probablement des couteaux ou d’autres armes potentielles. Évitez les pièces où vous pourriez être piégé, comme la salle de bain. Women’s Aid propose un service de chat en direct – disponible tous les jours de 10h à 18h ou par e-mail à helpline@womensaid.org.uk SupportLine est ouvert le mardi, mercredi et jeudi de 18h à 20h au 01708 765200. Le service d’assistance par e-mail de l’association est ouvert en semaine et le week-end pendant la crise – messageinfo@supportline.org.uk. Vous pouvez également appeler la ligne d’assistance nationale 24 heures sur 24 pour les abus domestiques au 0808 2000 247.

Son fils a été libéré prématurément de prison en mars 2020, après avoir purgé deux ans. Lorsque son agent de probation n’a pas pu lui trouver de logement à temps, Helen a proposé de reprendre son fils.

« Quand Sean est rentré à la maison, il semblait être une personne différente », a déclaré Helen. « Il était sur son meilleur comportement et était agréable d’être autour. »

Mais juste une semaine plus tard, alors qu’Helen et Wilson mangeaient un plat à emporter, il lui a demandé une fourchette, déclenchant le début de son cauchemar de huit heures.

« Il était juste à côté de la cuisine, alors j’ai demandé pourquoi il ne pouvait pas l’obtenir lui-même. Il a grogné, alors je suis allé dans la cuisine pour lui en chercher un », se souvient l’agent de santé.

« Mais alors que j’ouvrais un tiroir, Sean m’a donné un coup de poing à la tête et je suis tombé par terre. Horrifié, j’ai demandé ce qu’il faisait.

« Il a recommencé à gifler et à donner des coups de poing sur le côté de ma tête. Sean a ensuite attrapé deux couteaux de cuisine et a crié que c’était de ma faute s’il était allé en prison.

« J’étais terrifié. »

Wilson a cruellement piégé sa mère dans la cuisine pendant plusieurs heures tout en la frappant et en lui lançant des injures.

Elle a déclaré: « À un moment donné, j’ai supplié d’aller aux toilettes mais il a refusé. Alors je me suis mouillée.

« Finalement, Sean m’a traîné dans le salon et m’a mis dans une prise de tête et a commencé à m’étrangler.

« Je pensais que j’allais mourir. Il a tout filmé sur son téléphone aussi. »

Le voyou insensible n’a arrêté l’épreuve déchirante qu’à 5 heures du matin – lorsqu’il est entré dans la chambre d’Helen et s’est endormi.

Helen, frénétique et effrayée, a commencé à chercher les clés de la maison, mais s’est rendu compte que Sean l’avait enfermée. Elle a également découvert qu’il avait débranché la ligne fixe, retiré les batteries et caché son téléphone portable.

« J’ai réalisé qu’il avait prévu tout ça depuis le début », a-t-elle déclaré. « Après avoir cherché désespérément, j’ai finalement trouvé la clé de la porte dérobée sur le côté du canapé.

« Je suis entré dans le jardin en boitant et j’ai trouvé mon portable dans les buissons. Désemparé, j’ai appelé la police. »

Wilson a ensuite été arrêté une deuxième fois au domicile de sa mère pendant que les ambulanciers paramédicaux soignaient Helen pour ses blessures.

« J’avais les yeux au beurre noir et mon corps était couvert de bleus. J’étais à l’agonie. Mais ce qui me faisait le plus mal, c’est que mon propre fils m’ait fait ça. »

En décembre 2020, Sean Wilson, 23 ans, d’Erith, Londres, a plaidé coupable à un chef d’accusation d’ABH et à un chef de faux emprisonnement à Woolwich Crown Court.

Il a été condamné à huit ans.

« Cette fois, je ne me sentais pas coupable et ce n’était pas suffisant », a expliqué Helen.

Mais malgré la disparition de ses bleus, son traumatisme l’a laissée souffrir d’attaques de panique et de cauchemars.

« Je ne pardonnerai jamais à mon fils pour ça.

« C’est un monstre. »

Il semblait que Wilson avait planifié l’attaque car il avait caché les clés de la maison et débranché la ligne fixe Crédit : HotSpot Media