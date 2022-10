Mon fils n’a pas répondu à mes SMS – puis j’ai découvert qu’il était mort dans la bousculade de Séoul qui a tué 153 personnes, dit son père dévasté

UN étudiant américain tué dans une bousculade lors d’une fête d’Halloween à Séoul en était à sa “première grande aventure”, a révélé son père dévasté.

Le père de Steven Blesi, Steve, a frénétiquement appelé et envoyé un texto à son fils de 20 ans après avoir entendu la nouvelle de l’horrible béguin – seulement pour qu’un policier finisse par répondre au téléphone.

Steven Blesi, un étudiant américain, faisait partie des 153 personnes tuées dans la bousculade Crédit : Instagram

La rue du district d’Itaewon photographiée pleine de monde avant la bousculade Crédit : Reuters

Des dizaines de personnes ont subi un arrêt cardiaque dans le quartier populaire d’Itaewon à Séoul Crédit : AFP

Des policiers examinent la scène deux jours après l’écrasement mortel Crédit : EPA

L’étudiant, originaire de Géorgie, faisait partie des 153 personnes tuées dans la bousculade de samedi soir alors que plus de 100 000 personnes se sont enfoncées dans un quartier de fête populaire d’Itaewon dans la capitale sud-coréenne.

Steve, 62 ans, a déclaré que son fils, un étudiant de l’Université d’État de Kennesaw étudiant à l’étranger, lui avait dit qu’il avait terminé ses examens et qu’il sortait pour célébrer avec des amis.

Le père au cœur brisé a déclaré au Washington Post: “J’ai juste dit:” Écoute, sois en sécurité. Je t’aime “. Et c’était le dernier texto entre nous.”

Après avoir entendu la nouvelle de la bousculade par son autre fils, Steve a déclaré que la famille “appelait et appelait constamment et appelait et appelait sans réponse”.

“[That] nous a fait peur”, a-t-il déclaré.

Un policier a finalement répondu au téléphone de Steven et leur a dit qu’il avait été trouvé dans la zone où la vague meurtrière s’est produite.

Papa Steve a passé les heures suivantes à appeler désespérément l’ambassade des États-Unis, à trouver des contacts dans le cadre du programme d’études à l’étranger et a même publié une photo de son fils sur Twitter.

Ils espéraient que Steven serait à l’hôpital – mais à la place, ils ont reçu un appel confirmant le pire.

“Je n’aurais jamais pensé que quelque chose comme ça arriverait”, a déclaré Steve.

“Je ne peux pas comprendre qu’ils n’aient pas contrôlé les foules. Je ne sais même pas comment c’est arrivé.”

Steve a déclaré que son fils avait rêvé de passer un semestre à l’étranger – et son rêve s’est réalisé en août lorsqu’ils l’ont déposé à l’aéroport et lui ont dit au revoir.

“C’était un extraverti, il était plein d’aventures. Et c’était sa première grande aventure”, a-t-il déclaré.

Le père dévasté a déclaré que sa famille avait été “brisée”.

“Vivre avec ça le reste de nos vies va être très difficile”, a-t-il déclaré.

Il a déclaré au New York Times: “Je lui ai envoyé un SMS peut-être une demi-heure avant que tout cela n’arrive, et j’ai dit:” Je sais que tu es dehors. Soyez en sécurité “.

“Je n’ai jamais eu de réponse à ça.”

Anne Gieske, une étudiante américaine de 20 ans, faisait également partie des personnes décédées dans la cohue.

Le président de l’université, Eli Capilouto, a déclaré: “Il n’y a pas de mots adéquats ou appropriés pour décrire la douleur d’une belle vie écourtée.

“Ce n’est ni juste, ni compréhensible. C’est une perte et ça fait mal d’une manière impossible à articuler.”

Gieske, étudiante en soins infirmiers, a partagé un message tragique célébrant son 20e anniversaire au bord de la rivière Han quelques instants avant l’accident mortel.

Son père, Dan, a déclaré à NBC News que la famille était “complètement dévastée et navrée” par la perte de leur fille – la décrivant comme “une lumière vive aimée de tous”.

Grace Rached, 23 ans, une productrice basée à Sydney qui avait voyagé avant son anniversaire, est également décédée dans le béguin, rapporte 7News.

La famille de Grace a déclaré que leur “belle Grace” était la “vie de la fête”.

Anne Gieske a partagé un message tragique célébrant son 20e anniversaire quelques instants avant l’accident mortel Crédit : Instagram

Le père d’Anne a déclaré que la famille était “complètement dévastée et navrée” Crédit : Instagram

Grace Rached, 23 ans, productrice basée à Sydney, est décédée dans l’horrible béguin Crédit : Instagram

Elle voyageait à l’approche de son 24e anniversaire Crédit : Instagram

“Il nous manque notre magnifique ange Grace qui a illuminé une pièce avec son sourire contagieux. Grace a toujours fait en sorte que les autres se sentent importants et sa gentillesse a laissé une impression sur tous ceux qu’elle a rencontrés », ont-ils déclaré.

“Grace s’est toujours souciée des autres et elle était aimée de tous.”

Dans une vidéo TikTok déchirante, l’ami de Grace, Nathan Taverniti, a décrit comment il “était là quand elle a dit qu’elle ne pouvait pas respirer”.

Nathan a déclaré: “Il n’y a pas eu de bousculade. C’était un béguin lent et angoissant. Mes amis étaient écrasés devant moi et je ne pouvais rien y faire.

“Ce coup de foudre n’a pas été causé par des personnes ivres. C’était un manque de planification de la part des forces de police et des services d’urgence, et personne n’était prêt à aider.

“J’ai regardé les gens chanter, filmer et rire pendant que mes amis mouraient, avec beaucoup d’autres personnes.

“Personne ne faisait rien pour arrêter la foule.”

Choi Boseong, 24 ans, faisait la fête avec deux amis pour son anniversaire lorsqu’il a été pris dans la bousculade et est décédé.

Selon le New York Post, ses amis ont appelé sa petite amie aux États-Unis après avoir réalisé qu’il avait disparu.

Des adolescents et de jeunes adultes enthousiastes avaient afflué dans la capitale sud-coréenne pour profiter des premières célébrations d’Halloween sans restriction en trois ans depuis la levée de la réglementation Covid.

Mais au lieu de cela, ils se sont retrouvés pris dans une bousculade terrifiante alors que les festivités avaient attiré un nombre dangereux de personnes.

Tragiquement, au moins 153 personnes ont été déclarées mortes et 82 autres blessées.

Des responsables sud-coréens ont déclaré que les décès comprenaient 26 étrangers de Chine, d’Iran, de Russie, de France, des États-Unis, d’Australie, d’Ouzbékistan, du Vietnam, du Kazakhstan, d’Autriche, du Sri Lanka, de Thaïlande et de Norvège.

Parmi les personnes tuées, 97 étaient des femmes et 57 des hommes. Quatre victimes n’étaient que des adolescents, tandis que 96 étaient dans la vingtaine, a rapporté le ministère sud-coréen de l’Intérieur et de la Sécurité.

Mais on craint que le nombre de morts n’augmente encore avec au moins 33 personnes dans un état critique, ont déclaré des responsables.

PIÈGE MORTEL

L’ambassade des États-Unis à Séoul a confirmé que deux citoyens américains figuraient parmi les personnes tuées.

Peu avant 22 h 20, la situation est devenue incontrôlable lorsqu’une bousculade a éclaté alors que les gens étaient forcés de descendre l’allée étroite et en pente après qu’elle était déjà bondée de monde.

Ceux qui se trouvaient au sommet du sentier de 147 pieds de long ont commencé à tomber, envoyant des personnes en dessous d’eux renverser les autres.

Les fêtards paniqués se sont retrouvés piégés et ont eu du mal à respirer avant que beaucoup ne fassent un arrêt cardiaque.

Olivia Jacovic, une Australienne de 27 ans vivant à Séoul, a été prise dans la bousculade et a réussi à s’échapper.

Elle a déclaré à Channel Nine: “C’était juste épaule contre épaule, les gens ne pouvaient pas respirer, les personnes plus petites essayaient de regarder en l’air pour prendre l’air.”

Des images horribles partagées sur les réseaux sociaux ont montré que certaines personnes tentaient d’escalader les côtés des bâtiments pour échapper à la pression croissante, tandis que d’autres criaient désespérément à l’aide.

Un témoin a décrit le nombre de corps empilés comme ressemblant à une “tombe”.

Malgré l’horreur qui se déroulait à seulement 320 pieds de la caserne de pompiers la plus proche, les secouristes ont dû se battre pour atteindre les victimes en raison des embouteillages et de la surpopulation.

Des vidéos partagées en ligne montraient un tas de corps coincés entre des bâtiments, certains au fond semblant inconscients, tandis que d’autres ont tendu la main aux médecins qui se sont débattus pour les libérer de l’écrasement.

Des sauveteurs ont été filmés essayant de tirer des personnes piégées sous des cadavres alors que des hôpitaux de campagne étaient lancés pour faire face à des centaines de victimes.

Des survivants ont également été vus éparpillés sur le trottoir enveloppés dans des couvertures en aluminium pour rester au chaud après l’écrasement.

La police a mis en place un groupe de travail pour enquêter sur la cause de la tragédie, en examinant la vidéosurveillance des entreprises proches de la scène et en interrogeant des dizaines de témoins.

La catastrophe est la plus meurtrière du pays depuis le naufrage d’un ferry en 2014 qui a tué 304 personnes, principalement des lycéens.

À la suite de l’incident, des sites à travers le pays ont décidé de mettre fin aux événements sur le thème d’Halloween.

Les parents et amis dévastés des victimes ont laissé des hommages floraux sur les lieux.

Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a déclaré dimanche une période de deuil national, qualifiant la cohue de “vraiment tragique”.

Il a déclaré: “Une tragédie et une catastrophe qui n’auraient pas dû se produire ont eu lieu au cœur de Séoul la nuit dernière.”