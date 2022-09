Un papa ADORANT a été horrifié d’apprendre pourquoi son fils est rentré de l’école avec sa main couverte de marques.

Matthew Beard, de Londres, a partagé une photo de la main de son fils Harry après avoir découvert qu’il les avait dessinées lui-même pour une raison déchirante.

Papa Matthew Beard a partagé une image de la main de son fils sur les réseaux sociaux

Le père de trois enfants a révélé que chaque ligne représentait une fois où il avait été victime d’intimidation pendant deux jours.

Il a déclaré: “Mon fils est au lycée depuis un peu plus d’une semaine.

“Sur sa main ici, il a enregistré combien de fois au cours des deux derniers jours il a été victime d’intimidation, verbalement ou physiquement.

“Au total, 21. C’est déchirant. Les écoles doivent sévir plus sévèrement contre les intimidateurs, leurs parents devraient être condamnés à une amende.”

Dans un deuxième message, le papa attentionné a déclaré qu’il avait partagé la photo parce qu’elle était “puissante”.

Il a ajouté: “Il voulait nous montrer combien de fois cela s’est produit en deux jours d’école.

“Vous ne savez tout simplement pas ce qui se passe et vous vous attendez à ce que vos enfants soient en sécurité à l’école.

“Je suis sûr que tout va s’arranger.”

La publication a suscité plus de 400 réactions en moins de 24 heures.

Certaines personnes qui ont vu le message ont offert leurs condoléances tandis que d’autres ont donné des conseils.

Une personne a dit : “En en parlant avec vous, il a déjà sauté le premier plus grand obstacle que beaucoup ne franchissent pas. Espérons que l’école fera quelque chose à ce sujet ! Beaucoup d’amour et d’énergie positive pour Harry.”

Un autre a écrit: “Bravo Harry d’en avoir parlé, c’est un grand pas en soi. Rappelez-vous simplement que vous n’êtes pas seul et que vous avez beaucoup de gens qui se soucient de vous et qui vous aideront et vous soutiendront. Je déteste les intimidateurs, pas besoin.”

Dans un message bizarre, un utilisateur de Twitter a tenté d’exhorter Matthew à apprendre à Harry à se défendre.

Il disait: “Pourquoi n’apprenez-vous pas à votre fils à se défendre, j’ai déjà été victime d’intimidation et cela m’a affecté parce que j’avais peur qu’on se moque de moi, j’ai pris une décision qui m’affecte aujourd’hui.

“Il vaut mieux se battre tôt. Apprenez-lui à se défendre maintenant ou jamais.”

Un enseignant qui a vu le message a admis que l’intimidation était beaucoup plus courante que les gens ne le pensaient.

Elle a déclaré: “Plus souvent ou non, votre HOD ou vos responsables de la sauvegarde le savent, mais ils ont eux-mêmes peur des coupables.

« Il faut faire plus et maintenant ! Ça me fait bouillir le sang. J’espère vraiment que ton fils va bien.

Le Sun a approché Matthew pour un commentaire.