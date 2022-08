Mon fils handicapé s’est vu refuser à tort le service à Wetherspoons et un videur a été appelé pour avoir été “ivre” – il a été humilié

Une maman a fustigé le personnel de Wetherspoons pour avoir refusé de servir son fils handicapé parce qu’ils pensaient qu’il était ivre.

Karen Wilson, 62 ans, a déclaré que son fils Ross avait été humilié après qu’un travailleur eut pris sa paralysie cérébrale pour avoir trop bu – et a même appelé un videur pour le remplacer.

Karen Wilson et Ross Wilson ont été humiliés après qu’un barman ait confondu la paralysie cérébrale de Ross avec l’ivresse Crédit : David Johnstone/Mirrorpix

Karen s’était arrangée pour rencontrer son fils aîné Sean avec Ross, 35 ans, à l’Alexander Graham Bell à Édimbourg mercredi dernier.

Elle a dit que le barman avait refusé de servir Sean lorsqu’il était allé commander leurs derniers verres.

Mais bien qu’il ait expliqué que Ross avait des difficultés d’apprentissage et de mobilité qui affectaient son équilibre et sa coordination, Karen a affirmé que le travailleur avait simplement “souri” et “n’était pas intéressé”.

Elle a déclaré au Daily Record: “C’est déchirant qu’il soit traité comme ça. Il a été humilié.

“Les garçons ont bu quelques verres de bière blonde.

“Mon fils aîné est allé au bar vers 19h30 pour prendre son dernier verre avant de prendre le train pour Newtongrange mais il a été refusé parce que le gérant du bar a déclaré que Ross était ivre.

“Sean a expliqué que Ross souffrait de paralysie cérébrale, mais le manager était dédaigneux et n’a montré aucune compréhension.

“Nous étions tous irrités par cette attitude honteuse et avant de partir, je suis allé lui parler. J’ai réitéré le fait que Ross avait un handicap et marchait avec ce qu’on appelle une démarche ataxique, mais n’était pas ivre.

“Je lui ai également fait comprendre que j’étais enseignant et que je connaissais bien la loi sur l’égalité et qu’il s’agissait clairement d’une discrimination.

“Il a juste souri et a refusé de me donner son nom quand je lui ai dit que j’allais déposer une plainte officielle.”

Karen, qui est la soignante de Ross, a déclaré qu’elle avait ensuite envoyé une plainte par e-mail à Wetherspoons détaillant sa version des événements.

Ils ont répondu en disant que Ross s’était vu refuser le service sur la base de “la conviction sincère du membre du personnel que vous étiez en état d’ébriété”.

Karen a déclaré que l’entreprise avait “complètement raté le point” et a laissé entendre que c’était elle qui était ivre.

Elle fait maintenant campagne pour que les propriétaires soutiennent les clients handicapés et qu’ils se sentent les bienvenus lorsqu’ils visitent leurs pubs.

Le porte-parole de Wetherspoon, Eddie Gershon, a déclaré au Daily Record : “Wetherspoon s’excuse pour tout inconvénient ou bouleversement causé à M. Wilson lors de sa récente visite à l’Alexander Graham Bell, à Édimbourg.

“Après avoir enquêté sur la question avec l’équipe de direction, le personnel du pub a confondu les symptômes des clients avec de possibles signes d’intoxication.

“Le personnel des pubs a la responsabilité, en vertu des lois sur les licences, de ne pas servir d’alcool s’il est estimé qu’un client est déjà en état d’ébriété.

“M. Wilson s’est vu refuser le service le mercredi 3 août 2022 en raison de la conviction sincère du membre du personnel à l’époque qu’il était en état d’ébriété.

“Lorsque le membre du personnel a été informé que M. Wilson souffrait de paralysie cérébrale, il s’est excusé pour tout bouleversement causé.

“La société souhaite faire écho aux excuses présentées par l’équipe du pub le jour même et par l’équipe du service client de la société le vendredi 5 août.

“Wetherspoon accorde une grande importance à ce que ses pubs soient des lieux accueillants pour tous les clients et attend avec impatience que M. Wilson et sa famille reviennent en tant que clients à l’avenir.”