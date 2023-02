Mon fils Jack est plus grand en photo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Masatoshi Okauchi/Shutterstock

Les enfants sont tous grands ! Étoile de foot Tom Brady45 ans, a publié une histoire hilarante sur Instagram qui se moquait d’un ancien joueur de football Julien Edelmann36 ans, pour être plus petit que le fils de Tom, Jean “Jack” Edward15. “Désolé @edelman11 tu as arrêté de grandir et maintenant ce garçon de 15 ans [sic] vous domine », a-t-il légendé le message avec deux émojis au cœur rouge. Dans l’instantané, Julian se tenait dos à dos avec Jack, alors qu’ils souriaient tous les deux pour la caméra.

Plus tard, un compte de fan a republié la photo et certains des fans de l’athlète ont profité des commentaires pour réagir à la taille de son fils. “Il est tellement mignon! Il ressemble à son père », a écrit un admirateur, tandis qu’un autre a ajouté:« Wow! Un adepte distinct a souligné que Julian n’est pas trop difficile à dominer car il ne mesure même pas six pieds de haut. “Jet11 tient très bien dans n’importe quelle poche. Sneek [sic] lui directement dans les films 🙂 », a plaisanté le fan. Tellement ombragé !

Le dernier message de Tom sur son fils survient deux jours seulement après avoir posté un selfie miroir dans ses sous-vêtements pour promouvoir sa brève entreprise BRADY. Le père de trois enfants a posté le selfie sur son Instagram et sur Twitter, où il a demandé à certains de ses amis leur avis. « Ai-je bien fait ? @ Edelman11 @RobGronkowski @bradybrand », a-t-il sous-titré le message sexy. Après que son entreprise de vêtements ait republié l’instantané, de nombreux fans de Tom se sont précipités pour le complimenter sur la publication. “Tommy à l’époque du piège de la soif!”, s’est exclamé un admirateur, tandis qu’un autre a plaisanté: “Contrairement à ma femme, je suis ici pour les commentaires.”

Après que le champion du Super Bowl ait posté le selfie, son ami, Rob Gronkowski, lui a pris un coup amical pour ses efforts sur le piège de la soif. “Je ne pense pas qu’il l’ait bien fait… sa main n’est pas au bon endroit”, a plaisanté Rob. HE le mardi 7 février. « Il se couvre un peu. Tu n’es pas censé te couvrir ! Et Julian a même fait une vidéo pour évaluer publiquement le selfie de sous-vêtements via son Instagram mardi. “Éclairage? Je ne sais pas, je veux dire que c’est bien… le fond est génial », a-t-il commencé. “Qu’est-ce qu’on couvre les bulles ? Je veux dire, laissez-le pendre des bulles!

Comme beaucoup le savent, l’ancien footballeur emblématique a pris sa retraite “pour de bon” la semaine dernière. Tom s’est rendu sur Instagram le 1er février pour annoncer sa retraite à ses 13,6 millions de followers. “Bonjour les gars, j’en viens tout de suite au fait : je prends ma retraite. Pour de bon », a-t-il déclaré dans la vidéo émotionnelle. “Je sais que le processus était assez important la dernière fois, alors quand je me suis réveillé ce matin, j’ai pensé que j’appuierais sur record et que je vous le ferais savoir en premier. Je ne serai pas long. Vous n’obtenez qu’un seul essai de retraite super émotionnel et j’ai utilisé le mien l’année dernière.

Le départ de Tom de son sport bien-aimé survient également moins de quatre mois après lui et le mannequin, Gisele Bundchen, a divorcé en octobre 2022. Le couple puissant l’a appelé après 13 ans de mariage et trois enfants. Au cours de leur relation, la bombe blonde et son ex ont accueilli : Vivian Lac Bradydix, Benjamin Brady13 ans et Jacques.

