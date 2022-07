Mon fils était plus qu’un “simple” toxicomane

Cet article à la première personne est écrit par Shirley Nicholson qui vit à Winnipeg. Pour plus d’informations sur les histoires à la première personne de CBC, veuillez consulter la foire aux questions.

Mon fils n’était qu’un toxicomane.

C’est ce que disent certaines personnes. Il n’était rien d’autre qu’un toxicomane. Comme s’il avait prévu ça. Comme s’il ne voulait vraiment pas vivre.

Mais il était bien plus que ses addictions. C’était notre fils. C’était le frère de quelqu’un. C’était le petit-fils, le neveu et le cousin de quelqu’un. Il était tellement aimé. Il nous aimait.

Shirley et Lloyd Nicholson partagent un rire avec leur fille Carly et leur fils Darrell dans un portrait de famille en plein air pris en 2014. (Soumis par Shirley Nicholson)

Oui, il a fait de très mauvais choix dans sa vie, et il les a payés très cher. Il avait passé du temps dans des prisons provinciales et fédérales. Mais il a fait une libération conditionnelle et a commencé une nouvelle vie. Nous pensions qu’il était sur la bonne voie, mais les addictions sont des maladies sournoises et déconcertantes.

Juste assis en arrière-plan.

Attendre. Attendre. Attendre.

Jusqu’à ce que vous passiez une bonne journée.

Jusqu’à ce que vous passiez une mauvaise journée.

Jusqu’à ce que ce soit n’importe quel jour.

Puis ça frappe.

D’après tout ce que j’ai appris sur la dépendance de mon fils à l’alcool et aux drogues, l’envie, le besoin et le désespoir d’avoir cette dose ne disparaissent jamais. Certains peuvent travailler au-delà. Certains peuvent aller à Narcotiques Anonymes ou à un programme de désintoxication et s’en sortir. Le besoin de rester sobre doit être plus fort que le besoin de se soigner.

Les gens disent que c’est un choix. Ce que j’ai vu du comportement de mon fils, c’est que les toxicomanes n’ont pas vraiment le choix. La dépendance a le contrôle, le pouvoir, le droit de décider s’ils consomment à nouveau.

Darrell Nicholson a été capturé sur cette photo prise lors d’une excursion de pêche d’une journée deux jours avant sa mort. (Soumis par Shirley Nicholson)

Nous avons perdu notre fils six heures après qu’il ait souhaité un joyeux anniversaire à son père.

“Je te verrai demain,” promit-il.

Mais il est mort d’une overdose tôt le lendemain matin. Et juste comme ça, notre famille a été diminuée d’un. Nos vies ont changé pour toujours.

Les gens me disent :

“Tu es si fort.”

“Tu es si dur.”

“Tu es si courageux.”

Je ne suis rien de tout cela. Mon mari n’est rien de tout cela. La sœur de notre fils n’est rien de tout cela. Nous n’avions pas le choix d’être ou non courageux, fort ou dur. Nous venons de devenir parents d’un enfant mort; sœur d’un frère décédé. Nous n’avons pas pu choisir.

Darrell Nicholson, 4 ans, sourit pour la caméra. (Soumis par Shirley Nicholson)

À partir du moment où la police est venue frapper à notre porte et nous a annoncé la terrible nouvelle, nous ne faisons que mettre un pied devant l’autre, un pas à la fois. Certains jours, nous nous en sortons avec une relative facilité et seulement quelques instants de désolation totale. Les autres jours, nous pouvons à peine sortir du lit pour affronter la journée.

Il y avait beaucoup de paperasse, d’administration et de choses à faire quand un être cher décède. J’ai tout affronté comme un travail.

Triez les images et écrivez la nécrologie. Avisez l’assurance automobile. Aviser le service de santé. Avisez Service Canada. Avisez l’Agence du revenu du Canada. Envoyer des lettres. Envoyez des formulaires. Renvoyez ceci, le “i” n’était pas pointillé. Renvoyez cela, parce que le superviseur de l’assurance automobile était irritable. Faites-le simplement.

Mais si je m’autorise à m’arrêter et à revenir à ce moment – ​​le moment où la police a dit : « Je suis désolé de vous le dire… » – je fond en sanglots. Des sanglots déchirants que je ne peux pas contrôler. Je ne peux pas respirer. Je ne peux pas penser. Si je peux, je m’accroche à quelque chose, pour ne pas finir à genoux sur-le-champ. Si je n’y vais pas « là-bas », je peux m’en sortir presque tous les jours.

Nous avons répandu ses cendres ici, là, dans des endroits que nous pensions qu’il aimerait, dans des endroits où il aimait traîner, dans des endroits où il n’était jamais allé. Nous avons tenu son petit mais significatif mémorial au terrain de camping du Winnipeg Folk Fest.

Nous sommes allés en République dominicaine en mars. Un matin, au petit-déjeuner, mon mari a mentionné avoir dispersé ses cendres dans les Caraïbes, où notre fils n’était jamais allé et j’ai de nouveau éclaté en sanglots déchirants. Juste une mention de lui, et je pleure de façon incontrôlable. Un jour, je serai peut-être dans l’allée des condiments en train de regarder la sauce Frank’s RedHot. Il riait et récitait la ligne commerciale, “Je mets ça sur tout!” Et je m’effondre.

Il se moquerait de nous en dispersant ses cendres partout. Je sais qu’il dirait: “Qu’est-ce que c’est, maman! Je m’en fous de ça!”

Mais nous le faisons. Nous essayons juste de montrer du respect à sa mémoire.

Quelques mois après sa mort, ma fille a suggéré que nous allions quelque part pour Thanksgiving. C’était aussi l’anniversaire de Darell, mais c’était la partie tacite. J’ai dit: “Bien sûr!”

Nous avons donc quitté la province pour un voyage à Victoria.

C’était le meilleur moyen de franchir cette première étape – son premier anniversaire sans être avec nous sur cette terre.

Ma fille a prévu tellement d’activités que nous n’avons pas eu le temps de réfléchir. Nous avons juste apprécié chaque instant avec notre fille et notre gendre. Ils ont tous deux été notre force et notre roc en ces temps difficiles à travers sa dépendance puis sa mort.

Et nous avons dépassé le jour redouté.

Darrell Nicholson est embrassé par sa sœur, Carly. (Soumis par Shirley Nicholson)

Si l’amour avait pu sauver notre fils, il serait sûrement bien vivant aujourd’hui. Si l’amour avait pu… mais il ne l’a pas fait. C’était notre beau garçon. Notre petit gars énergique qui pourrait se faire de meilleurs amis à la cour de récréation. C’était notre beau jeune homme qui pouvait charmer les filles.

Il avait des idées, des projets, des rêves et un rendez-vous d’essai moto la semaine prochaine.

Il n’avait pas prévu de mourir à 27 ans. Il était plus que ses addictions. Il était notre fils, notre frère, notre petit-fils, notre neveu, notre cousin et nous l’aimions tous tellement.

