Mon fils Lee Rigby a été assassiné il y a 10 ans… mais je lui laisse toujours une chaise vide chaque nuit

La mère de LEE Rigby a révélé qu’elle laisse toujours une chaise vide à la table de son fils dix ans après son assassinat.

Fusilier Lee, 25 ans, a été poignardé décès alors qu’il rentrait chez lui près de sa caserne à Woolwich, dans le sud-est de Londres, le 22 mai 2013.

La mère de Lee Rigby a parlé du meurtre de son fils dix ans plus tard 1 crédit

Le fusilier en congé a été poignardé à mort alors qu’il marchait près de sa caserne à Woolwich Crédit : Entreprise

Les extrémistes Michael Adebolajo et son complice Michael Adebowale ont été emprisonnés à vie pour le meurtre, qui a horrifié la nation.

Dix ans plus tard, la mère de Lee, Lyn Rigby, a parlé de la vie sans son fils bien-aimé.

Elle a dit à GMB qu’elle avait toujours une photo de Lee suivant à son lit et lui dit « bonjour » chaque matin en guise de « concentration pour se lever ».

Lyn a ajouté: « Lors des occasions familiales où nous nous réunissons tous pour une fête, il y a toujours une chaise vide pour Lee à la table à manger.

« C’est exactement ce que nous faisons. »

La mère a également révélé qu’elle était sûre que son fils pouvait l’entendre quand elle lui parlait.

Elle a dit que des choses étranges se sont produites à la maison et qu’elle peut sentir Lee la serrer dans ses bras la nuit en lui disant de continuer.

Lyn a ajouté: « Il se passe des choses dans la maison, vous savez, des choses peuvent s’envoler du rebord de la fenêtre ou de la cheminée.

« Rien n’explique pourquoi cela s’est produit. Je ressens une certaine chaleur d’une nuit et je pense que Lee est là, assis à côté de moi, vous savez, me donnant un bon étreint, me disant qu’il m’aime et que ‘tu dois continuer’. »

Le père d’un Lee a été fauché dans une voiture avant d’être piraté avec des couteaux et un couperet à viande.

Les djihadistes locaux Adebolajo et Adebowale avaient choisi au hasard Lee, qui n’était pas en service.

Le couple maléfique a exhorté les spectateurs horrifiés à film eux jubilant sur le corps de Lee dans des scènes horribles alors qu’Adebolajo ensanglanté agrippait le couperet.

Adebolajo a été condamné à perpétuité et Adebowale a été emprisonné pendant au moins 45 ans.

À la suite de la mort de Lee, Lyn a créé la Fondation Lee Rigby pour aider les anciens combattants en souffrance et les familles des militaires endeuillés.

Son fils Jack, qui n’avait que deux ans lorsque Lee a été tué, a récemment participé au Scotty’s May Marathon en mémoire de son père.

Le jeune de 12 ans a déjà atteint son objectif de 10 000 £ – 1 000 £ pour chaque année où son père est parti.

Jusqu’à présent, Jack a collecté la somme stupéfiante de 40 000 £ pour Scotty’s Little Soldiers, un charité qui l’a soutenu dans la décennie qui a suivi le meurtre de son père.

Sa mère Rebecca, 40 ans, a déclaré: «Le montant qui a été collecté jusqu’à présent est absolument phénoménal et je suis immensément fière de Jack pour tout ce qu’il fait pour collecter des fonds et faire connaître Scotty’s, et pour faire quelque chose de positif au nom de Lee.

« Mai n’est pas une période facile pour nous et cela aide vraiment Jack à traverser cette période difficile, alors merci. »

Lyn parle toujours à son fils tous les jours Crédit : Paul Tonge – Le Soleil

Elle croit qu’il la serre dans ses bras la nuit