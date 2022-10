Mon fils reçoit son dîner scolaire une HEURE avant l’heure de la maison… il se retrouve avec des restes et affamé

Une maman a raconté comment les nouvelles heures de dîner à l’école signifient que son enfant n’est nourri qu’une heure avant l’heure de la maison, le laissant “affamé”.

Le fils d’Helen Thompson, élève de huitième année à la All Saints Academy, à Stockton-on-Tees, dans le North Yorkshire, a été mis à la dernière séance qui est de 13h30 à 14h tandis que la journée scolaire se termine à 15h.

All Saints Academy, à Stockton-on-Tees, North Yorkshire, a de nouveaux horaires de dîner pour les élèves Crédit : google maps

Certains élèves ne sont nourris qu’une heure avant la fin de la journée scolaire Crédit : Alamy

Helen dit que les enfants ont besoin de “beaucoup de carburant” et que cela affectera leur capacité à se concentrer pendant les cours.

Certains parents ont qualifié les horaires de “dégoûtants”, affirmant que leurs enfants “mourraient de faim d’ici là” – tandis que d’autres disent que leurs enfants le préfèrent, car cela “fait passer la journée à toute allure”.

Helen Thompson a déclaré: “D’autres parents sont-ils assez choqués par les nouvelles heures de déjeuner de la Toussaint? Année 8 et 10 13h30-14h !!! Cela signifie potentiellement pour la plupart des élèves 5,5 heures du petit-déjeuner au déjeuner, puis finir le déjeuner une heure avant l’heure à la maison. “

Elle dit que leur faim sera encore pire “quand ils auront eu une PE”, puis qu’ils devront attendre.

Elle a ajouté: “Les enfants ont besoin de beaucoup de carburant pour pouvoir se concentrer à l’école et un petit-déjeuner matinal ne durera pas aussi longtemps.”

Un autre parent a posté : “Désolé pour les enfants de Y8 et Y10. Vous vous retrouverez avec les restes dont personne d’autre ne veut mais vous les mangerez probablement parce que vous allez mourir de faim ! Mais nous facturerons tout le monde au nouveau prix augmenté !”

Les parents ont souligné que les heures de déjeuner décalées ne sont pas nouvelles – et All Saints est loin d’être la seule école à le faire.

Une maman a ajouté: “Je pensais que c’était un peu tard.

“Certains enfants quittent la maison à 8h15. Un peu long pour attendre l’heure du déjeuner. Certains enfants prennent le thé à 4h aussi.”

Un autre a convenu: “Oui, je n’aime pas cet arrangement. Cela semble long à attendre.

“Je ferais un panier-repas mais elle préfère les repas chauds. De plus, le panier-repas est juste une autre chose à laquelle il faut penser, n’est-ce pas.”

Les parents d’un certain nombre d’écoles de Teesside ont répondu, affirmant que leurs enfants avaient également un déjeuner tardif.

Une maman a dit : “Ce n’est pas nouveau. C’est comme ça depuis quelques années.

“Au moins, cela tourne, donc les élèves de l’année dernière qui l’ont eu plus tard auront désormais la possibilité de manger plus tôt. Ils ont également une pause vers 11 heures pour manger.”

Une personne a souligné : “Légalement dans l’emploi, les pauses ne devraient pas être au début du quart de travail ni vers la fin.

“C’est dégoûtant de penser que les enfants doivent vivre cette frustration alors qu’ils devraient se concentrer sur leur éducation.”

Une mère a déclaré que sa fille “allait mourir de faim” au moment où elle a déjeuné.

Elle a dit: “Elle ne mange pas vraiment beaucoup de petit-déjeuner et puis, au moment où elle dîne, elle passera une heure en classe puis à la maison.”

Une autre maman a ajouté : “Oui, ce n’est pas l’idéal, mais on s’y est mis et elle a pris une collation tous les jours pour la pause du matin (cela me coûte moins de 1 £ par semaine). Cela ne l’a changée en aucune façon, forme ou forme. “

Un parent d’une autre école a déclaré que son fils aimait les déjeuners tardifs.

Dit-elle: “[Our school] fait la même chose, on s’y habitue en deux semaines et ça fait passer la journée.

« Emportez simplement des collations si votre enfant a faim entre les deux.

Un autre a répondu : « Cela a été [my daughter’s] l’heure du déjeuner ces dernières années.

“J’ai toujours été inquiet mais elle adore ça parce qu’elle a une leçon après le déjeuner et elle a fini !”

La directrice de All Saints, Ashleigh Lees, a déclaré: “L’école a initialement introduit un déjeuner fractionné en mai 2021 pour nous aider à accueillir le nombre croissant de familles qui souhaitaient envoyer leur enfant dans notre école.

“C’est un système qui a bien fonctionné et, à travers les prestataires de restauration de l’école, nous avons toujours veillé à ce qu’il y ait suffisamment de nourriture et de choix à tous les points du service de déjeuner.

“Cela ne changera pas – car nous continuerons à nourrir le même nombre d’élèves sur trois séances qu’il y en a eu sur deux séances.

“Tout ce que fait la séance supplémentaire est de s’assurer que les étudiants sont répartis plus uniformément sur l’heure du déjeuner afin qu’ils aient une expérience plus confortable et plus de choix de sièges.”