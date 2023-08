Mon fils est mort à l’âge de 16 ans après avoir été la proie de trafiquants de drogue « attrapeurs d’enfants » lors d’un festival… mon avertissement urgent aux parents

Un père dont le fils adolescent est décédé après avoir été la proie de trafiquants de drogue « attrapeurs d’enfants » lors d’un festival a lancé un avertissement urgent aux parents.

David Celino, de Salford près de Manchester, est décédé à l’âge de 16 ans en août de l’année dernière après avoir pris de l’ecstasy au festival de Leeds, a annoncé une enquête.

David Celino est mort au Festival de Leeds Crédit : PA

Son père, Gianpiero Celino, a déclaré lors de l’audience au tribunal du coroner de Wakefield que les trafiquants de drogue s’en prenaient aux adolescents « comme l’attrape-enfant de Chitty Chitty Bang Bang ».

Gianpiero a déclaré: « Le billet qui pourrait signaler la mort d’un autre jeune a déjà été vendu.

« Il est quelque part. Il n’a tout simplement pas été encaissé.

« Nous pensons qu’il y a un problème de disponibilité et d’approvisionnement en médicaments sur le site.

« Nous pensons que, tel qu’il se déroule actuellement, le festival ne peut pas être sûr pour les jeunes de 16 ou 17 ans qui y assistent non accompagnés. »

Le père en deuil a raconté comment il avait conduit David au festival, où l’adolescent prévoyait de célébrer ses résultats au GCSE avec des amis.

Gianpiero et sa femme ont séjourné dans un hôtel près du site au cas où David n’aimerait pas le camping.

Ils ont également dépensé des centaines de livres pour que David et ses amis disent dans une zone « Camping Plus » avec une sécurité supplémentaire.

Le couple est arrivé à l’hôpital St James de Leeds avant l’ambulance après avoir appris que David avait subi une crise cardiaque lors du festival.

Gianpiero a déclaré que les efforts du festival pour arrêter les revendeurs ne sont que du « théâtre ».

Il a ajouté: « Cela ne fonctionne pas et la mort de David en est la preuve. »

Le père a déclaré qu’une surdose d’ecstasy est la cause la plus probable de décès chez les jeunes lors de festivals – et qu’il doit y avoir des installations en place pour les refroidir rapidement.

Gianpiero a déclaré à l’enquête: « Pourquoi parlons-nous d’appareils à rayons X dans l’établissement médical alors que nous devrions parler de bains de glace? »