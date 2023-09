Mon fils était censé commencer sa nouvelle école – mais maintenant il est ENCORE confiné… nous sommes furieux

Une maman dont le fils devait commencer une nouvelle école cette année dit qu’elle est furieuse qu’il soit envoyé dans un AUTRE confinement.

Le parent s’est exprimé après qu’il a été révélé hier que quelque 150 écoles pourraient être contraintes de fermer par crainte de leur effondrement.

Un certain nombre d’écoles ont été contraintes de fermer après l’effondrement du toit d’une école, notamment l’école primaire Abbey Lane de Sheffield. Crédit : PA

Le matériau problématique est le béton cellulaire armé autoclavé (RAAC) – à droite – qui s’effrite sous la pression Crédit : ITV

Cela survient après que le toit de la Singlewell Primary de Kent se soit effondré en 2018. Crédit : ITV

Les travaux ont commencé aujourd’hui à l’école primaire d’Eldwick, dans le West Yorkshire. Crédit : SWNS

Cela s’est produit après que le toit d’une salle de classe s’est effondré pendant les vacances d’été à cause du béton douteux, suscitant des inquiétudes sur le fait que cela pourrait se produire au retour des étudiants.

Certaines des écoles concernées sont contraintes de fermer complètement leurs portes, ce qui oblige les élèves à suivre à nouveau un enseignement à distance de type confinement.

L’une de ces écoles juniors de St Andrews dans l’Essex, à Hatfield Peverel.

La mère, qui n’a pas été nommée, a déclaré que son fils devait se rendre sur le terrain de Chelmsford pour suivre des cours dans les prochains jours.

Mais elle dit qu’il a été « confus et déçu » d’apprendre que ce n’était pas le cas.

La fermeture des étudiants intervient alors que certaines parties de l’école sont construites en béton cellulaire autoclavé armé « friable » (RAAC).

La mère a déclaré à MailOnline : « Mon fils était censé commencer dans sa nouvelle école mardi, mais nous allons désormais utiliser Google Classroom dans un avenir prévisible. avenir sans date confirmée d’enseignement en présentiel.

« Nous sommes extrêmement frustrés et notre fils est confus et déçu. »

Le parent a déclaré que l’école n’avait pas prévu d’utiliser d’autres bâtiments dans les prochains jours.

Elle a poursuivi : « Même si nous ne blâmons pas l’école pour cette situation.

« Ils ont commandé des « salles de classe » temporaires sous forme de cabines portatives, qui pourraient arriver d’ici la mi-septembre. »

Il a été révélé aujourd’hui que les premiers avertissements concernant la fissuration du béton en ruine datent de 1995, soit il y a près de 20 ans.

Le Times a rapporté qu’un ingénieur en structure du Somerset avait écrit au journal de l’Institution of Structural Engineers et décrit le RAAC qui avait commencé à se fissurer dans une école.

Il l’a qualifié de « piège » pour les ingénieurs et a déclaré qu’il pensait qu’il ne devrait pas être utilisé dans des structures permanentes.

Puis, en 2018, le toit de l’école primaire Singlewell de Kent s’est effondré, la forçant à fermer pendant une semaine.

Ces derniers mois, une enquête a révélé que 400 bâtiments scolaires à travers le pays étaient construits à l’aide du RAAC.

Le rapport annonçait en juin que 700 000 jeunes fréquentaient des écoles qui avaient désespérément besoin de réparations.

Le ministre des Écoles, Nick Gibb, a déclaré aujourd’hui que l’avertissement urgent de fermer et de fermer partiellement 150 d’entre elles juste avant la rentrée scolaire était intervenu après un nouvel effondrement.

Il a déclaré à la BBC : « Ce que nous avons découvert au cours de l’été, c’est un certain nombre de cas, dans des écoles et dans des lieux non scolaires, en Angleterre et ailleurs, où les RAAC qui avaient été considérés comme présentant un faible risque se sont en réalité révélés dangereux.

« Donc, au cours de l’été – compte tenu de ces preuves – nous avons dû prendre une décision. Et certaines de ces preuves, soit dit en passant, sont arrivées aussi tard que la semaine dernière. Nous avons ensuite dû décider quoi faire compte tenu des conseils précédents.

« Une poutre qui ne présentait aucun signe (…) indiquant qu’elle représentait un risque critique et que l’on pensait sûre, s’est effondrée. »

Les ministres sont désormais invités à publier immédiatement une liste complète des écoles touchées après le refus du gouvernement.

Certains parents seraient encore dans le flou, ne sachant pas si l’école de leurs enfants a été touchée.

Qu’est-ce que le RAAC et quel est son problème ? Qu’est-ce que le RAAC ? Le RAAC est un type de béton léger et est normalement utilisé dans la construction du toit, du sol, du revêtement et des murs. Il était utilisé au Royaume-Uni depuis le milieu des années 1950, mais a cessé de l’être dans les années 80, selon la Local Government Association. On pense que de nombreuses écoles et officiers ont été construits avec du béton RAAC. Depuis, ce matériau a également été retrouvé dans d’autres types de bâtiments, qui ne relèvent pas tous du secteur public. Quel est le problème avec le RAAC ? Dans certains cas, les inspections ont révélé que certaines planches RAAC présentaient des défauts qui, associés à des conditions météorologiques extrêmes, les faisaient fluer. L’état de certaines planches s’est alors détérioré provoquant leur effondrement.

Le personnel a été vu aujourd’hui en train de déplacer des meubles hors de la Willowbrook Mead Primary Academy à Leicester. Crédit : SWNS