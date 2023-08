Mon fils est mort seul dans un parking glacial d’une station-service après être devenu accro aux analgésiques à l’âge de 15 ans

Une mère au CŒUR BRISÉ s’est souvenue de l’histoire tragique de son fils accro aux analgésiques pour la toute nouvelle émission de Netflix, Painkiller.

Le moment poignant mêle la vie réelle à la fiction dans le cadre de la nouvelle série de six épisodes du géant du streaming.

Netflix

Jennifer a parlé du décès tragique de son fils lors de l’ouverture de l’émission Netflix Painkiller[/caption] Facebook

Christopher est décédé après avoir développé une dépendance à OxyContin[/caption]

Painkiller est une série dramatique basée sur la crise des opioïdes aux États-Unis.

Inspiré d’événements réels, le programme a été écrit pour être basé sur la famille réelle et les propriétaires de la société pharmaceutique Purdue Pharma, qui vend le médicament OxyContin.

Avant chaque épisode, des témoignages réels de personnes touchées par OxyContin sont entendus dans le cadre d’une décision intelligente des patrons de l’émission.

Chaque histoire réelle commence par la lecture d’une déclaration légale – quelque chose qui doit être clair lorsqu’une histoire fictive basée sur des personnes et des événements réels est racontée.

Le producteur exécutif de l’émission, Eric Newman, a déclaré à Newsweek à propos de cette exigence : « Au début de toute émission de télévision, en particulier une qui contient des éléments de non-fiction, lorsque vous faites la chronique de quelqu’un dont vous ne pouvez pas tout savoir, vous ne pouvez pas savoir ce qu’ils ont dit en privé, certainement pas ce qu’ils ont en tête, vous êtes légalement tenu de faire une sorte de démenti, et nous avons vraiment eu du mal avec ça.

« [Director] Pete Berg et moi avons particulièrement eu de nombreuses conversations avec Netflix sur la façon de contourner ce problème. Parce que ce que nous faisons ici, c’est essentiellement les laisser s’en tirer dès le départ.

Dans le but d’exprimer clairement aux téléspectateurs le chagrin et la tragédie entourant les histoires, les membres des familles qui ont perdu des êtres chers à cause d’OxyContin ont lu l’avertissement avant de raconter leur propre histoire.

Une femme, Jennifer Trejo-Adams, apparaît à l’écran au début du premier épisode et révèle la vérité déchirante derrière la mort de son fils de 32 ans, Christopher.

Vêtue d’un T-shirt avec son nom étendu dessus, Jennifer déclare : « Ce programme est basé sur des événements réels. Cependant, certains personnages, noms, incidents, lieux et dialogues ont été romancés à des fins dramatiques.

Mais elle ajoute ensuite : « Ce qui n’était pas romancé, c’est que mon fils, à l’âge de 15 ans, s’est vu prescrire de l’OxyContin. Il a vécu des années et des années de dépendance.

La voix se brisant, Jennifer révèle la triste fin de la vie de son fils en racontant aux caméras : « Et à l’âge de 32 ans, il est mort tout seul dans le froid glacial d’un gaz parking de la gare. Et il nous manque.

Pendant ce temps, elle brandit une photo de Christopher tenant une batte de baseball pendant des périodes plus heureuses.

Au cours de la série de six épisodes, on entend encore plus d’histoires déchirantes, dont celle d’un homme de 42 ans qui est devenu accro après avoir été mis sous traitement à la suite d’une opération à cœur ouvert en 2007.

Comme un autre l’a révélé, son fils est devenu accro aux opioïdes à l’âge de 13 ans après un accident de motocross et est décédé plus tard 11 ans plus tard des suites de sa dépendance.

Netflix

Elle aide une photo de Christopher jouant au baseball[/caption] Pennsylvanie

Painkiller est une nouvelle série disponible sur Netflix[/caption]

Painkiller est en streaming sur Netflix.