Mon fils est mort dans un incendie criminel il y a 25 ans… ça a détruit ma famille mais je n’arrêterai JAMAIS de me battre pour retrouver ses assassins

Une maman au CŒUR BRISÉ qui a perdu son fils dans un horrible incendie criminel il y a 25 ans a déclaré qu’elle était déterminée à traduire ses assassins en justice.

Tracey McCafferty « n’abandonnera jamais » son combat pour retrouver les responsables de la mort de son fils de sept ans, Joe, à Huddersfield, dans le West Yorkshire, en mai 1997.

Tracey McCafferty a déclaré qu’elle « n’abandonnerait jamais » son combat pour retrouver les assassins de son fils Crédit : fonctionnalités de mise au point

Joe McCafferty, sept ans, a été tué dans un incendie criminel en mai 1997 Crédit : fonctionnalités de mise au point

Quelqu’un a versé de l’essence dans la boîte aux lettres de la maison de la sœur de Tracey Crédit : fonctionnalités de mise au point

Elle affirme que quelqu’un doit retenir des informations vitales – et une note transmise anonymement à la police après l’incendie détient la clé.

Joe est décédé après que quelqu’un a versé de l’essence dans la boîte aux lettres de la maison de la sœur de Tracey à 5 heures du matin le 3 mai 1997.

Le jeune était resté avec ses cousins ​​​​et son frère Nicky – qui a été grièvement blessé lors de l’attaque – pendant que Tracey était absent.

Joe est mort dans les bras d’un policier alors qu’il était transporté d’urgence à l’hôpital.

Tracey, aujourd’hui âgée de 56 ans, a passé près de 25 ans à chercher des réponses.

Elle espère maintenant récolter des fonds pour un détective privé et a lancé une pétition demandant à une force de police extérieure de rouvrir l’enquête.

Elle a déclaré: « En tant que mère, je n’abandonnerai jamais le combat pour ma justice pour mon fils.

« Je crois que la police aurait pu et aurait dû faire plus.

« La vie de Joe valait plus que ça. C’était juste un enfant innocent. »

Joe était le troisième des cinq enfants de Tracey et était décrit comme un petit garçon vif et heureux.

Elle a déclaré: « Nous avions de grands sapins au fond de notre jardin et Joe grimpait sans cesse sur les arbres et faisait des bêtises.

« C’était un petit garçon très affectueux, toujours prêt pour un câlin.

« Il avait un zézaiement parce qu’il avait perdu une demi-dent pendant qu’il faisait du skate, ce qui était vraiment mignon. »

Joe et Nicky, neuf ans, étaient allés passer deux nuits chez leur tante Debra lorsque la tragédie a frappé.

« Quand je suis rentré chez moi, j’ai pris un taxi de la gare directement à Debra », a déclaré Tracey.

« Il y avait un cordon de police, c’était le chaos total et j’ai été emmené directement à l’hôpital. J’étais complètement paniqué.

« La police m’a dit qu’il y avait eu un incendie et que Joe n’avait pas survécu. Ma vie est tombée en morceaux. Je n’arrivais pas à y croire.

« Ma sœur s’était échappée, ainsi que sa fille, l’amie de sa fille et mon fils, Nicky.

« Ils ont tous été blessés, mais Nicky était dans une unité de soins intensifs spécialisée dans les brûlures. Sa vie était en jeu.

« La première chose que Nicky m’a demandé, c’était de voir Joe. J’ai dû lui dire que son petit frère était mort. »

Tracey a été ébranlée lorsque la police a révélé que l’incendie était un incendie criminel et que les agents ont évoqué la possibilité que l’attaque était raciale parce que le partenaire et la fille de Debra étaient noirs.

Dans les jours qui ont suivi l’incendie, un membre du public a passé une note à la police avec le nom d’un suspect.

Tracey a déclaré: « Je devais me concentrer sur Nicky. Il était à l’hôpital pendant des mois et avait besoin d’opérations chirurgicales et de greffes de peau. Je sentais que je n’avais pas le temps de pleurer Joe.

« J’ai laissé la police faire son travail. Je ne pouvais pas accepter que l’attaque soit un incendie criminel.

« Cela m’a rendu malade que quelqu’un cible une maison pleine d’enfants. »

Les détectives pensaient que les habitants détenaient les réponses à l’attaque, mais le temps a passé et il n’y a pas eu d’arrestations.

En août 2005, une enquête a enregistré un verdict d’homicide illégal.

Frustrée par l’absence de progrès, Tracey a lancé une campagne pour la justice, avec des affiches, des T-shirts et des appels aux médias.

Elle a fait pression pour que l’affaire soit prise en charge par une unité spécialisée dans les crimes graves et en 2011, elle est apparue sur Crimewatch de la BBC.

« MA VIE EST TOMBE EN MORCEAU »

Tracey a déclaré: « Après que je sois passé à la télévision, de nombreuses personnes se sont présentées avec le même nom, une personne locale. »

En mai 2015, un homme de 65 ans et une femme de 60 ans, tous deux de Huddersfield, ont été arrêtés, soupçonnés de meurtre, mais ont ensuite été relâchés sans inculpation.

Et ce n’est que l’année suivante que Tracey a découvert la note.

« Je n’étais pas au courant de la note, qui a été transmise à la police après l’incendie, jusqu’en 2016 », a-t-elle déclaré.

« J’étais furieux. J’avais l’impression que ma chance d’obtenir justice pour Joe était partie. »

Tracey a maintenant lancé une pétition demandant au gouvernement d’ordonner une nouvelle enquête sur le meurtre de Joe.

Les détectives de la police du West Yorkshire ont lancé un appel au public pour obtenir des informations, estimant que quelqu’un dans la région détenait des informations cruciales.

En novembre dernier, le père de Joe, Dale Scandling, est décédé – et Tracey pense qu’il ne s’est jamais remis de la mort de son fils.

LUTTE CONTINUE

Elle a déclaré: « Dale a abandonné la vie après avoir perdu Joe. Cela l’a détruit.

« Tant que je respire, je n’arrêterai pas le combat pour la justice pour mes enfants. Je ne m’en vais pas.

« Si vous avez des informations, faites ce qu’il faut, s’il vous plaît – pas pour moi, mais pour un enfant innocent. Je ne devrais pas avoir à le faire près de 25 ans plus tard. »

L’inspecteur-détective en chef Sharron Kaye, des Services de protection, Crime, a déclaré: « Malgré le temps qui passe, le souvenir de ce crime insensé et tragique ne disparaît jamais, et je n’ai que de la sympathie pour la famille de Joe.

« Comme eux, je veux voir la ou les personnes responsables de la mort de Joe traduites en justice et nous restons aussi engagés et déterminés que jamais à résoudre cette affaire.

« Nous lançons des appels réguliers à toute personne ayant des informations sur ce qui s’est passé et je voudrais à nouveau faire appel directement à toute personne qui peut aider notre enquête à avancer.

« Plus de deux décennies se sont écoulées depuis la mort de Joe. Les allégeances peuvent changer avec le temps et des informations qui n’auraient peut-être pas semblé pertinentes à l’époque peuvent le devenir. »

Tracey pense que quelqu’un dans la communauté locale cache des informations Crédit : fonctionnalités de mise au point

Joe est mort dans les bras d’un policier alors qu’il était transporté d’urgence à l’hôpital Crédit : Police du West Yorkshire

Tracey espère amasser des fonds pour engager un détective privé Crédit : fonctionnalités de mise au point