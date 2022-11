Mon fils n’était pas un « héros de guerre ». Mais il a combattu – et perdu – la bataille de la dépression

Cet article à la première personne est écrit par Andy Griffin qui vit près de Lakefield, en Ontario. Pour plus d’informations sur les histoires à la première personne de CBC, veuillez consulter la foire aux questions .

C’était un après-midi d’une beauté inhabituelle le 2 novembre 2021 et je préparais le dîner lorsque ma femme a soudainement appelé du salon.

« Oh mon dieu ! Il y a des militaires en grande tenue dans notre allée.

Notre fils Ryan était bombardier dans les Forces armées canadiennes. Il enregistra instantanément que leur visite ne pouvait signifier qu’une chose. Notre fils de 29 ans était mort.

Au moment où ils ont atteint la porte, j’étais devenu gris, j’avais des sueurs froides et j’avais senti mes genoux fléchir.

Ryan était rentré trois semaines plus tôt à Thanksgiving. En fin de compte, ce serait la dernière fois que nous le verrions vivant. Il a laissé derrière lui une famille au cœur brisé et dévastée ainsi que de nombreux amis et collègues proches.

Andy Griffin, en bas à droite, avec la mère de Ryan, leur fille et leurs deux fils en 2009. Ryan Griffin, en haut à gauche, souffrait de dépression. (Soumis par Andy Griffin)

Ryan n’est pas mort en “héros de guerre”. Il n’a pas été tué dans l’exercice de ses fonctions. En fait, il n’a jamais été déployé au cours de ses quatre années de service, à son grand désarroi. La bataille qu’il a perdue était contre la dépression.

Tragiquement, Ryan s’était suicidé. En termes plus directs, il est mort par suicide. Ne s’est pas “suicidé” puisqu’il est n’est plus considéré comme un crime dans la plupart des pays comme il, ridiculement, était au Canada jusqu’en 1972 .

Il est courant de lire des nécrologies qui mentionnent le décès d’une personne “après une longue et courageuse bataille contre le cancer” ou une autre affection majeure. Ce que je n’ai jamais vu, c’est celui qui fait référence à “une longue et courageuse bataille contre la dépression”. Pas surprenant étant donné la stigmatisation toujours attachée à cet autre mot associé : suicide.

Ryan a lutté contre la dépression pendant plus d’une décennie même s’il souriait facilement et était souvent “la vie de la fête”. Notre famille savait qu’il avait lutté contre la dépression, mais des connaissances plus occasionnelles le voyaient probablement comme un gars insouciant.

Il était plein de vie. Il était énergique, ambitieux, extraverti et plein d’esprit. Ryan avait un grand sens de l’aventure et un intérêt pour les voyages. Il aimait profondément le plein air – camping, randonnée et surtout le vélo de montagne. Il a fait de la compétition de descente pendant plusieurs années.

Ryan Griffin a participé à des compétitions de VTT de descente pendant plusieurs années. (Soumis par Andy Griffin)

Mais je crois que rejoindre l’armée lui a donné un sens qui manquait auparavant dans sa vie. Il aimait sa carrière dans l’artillerie, était fier de sa promotion de mitrailleur à bombardier et avait des ambitions pour d’autres promotions à l’avenir.

Cependant, Ryan a également eu du mal à reconnaître sa propre valeur et ses capacités. Il a suivi une thérapie à plusieurs reprises et s’est vu prescrire des antidépresseurs.

En tant que parent, il était difficile de savoir à quel point c’était bon ou mauvais pour Ryan, car il cachait ses sentiments et n’était généralement pas disposé à en parler. Il mentionnait parfois qu’il ne voulait pas accabler les autres avec ses problèmes.

Avant cette visite de Thanksgiving, Ryan a dit qu’il ne rentrerait à la maison que si nous acceptions de ne pas nous attarder sur ses problèmes et de nous concentrer sur une belle réunion de famille.

Il avait un rendez-vous avec un professionnel de la santé mentale sur la base la veille de sa mort. Malheureusement, les restrictions pandémiques signifiaient qu’il s’agissait d’un rendez-vous téléphonique et la personne qui a parlé avec Ryan ne le considérait pas comme à haut risque.

J’aurais aimé que Ryan puisse voir à quel point il était respecté et aimé par ses collègues et sa famille. Après son suicide, la chaîne de commandement nous a dit que Ryan aurait des funérailles militaires. Quelque 160 soldats ont été transportés par autobus de la BFC Petawawa à Lakefield, en Ontario, pour son service.

Perdre un enfant à tout âge est horrible et déchirant. Parfois, cependant, on a l’impression qu’il serait plus facile d’accepter la mort de Ryan s’il avait été tué lors d’un déploiement dans un endroit lointain. Et dans le cas du suicide, il y a tellement de questions, si peu de réponses et si peu de personnes à qui parler.

Nous n’avons pas hésité à dire aux gens que la mort de Ryan était un suicide, mais la plupart ne savent pas quoi dire ni comment réagir. Après la mort de Ryan, un parent a demandé : “Est-ce que quelqu’un n’aurait pas pu voir ça venir ?”

Nous avons aussi des amis qui n’ont jamais reconnu le décès de Ryan, bien qu’il y en ait d’autres qui nous ont apporté un soutien formidable.

Mais j’ai réalisé que beaucoup de gens ne souhaitent pas en parler parce qu’il y a encore de la stigmatisation associée au suicide et que cela peut être une conversation inconfortable. Encore moins de gens semblent comprendre.

La vérité est que nous avons également été complètement submergés par une longue liste d’émotions. Immense tristesse, évidemment, mais aussi confusion, colère, désespoir, frustration, choc, paralysie, anxiété et solitude. Autant de « et si ».

Ryan Griffin, au centre, avec sa belle-mère, Frances, et son père, Andy, à Saint-Jean-sur-Richelieu, au Québec, le 7 décembre 2017. (Soumis par Andy Griffin)

Et si j’avais tendu la main plus souvent ? Et si j’avais tendu la main plus près du jour de sa mort ? Et si j’avais poussé encore plus fort pour qu’il parle davantage de ce qu’il ressentait ? Parfois, des sentiments de culpabilité et de honte m’envahissent. Sans doute le fonctionnement de la stigmatisation associée et de la perception taboue du suicide.

C’est le défi pour nous, en tant que société, d’atteindre un point où les gens se sentent aussi à l’aise de parler de leur dépression que de dire à quelqu’un qu’ils ont le cancer. Même si cela signifie admettre avoir des pensées sombres et suicidaires. Quitte à avouer aux autres que notre proche s’est suicidé. Une conversation très difficile, certes, mais qui devrait être possible sans honte ni gêne.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez éprouvez des difficultés, voici où obtenir de l’aide :

Si vous craignez qu’une personne que vous connaissez présente un risque de suicide, vous devriez lui en parler, dit l’Association canadienne pour la prévention du suicide. Voici quelques signes avant-coureurs :

Pensées suicidaires.

Abus de substance.

Sans but.

Anxiété.

Se sentir pris au piège.

Désespoir et impuissance.

Retrait.

Colère.

Insouciance.

Des changements d’humeur.