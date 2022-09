Des parents OUTRAGES ont déclaré que leurs enfants étaient «affamés» car leur école ne leur laissait pas suffisamment de temps pour faire la queue et dîner.

Les élèves du lycée du nord de Manchester, Co-op Academy, rentrent à la maison «étourdis» et épuisés, ont déclaré plusieurs parents.

Les parents de la Co-op Academy sur Plant Hill Road à Higher Blackley disent que leurs enfants rentrent à la maison «affamés» car ils n’ont pas assez de temps pour faire la queue et dîner. Crédit : MEN Media

Charlotte Lockwood, dont la fille est en huitième année, a affirmé que son enfant se faisait souvent dire qu’elle n’aurait pas assez de temps pour manger sa nourriture après l’avoir servie.

Mme Lockwood a déclaré: “Parfois, elle ne prend même pas la peine de faire la queue parce qu’elle sait qu’il n’y a pas assez de temps.

“Dès qu’elle rentre à la maison, elle meurt de faim. Il faut que ce soit beaucoup plus organisé. Beaucoup de parents disent la même chose.

“Certains parents n’ont pas les moyens de nourrir leurs enfants à la maison, c’est donc le seul repas qu’ils reçoivent.”

Une autre maman, Becky Andrews, qui a un fils de deux ans au-dessus, a critiqué l’école pour l’avoir renvoyé à la maison épuisé.

Elle a déclaré: “Il rentre de l’école complètement épuisé.

“Il est étourdi, parce qu’il n’a rien eu à manger. Je ne sais pas comment ils s’attendent à ce que les enfants se concentrent sans manger.”

Un autre parent a expliqué que le problème est causé par de longues files d’attente à la cantine.

Jo, le parent d’un élève de neuvième année, a déclaré: “Ils n’ont pas assez de temps pour leur dîner parce que les files d’attente sont si longues. Cette semaine, mon fils vient de prendre de l’eau pour son dîner.

“Il rentre à la maison affamé. Il rentre à la maison et il s’effondre. Il dit qu’il se sent étourdi. Ce n’est tout simplement pas le cas.

« Comment l’école s’attend-elle à ce que les enfants se concentrent et fassent leur travail alors que leur ventre gronde ? »

De nombreux parents furieux se sont tournés vers Facebook pour partager l’histoire et sensibiliser le public au problème.

L’un d’eux a écrit: “Aucun de mes garçons n’a déjeuné depuis leur retour. Les files d’attente sont trop longues et pas assez de temps, le temps qu’ils arrivent à l’avant, leur dîner est terminé.”

Dans un communiqué, la Co-op Academy a déclaré: “À la Co-op Academy Manchester, nous sommes parfaitement conscients de notre responsabilité envers nos étudiants et leur bien-être.

“Nous prenons leur accès à la nourriture très au sérieux, c’est pourquoi après une consultation avec les parents l’année dernière, nous avons étendu nos heures de déjeuner à 40 minutes au début de cette année scolaire.

“Au cours des premières semaines de chaque année universitaire, nous constatons que les étudiants mettent un peu de temps à s’installer et cela peut allonger les temps d’attente, mais pour soutenir cela, nous nous assurons qu’il y a plus de personnel disponible et nous encourageons tous les étudiants qui ont du mal à obtenir leur déjeuner pour approcher ces membres du personnel pour les soutenir.”

L’école a continué à rassurer les parents qu’ils ne laisseraient aucun élève affamé ou sans nourriture.

Ils ont également contesté les affirmations selon lesquelles les étudiants auraient été informés qu’ils n’avaient pas assez de temps pour manger leur déjeuner.

Au lieu de cela, l’école a déclaré qu’elle avait en fait prolongé l’heure du déjeuner et autorisé les enfants à être escortés aux cours tard afin qu’ils puissent finir leurs repas.

Il n’y a pas non plus eu de cas où il n’y a plus de nourriture à la fin de l’heure du déjeuner, il y a toujours assez de nourriture pour que chaque élève ait un déjeuner nutritif.” Académie coopérative de Manchester

Il y a quatre points de restauration à la Co-op Academy Manchester, y compris un comptoir à emporter.

“A la suite de ces premiers jours, nous avons constaté que les files d’attente se sont dissipées 10 à 15 minutes avant la fin du déjeuner, il n’y a donc aucune raison pour que les étudiants ne puissent pas accéder au déjeuner de leur choix”, a déclaré Co-op Academy Manchester. a continué.

“Nous fournissons des petits déjeuners gratuits et pendant la pandémie, nous avons fourni à tous nos élèves des repas scolaires gratuits (FSM) des bons alimentaires, après un investissement de notre sponsor la coopérative de plus de 2,5 millions de livres sterling.”

Cela a fourni aux étudiants le double du montant offert par le programme gouvernemental FSM.